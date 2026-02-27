12.5°C
Życie Warszawy
Nowy odcinek obwodnicy Warszawy nabiera kształtów

Publikacja: 27.02.2026 08:35

Zwycięzca przetargu będzie odpowiedzialny za opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

Zwycięzca przetargu będzie odpowiedzialny za opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ).

Foto: sxc.hu

M.B.
Drogowcy otworzyli oferty w przetargu na projekt trasy S50, która od północy ominie stolicę. O zlecenie walczy jedenaście firm, a najtańsza propozycja opiewa na niespełna 8 mln zł. To ważny krok w budowie dużej pętli wokół aglomeracji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podsumowała etap składania ofert na przygotowanie dokumentacji dla fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S50, który ma połączyć węzeł Przyborowice na trasie S7 z rejonem trasy S8 po północno-wschodniej stronie Warszawy.

Nowa droga ma docelowo spiąć się z przygotowywaną już zachodnią częścią obwodnicy.

Rozpiętość cenowa złożonych ofert jest bardzo duża. Najniższą kwotę, wynoszącą nieco ponad 7,8 mln zł, zaproponowała firma TRAKT. Z kolei najdroższa oferta, złożona przez firmę Mosty Gdańsk, opiewa na ponad 29 mln zł. Obecnie urzędnicy analizują wszystkie dokumenty pod kątem formalnym i merytorycznym.

Odcinek drogi ekspresowej S50, który ma połączyć węzeł Przyborowice na trasie S7 z rejonem trasy S8

Odcinek drogi ekspresowej S50, który ma połączyć węzeł Przyborowice na trasie S7 z rejonem trasy S8 po północno-wschodniej stronie Warszawy.

Foto: mat. pras.

Planowanie przebiegu nowej trasy

Zwycięzca przetargu będzie odpowiedzialny za opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). To kluczowy dokument, w którym projektanci muszą przeanalizować różne warianty przebiegu drogi. Pod uwagę brane jest między innymi poprowadzenie trasy w śladzie obecnej drogi krajowej nr 62.

Nowa droga ma docelowo spiąć się z przygotowywaną już zachodnią częścią obwodnicy. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony daleko poza granice Warszawy, co ma odciążyć istniejące trasy wylotowe i samą drogę ekspresową S8 przebiegającą przez miasto.

Równolegle GDDKiA prowadzi prace nad pozostałymi fragmentami ringu wokół stolicy.

Harmonogram prac projektowych

Jeśli procedura przetargowa przebiegnie bez komplikacji i odwołań ze strony oferentów, podpisanie umowy z wybranym biurem projektowym nastąpi w połowie tego roku. Wykonawca nie będzie miał jednak łatwego zadania, ponieważ na realizację całości zlecenia przewidziano 48 miesięcy.

