Nowy odcinek obwodnicy Warszawy nabiera kształtów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podsumowała etap składania ofert na przygotowanie dokumentacji dla fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S50, który ma połączyć węzeł Przyborowice na trasie S7 z rejonem trasy S8 po północno-wschodniej stronie Warszawy.
Rozpiętość cenowa złożonych ofert jest bardzo duża. Najniższą kwotę, wynoszącą nieco ponad 7,8 mln zł, zaproponowała firma TRAKT. Z kolei najdroższa oferta, złożona przez firmę Mosty Gdańsk, opiewa na ponad 29 mln zł. Obecnie urzędnicy analizują wszystkie dokumenty pod kątem formalnym i merytorycznym.
To kluczowy dokument, w którym projektanci muszą przeanalizować różne warianty przebiegu drogi. Pod uwagę brane jest między innymi poprowadzenie trasy w śladzie obecnej drogi krajowej nr 62.
Nowa droga ma docelowo spiąć się z przygotowywaną już zachodnią częścią obwodnicy. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony daleko poza granice Warszawy, co ma odciążyć istniejące trasy wylotowe i samą drogę ekspresową S8 przebiegającą przez miasto.
Jeśli procedura przetargowa przebiegnie bez komplikacji i odwołań ze strony oferentów, podpisanie umowy z wybranym biurem projektowym nastąpi w połowie tego roku. Wykonawca nie będzie miał jednak łatwego zadania, ponieważ na realizację całości zlecenia przewidziano 48 miesięcy.
Pierwsze dwa lata mają zostać poświęcone na przygotowanie niezbędnych analiz, które pozwolą złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jest to etap wymagający wielu uzgodnień, w tym konsultacji społecznych oraz badań wpływu inwestycji na otoczenie.
Równolegle GDDKiA prowadzi prace nad pozostałymi fragmentami ringu wokół stolicy. Działania te obejmują zachodnią część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.
Planowana trasa ma biec od drogi S7 na północy, łączyć się z nową drogą ekspresową S10 w okolicach Nacpolska, a następnie prowadzić do autostrady A2 i drogi S8, kończąc swój bieg ponownie na trasie S7, ale tym razem po południowej stronie Warszawy.