Zatrzymanie agresywnej pary w centrum Warszawy

W jednym ze sklepów przy ulicy Marszałkowskiej doszło do groźnego incydentu. 19-latka i 30-latek, którzy dopuścili się kradzieży i zaatakowali obsługę, usłyszeli poważne zarzuty. Grozi im teraz do 10 lat pozbawienia wolności.



Sytuacja zaczęła się od próby kradzieży. Kobieta i mężczyzna weszli do lokalu i zaczęli chować artykuły spożywcze pod ubrania oraz do plecaka. Gdy próbowali opuścić sklep bez płacenia, czujna obsługa zareagowała natychmiast. Pracownice pochodzące z Ukrainy zamknęły drzwi na klucz i wezwały pomoc.

Reklama Reklama

Mężczyzna próbował uniknąć odpowiedzialności, odkładając skradziony towar z powrotem na półki Foto: policja

Atak na tle narodowościowym

Reakcja kasjerek wywołała u zatrzymanych agresję. Para zaczęła wykrzykiwać wulgaryzmy i grozić kobietom pozbawieniem życia. Doszło także do przemocy fizycznej – jedna z pracownic była szarpana, popychana i uderzona. Napastnicy w swoich wyzwiskach odnosili się bezpośrednio do pochodzenia narodowego pokrzywdzonych.

Interwencja policji przy Marszałkowskiej

Przybyli na miejsce funkcjonariusze zatrzymali agresywną parę i przewieźli ją do komendy przy ulicy Wilczej. Badanie trzeźwości wykazało, że oboje byli pod znacznym wpływem alkoholu. U 19-latki urządzenie wskazało niemal trzy promile, natomiast u jej towarzysza ponad promil.