Likwidacja wytwórni narkotyków w warszawskim domu

Straż Graniczna rozbiła laboratorium mefedronu działające w jednym z domów jednorodzinnych w stolicy. Funkcjonariusze przejęli towar o wartości 1,5 mln zł i zatrzymali dwóch mężczyzn. Nielegalne substancje miały trafić na polski i ukraiński rynek.



Akcja była efektem skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Kluczowe okazało się wsparcie międzynarodowe, w tym wymiana informacji z Europolem oraz ukraińską policją zajmującą się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Dzięki tej współpracy udało się precyzyjnie namierzyć posesję, która służyła jako baza dla nielegalnego procederu.

Oprócz gotowych substancji przejęto kilkaset litrów odczynników i prekursorów niezbędnych do syntezy chemicznej. Foto: Straż Graniczna

Po wejściu do wytypowanego budynku służby odkryły profesjonalną linię technologiczną. Laboratorium było w pełni wyposażone i przystosowane do produkcji narkotyków syntetycznych na dużą skalę.

Milionowe straty dla przestępczego biznesu

Wewnątrz domu zabezpieczono niemal 18 kg mefedronu w różnych postaciach: płynnej, krystalicznej oraz sproszkowanej. Część narkotyków znajdowała się w fazie końcowej obróbki, co świadczy o tym, że produkcja odbywała się na bieżąco. Oprócz gotowych substancji przejęto kilkaset litrów odczynników i prekursorów niezbędnych do syntezy chemicznej.