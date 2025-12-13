Obwodnica śródmiejska Warszawy nie tak szybko. Kiedy powstanie pierwszy z brakujących odcinków?

Obwodnica śródmiejska: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podał nowe informacje

Najnowsze informacje dotyczące budowy pierwszego z brakujących odcinków obwodnicy śródmiejskiej przedstawiła, jak informuje serwis tvn24.pl, 10 grudnia w czasie spotkania z dziennikarzami Ewelina Degowska, dyrektorka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (SZRM).

- Jeśli chodzi o pierwszy odcinek od ronda Wiatraczna do ulicy Radzymińskiej, to 27 czerwca ogłosiliśmy przetarg na nowego projektanta. W sierpniu otrzymaliśmy sześć ofert, które wahały się od 9 do 20 mln zł. Wpłynęły dwa odwołania. 16 grudnia mamy termin rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej. Po tych rozstrzygnięciach, wyłonieniu wykonawcy, w pierwszym kwartale przyszłego roku uda nam się podpisać umowę – powiedziała Degowska cytowana przez serwis tvn24.pl.

Odnośnie do kolejnego etapu obejmującego odcinek od Radzymińskiej do ronda Żaba, dyrektorka SZRM poinformowała o trwającym opracowywaniu koncepcji programowej. Ponadto przekazała, że wybrano wariant do realizacji, a w pierwszym kwartale ma zostać złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Ewelina Degowska nie podała natomiast żadnych informacji dotyczących trzeciego etapu inwestycji (tunelu pod rondem Wiatraczna).

Budowa obwodnicy śródmiejskiej: Radny podał harmonogram pierwszego etapu inwestycji

Pełnym harmonogramem inwestycji związanej z budową I etapu brakującego odcinka obwodnicy śródmiejskiej podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych Robert Migas, radny Pragi-Południe. W swoim wpisie z 9 grudnia przekazał, że harmonogram ten podany został przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na miejskiej Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Harmonogram, który przedstawił radny, wygląda następująco:

do końca 2027 roku – projekt budowlany I etapu ma być gotowy, a SZRM ma złożyć wniosek o tzw. decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), której uzyskanie ma trwać ok. półtora roku;

2029 rok – rozpoczęcie projektów wykonawczych;

2030 rok – ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy;

2033 rok – termin ukończenia robót.

„Patrząc po tym, jakie SZRM ma opóźnienie przy Trasie Łazienkowskiej (rok na dwuletniej inwestycji) niepokoi mnie tak późny termin. Wygląda na to, że dopiero za 8 lat skorzystamy z obwodnicy! Jednocześnie apeluję o możliwość porozmawiania o obwodnicy na sesji Rady Dzielnicy lub na komisji” – kończy swój wpis radny Robert Migas.