Art Warsaw Miodowa. Sztuka dostępna dla każdego

Publikacja: 13.12.2025 10:20

Przestrzeń Galerii Raster na Art Warsaw Miodow., Na I planie rzeźba Janka Simona. fot. Monika Kuc

Przestrzeń Galerii Raster na Art Warsaw Miodow., Na I planie rzeźba Janka Simona. fot. Monika Kuc

Foto: Monika Kuc

Monika Kuc
Ponad 30 galerii uczestniczy 13-14 grudnia w weekendowym spotkaniu ze sztuką w Kamienicy Lesslów przy ul. Miodowej 18.

Formuła Art Warsaw Miodowa łączy pokazy uczestniczących galerii z przedświąteczne targami dobrej sztuki. Inicjatorami projektu są Michał Kaczyński z galerii Raster oraz Joanna Witek-Lipka, dyrektorka Warsaw Gallery Weekend. Wstęp wolny.

Pomysłodawcy czerpią z doświadczeń w organizacji Warsaw Gallery Weekend, chociaż zarazem oba wydarzenia są różne. WGW jako miejski festiwal, promujący warszawskie galerie i instytucje sztuki odbywa w różnych punktach miasta, natomiast AWM w jednym dość zaskakującym miejscu, co nawiązuje do wcześniejszych dwóch międzynarodowych edycji NADA Villa Warsaw w Willi Gawrońskich w Alejach Ujazdowskich.

Sztuka zdobywa nowe przestrzenie

Tym razem organizatorzy zapraszają do innej, choć także zabytkowej lokalizacji - do staromiejskiej kamienicy przy ulicy Miodowej 18, zbudowanej w latach 1816–1819 przez architekta Fryderyka Alberta Lessela. W drugiej połowie XIX wieku działała tu słynna firma cukiernicza Franciszek Fuchs i Synowie, a po wojnie budynek wpisano w powojenną odbudowę staromiejskiej zabudowy.

Miodowa 18, Kamienica Lesslów

Miodowa 18, Kamienica Lesslów

Foto: Art Warsaw

Projektant kamienicy o klasycyzującej fasadzie był cenionym architektem, urodzonym w Dreźnie. W roku 1810 został budowniczym rządowym w Księstwie Warszawskim, a w 1813 otrzymał stanowisko budowniczego miasta Warszawy. Do jego najbardziej znanych realizacji należał przebudowy: Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej 37, pałaców Niemojewskiego i Potockiego przy ul. Miodowej oraz adaptacja pałacu Jabłonowskich na stołeczny ratusz.

Współcześnie Pałac Lesselów na Miodowej przez kilka dekad był siedzibą Wydziału Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Teraz obecność sztuki w pomedycznych wnętrzach zupełnie zmienia ich klimat.

Na trzech piętrach zabytkowej kamienicy na Miodowej prezentują się przede wszystkim warszawskie galerie, m.in. AOKZ, Aspekty, BWA Warszawa, Ewa Opałka, Fundacja Archeologia Fotografii, Fundacja Edwarda Dwurnika, Fundacja Profile, Gunia Nowik Gallery, Jednostka, Le Guern, LETO, lokal_30, Monopol, Olszewski, Raster, Szydłowski. Ceny prac wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złoty.

Od projektu artysty do sztucznej inteligencji

Wybór prezentowanych dzieł jest bardzo różnorodny: malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, książka artystyczne. Nie brakuje znanych nazwisk, zaczynając od Edwarda Dwurnika, którego grafiki wystawia Fundacja imienia artysty przez prace m.in. Marcina Maciejowskiego, Zbigniewa Libery, Oskara Dawickiego, Anety Grzeszykowskiej, Nicolasa Grospierre’a po młodych twórców.

Grafika Edwarda Dwurnika "Kocham duże miasta", 1979 (Fundacja Edwarda Dwurnika)

Grafika Edwarda Dwurnika "Kocham duże miasta", 1979 (Fundacja Edwarda Dwurnika)

Foto: Monika Kuc

Przeważają prace figuralne, jak m.in. „rzeźby etniczne” 3 D Janka Simona, generowane przy udziale sztucznej inteligencji na motywach etnicznych z różnych epok i kultur (prezentowane rzez Galerię Raster). Ale są też ciekawe prace abstrakcyjne, jak choćby ruchoma instalacja ceramiczna studia designu PANI JUREK, tworzonego przez Magdę Jurek i Michała Boreckiego, eksplorująca zmienne zjawiska optyczne (prezentowana przez Craftica Gallery).

Instalacja ceramiczna studia designu Pani Jurek (prezentowana przez Craftica Gallery)

Instalacja ceramiczna studia designu Pani Jurek (prezentowana przez Craftica Gallery)

Foto: Monika Kuc

Targi Taniej Sztuki

W ramach Art Warsaw Miodowa odbywają się także Targi Taniej Sztuki, organizowane przez galerie Raster i Turnus, odnawiające pionierska ideę „Rastra” sztuki dostępnej dla każdego. Jak tłumaczą ich organizatorzy „Odświeżamy pomysł Rastra z 2002 roku, żeby móc pokazywać świetna sztukę, na która naprawdę mogłoby być nas stać /…/ Będą więc kompaktowe rzeźby, wspaniałe przedmioty użytkowe, talizmany codzienności. Wyjątkowe obiekty w wyjątkowych cenach.”. Rzeczywiście tu ceny nawet znanych artystów zaczynają się od około 100-300 zł

Art Warsaw Miodowa otwarte w dniach 13–14 grudzień w godz. 12-20; Warszawa, ul. Miodowa 18

