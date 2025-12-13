Obwodnica śródmiejska Warszawy nie tak szybko. Kiedy powstanie pierwszy z brakujących odcinków?

Podano harmonogram budowy pierwszego z brakujących odcinków obwodnicy śródmiejskiej (od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej)
Jednak jak wynika z harmonogramu inwestycji udostępnionego przez Roberta Migasa, radnego Pragi-Południe, termin ukończenia robót zaplanowany został na 2033 rok.
Obwodnica śródmiejska, zwana też obwodnicą Śródmieścia, jest wewnętrzną obwodnicą Warszawy łączącą centralne dzielnice. Większa jej część już istnieje. Do wybudowania od lat pozostaje prawobrzeżny odcinek od ronda Wiatraczna do ronda Żaba, który połączyć ma Pragę-Południe z Targówkiem.
Inwestycja związana z budową tego brakującego odcinka obwodnicy podzielona została na trzy etapy:
Najnowsze informacje dotyczące budowy pierwszego z brakujących odcinków obwodnicy śródmiejskiej przedstawiła, jak informuje serwis tvn24.pl, 10 grudnia w czasie spotkania z dziennikarzami Ewelina Degowska, dyrektorka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (SZRM).
- Jeśli chodzi o pierwszy odcinek od ronda Wiatraczna do ulicy Radzymińskiej, to 27 czerwca ogłosiliśmy przetarg na nowego projektanta. W sierpniu otrzymaliśmy sześć ofert, które wahały się od 9 do 20 mln zł. Wpłynęły dwa odwołania. 16 grudnia mamy termin rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej. Po tych rozstrzygnięciach, wyłonieniu wykonawcy, w pierwszym kwartale przyszłego roku uda nam się podpisać umowę – powiedziała Degowska cytowana przez serwis tvn24.pl.
Odnośnie do kolejnego etapu obejmującego odcinek od Radzymińskiej do ronda Żaba, dyrektorka SZRM poinformowała o trwającym opracowywaniu koncepcji programowej. Ponadto przekazała, że wybrano wariant do realizacji, a w pierwszym kwartale ma zostać złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Ewelina Degowska nie podała natomiast żadnych informacji dotyczących trzeciego etapu inwestycji (tunelu pod rondem Wiatraczna).
Pełnym harmonogramem inwestycji związanej z budową I etapu brakującego odcinka obwodnicy śródmiejskiej podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych Robert Migas, radny Pragi-Południe. W swoim wpisie z 9 grudnia przekazał, że harmonogram ten podany został przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na miejskiej Komisji Infrastruktury i Inwestycji.
Harmonogram, który przedstawił radny, wygląda następująco:
„Patrząc po tym, jakie SZRM ma opóźnienie przy Trasie Łazienkowskiej (rok na dwuletniej inwestycji) niepokoi mnie tak późny termin. Wygląda na to, że dopiero za 8 lat skorzystamy z obwodnicy! Jednocześnie apeluję o możliwość porozmawiania o obwodnicy na sesji Rady Dzielnicy lub na komisji” – kończy swój wpis radny Robert Migas.