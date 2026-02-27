Ławka warszawska. Tysiące miejsc do odpoczynku w stolicy

Przy konstrukcji ławki warszawskiej głównym założeniem było stworzenie mebla estetycznego, ekonomicznego i wykonanego z rodzimego drewna.
Charakterystyczny model ławki, który można spotkać na ulicach i w parkach całej stolicy, powstał w 2018 roku. Został on wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego, w którym uczestniczyły cztery firmy. Cały proces projektowania był nastawiony na potrzeby użytkowników – prototypy testowali mieszkańcy, przedstawiciele rad seniorów oraz miejscy urzędnicy.
Ławka warszawska występuje w kilku wersjach, co pozwala na jej dopasowanie do specyfiki danego miejsca.
Głównym założeniem było stworzenie mebla estetycznego, ekonomicznego i wykonanego z rodzimego drewna. Ważnym aspektem była zgodność z warszawskim Standardem Dostępności, co oznacza, że ławki muszą być wygodne dla każdego, w tym dla osób o ograniczonej mobilności. Ostateczny projekt przygotowało Towarzystwo Projektowe Grzegorza Niwińskiego i Jerzego Porębskiego.
Wybór miejsc, w których stają nowe ławki, nie jest przypadkowy. Duży wpływ na mapę miejskich siedzisk mają sami warszawiacy. Zapotrzebowanie na nowe miejsca do odpoczynku można zgłaszać między innymi przez aplikację Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Istotną rolę odgrywają również projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego.
Oprócz wniosków mieszkańców, pod uwagę brane są opinie radnych oraz miejskich ogrodników, którzy na co dzień monitorują tereny zielone. Dzięki tej współpracy meble miejskie trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne – przy głównych ciągach pieszych, w parkach i na skwerach.
Ławka warszawska występuje w kilku wersjach, co pozwala na jej dopasowanie do specyfiki danego miejsca. Mieszkańcy mogą korzystać z modeli z oparciem i podłokietnikami, wersji bez oparcia, a także ze specjalnych spoczników. Za montaż odpowiadają nie tylko centralne jednostki miejskie, ale również urzędy dzielnic i Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami.
Działania te są częścią szerszej strategii poprawy jakości przestrzeni publicznej. Od momentu wprowadzenia zwycięskiego modelu w 2018 roku, w Warszawie pojawiło się łącznie 4570 takich obiektów, a ich liczba stale rośnie z każdym kolejnym rokiem.