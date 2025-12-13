Ponad 30 galerii uczestniczy 13-14 grudnia w weekendowym spotkaniu ze sztuką w Kamienicy Lesslów przy ul. Miodowej 18.



Formuła Art Warsaw Miodowa łączy pokazy uczestniczących galerii z przedświąteczne targami dobrej sztuki. Inicjatorami projektu są Michał Kaczyński z galerii Raster oraz Joanna Witek-Lipka, dyrektorka Warsaw Gallery Weekend. Wstęp wolny.

Pomysłodawcy czerpią z doświadczeń w organizacji Warsaw Gallery Weekend, chociaż zarazem oba wydarzenia są różne. WGW jako miejski festiwal, promujący warszawskie galerie i instytucje sztuki odbywa w różnych punktach miasta, natomiast AWM w jednym dość zaskakującym miejscu, co nawiązuje do wcześniejszych dwóch międzynarodowych edycji NADA Villa Warsaw w Willi Gawrońskich w Alejach Ujazdowskich.

Sztuka zdobywa nowe przestrzenie

Tym razem organizatorzy zapraszają do innej, choć także zabytkowej lokalizacji - do staromiejskiej kamienicy przy ulicy Miodowej 18, zbudowanej w latach 1816–1819 przez architekta Fryderyka Alberta Lessela. W drugiej połowie XIX wieku działała tu słynna firma cukiernicza Franciszek Fuchs i Synowie, a po wojnie budynek wpisano w powojenną odbudowę staromiejskiej zabudowy.

Miodowa 18, Kamienica Lesslów Foto: Art Warsaw

Projektant kamienicy o klasycyzującej fasadzie był cenionym architektem, urodzonym w Dreźnie. W roku 1810 został budowniczym rządowym w Księstwie Warszawskim, a w 1813 otrzymał stanowisko budowniczego miasta Warszawy. Do jego najbardziej znanych realizacji należał przebudowy: Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej 37, pałaców Niemojewskiego i Potockiego przy ul. Miodowej oraz adaptacja pałacu Jabłonowskich na stołeczny ratusz.