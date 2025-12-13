5.6°C
1025.3 hPa
Życie Warszawy

Obwodnica śródmiejska Warszawy nie tak szybko. Kiedy powstanie pierwszy z brakujących odcinków?

Publikacja: 13.12.2025 11:00

Podano harmonogram budowy pierwszego z brakujących odcinków obwodnicy śródmiejskiej (od ronda Wiatra

Podano harmonogram budowy pierwszego z brakujących odcinków obwodnicy śródmiejskiej (od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej)

Foto: Drone in Warsaw / Adobe Stock

Joanna Kamińska
Rozpoczęcie budowy pierwszego z brakujących odcinków obwodnicy śródmiejskiej (od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej) staje się coraz bardziej realne. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta poinformował o przygotowywaniu się do podpisania umowy z projektantem.

Jednak jak wynika z harmonogramu inwestycji udostępnionego przez Roberta Migasa, radnego Pragi-Południe, termin ukończenia robót zaplanowany został na 2033 rok.

Obwodnica śródmiejska od lat z brakującym odcinkiem od ronda Wiatraczna do ronda Żaba

Obwodnica śródmiejska, zwana też obwodnicą Śródmieścia, jest wewnętrzną obwodnicą Warszawy łączącą centralne dzielnice. Większa jej część już istnieje. Do wybudowania od lat pozostaje prawobrzeżny odcinek od ronda Wiatraczna do ronda Żaba, który połączyć ma Pragę-Południe z Targówkiem.

Inwestycja związana z budową tego brakującego odcinka obwodnicy podzielona została na trzy etapy:

  • etap I – od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej (bez tunelu drogowego pod rondem),
  • etap II – od ul. Radzymińskiej do ronda Żaba,
  • etap III – tunel pod rondem Wiatraczna.
Polecane
Kiedy zakończenie prac na remontowanych odcinkach S7?
drogi
Kiedy koniec męki kierowców na S7? GDDKiA o stanie prac
Reklama
Reklama

Obwodnica śródmiejska: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podał nowe informacje

Najnowsze informacje dotyczące budowy pierwszego z brakujących odcinków obwodnicy śródmiejskiej przedstawiła, jak informuje serwis tvn24.pl, 10 grudnia w czasie spotkania z dziennikarzami Ewelina Degowska, dyrektorka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (SZRM).

- Jeśli chodzi o pierwszy odcinek od ronda Wiatraczna do ulicy Radzymińskiej, to 27 czerwca ogłosiliśmy przetarg na nowego projektanta. W sierpniu otrzymaliśmy sześć ofert, które wahały się od 9 do 20 mln zł. Wpłynęły dwa odwołania. 16 grudnia mamy termin rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej. Po tych rozstrzygnięciach, wyłonieniu wykonawcy, w pierwszym kwartale przyszłego roku uda nam się podpisać umowę – powiedziała Degowska cytowana przez serwis tvn24.pl.

Odnośnie do kolejnego etapu obejmującego odcinek od Radzymińskiej do ronda Żaba, dyrektorka SZRM poinformowała o trwającym opracowywaniu koncepcji programowej. Ponadto przekazała, że wybrano wariant do realizacji, a w pierwszym kwartale ma zostać złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Ewelina Degowska nie podała natomiast żadnych informacji dotyczących trzeciego etapu inwestycji (tunelu pod rondem Wiatraczna).

Polecane
W przyszłym roku GDDKiA planuje zmiany na czterech odcinkach S8
drogi
Kierowcy wreszcie doczekają się zmian na S8

Budowa obwodnicy śródmiejskiej: Radny podał harmonogram pierwszego etapu inwestycji

Pełnym harmonogramem inwestycji związanej z budową I etapu brakującego odcinka obwodnicy śródmiejskiej podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych Robert Migas, radny Pragi-Południe. W swoim wpisie z 9 grudnia przekazał, że harmonogram ten podany został przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na miejskiej Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Reklama
Reklama

Harmonogram, który przedstawił radny, wygląda następująco:

  • do końca 2027 roku – projekt budowlany I etapu ma być gotowy, a SZRM ma złożyć wniosek o tzw. decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), której uzyskanie ma trwać ok. półtora roku;
  • 2029 rok – rozpoczęcie projektów wykonawczych;
  • 2030 rok – ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy;
  • 2033 rok – termin ukończenia robót.

„Patrząc po tym, jakie SZRM ma opóźnienie przy Trasie Łazienkowskiej (rok na dwuletniej inwestycji) niepokoi mnie tak późny termin. Wygląda na to, że dopiero za 8 lat skorzystamy z obwodnicy! Jednocześnie apeluję o możliwość porozmawiania o obwodnicy na sesji Rady Dzielnicy lub na komisji” – kończy swój wpis radny Robert Migas.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Kiedy zakończenie prac na remontowanych odcinkach S7?
drogi

Kiedy koniec męki kierowców na S7? GDDKiA o stanie prac

Niespodziewana decyzja czeskiej spółki RegioJet przysporzy kłopotu wielu pasażerom
kolej

Czeski RegioJet wycofuje się z połączeń. Warszawa poszkodowana

W przyszłym roku GDDKiA planuje zmiany na czterech odcinkach S8
drogi

Kierowcy wreszcie doczekają się zmian na S8

Trasa białołęckiego biegu przebiega wokół więziennych murów
bieg wolności

Ulice wokół aresztu śledczego na Białołęce zostaną zamknięte

O budowę stacji metra w Ursusie od wielu lat zabiegają mieszkańcy i władze tej dzielnicy.
komunikacja szynowa

Metro jednak dojedzie do Ursusa. Oficjalna zapowiedź Rafała Trzaskowskiego

Sprawność i jakość transportu miejskiego zostały pozytywnie ocenione przez turystów
raport

Warszawa – węzeł komunikacyjny Europy Środkowo-Wschodniej

Wschodnia Obwodnica Warszawy łączyć ma drogę ekspresową S17 z trasą S8
drogi

Dziewięć ofert na Wschodnią Obwodnicę Warszawy

Maso Corto to nadal niewielka alpejska wioska, ale trasy narciarskie zapewnią rozrywkę każdemu miłoś
samolot

Na lodowiec bezpośrednio z Warszawy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama