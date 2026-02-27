Likwidacja wytwórni narkotyków w warszawskim domu

Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 26 i 32 lat. Mężczyźni pełnili rolę chemików odpowiedzialnych za proces wytwarzania substancji.
Akcja była efektem skrupulatnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Kluczowe okazało się wsparcie międzynarodowe, w tym wymiana informacji z Europolem oraz ukraińską policją zajmującą się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Dzięki tej współpracy udało się precyzyjnie namierzyć posesję, która służyła jako baza dla nielegalnego procederu.
Po wejściu do wytypowanego budynku służby odkryły profesjonalną linię technologiczną. Laboratorium było w pełni wyposażone i przystosowane do produkcji narkotyków syntetycznych na dużą skalę.
Wewnątrz domu zabezpieczono niemal 18 kg mefedronu w różnych postaciach: płynnej, krystalicznej oraz sproszkowanej. Część narkotyków znajdowała się w fazie końcowej obróbki, co świadczy o tym, że produkcja odbywała się na bieżąco. Oprócz gotowych substancji przejęto kilkaset litrów odczynników i prekursorów niezbędnych do syntezy chemicznej.
Wartość rynkowa samego gotowego produktu została oszacowana na ok. 1,5 mln zł. Służby podkreślają, że dzięki tej realizacji udało się odciąć przestępców od ogromnych zysków, które mogłyby wzrosnąć po przetworzeniu pozostałych komponentów.
Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 26 i 32 lat. Mężczyźni pełnili rolę chemików odpowiedzialnych za proces wytwarzania substancji. Co ciekawe, obaj legitymowali się niemieckimi dokumentami pobytowymi.
Wsparcia podczas działań udzielili policjanci z wydziału antynarkotykowego Komendy Stołecznej Policji. Wspólna operacja pozwoliła na szybkie zabezpieczenie materiału dowodowego i unieszkodliwienie osób zaangażowanych w produkcję.
Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe. Usłyszeli tam zarzuty dotyczące wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. Ze względu na wagę sprawy oraz ryzyko ucieczki, prokurator wystąpił z wnioskiem o izolację mężczyzn. Sąd przychylił się do tego argumentu i zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.