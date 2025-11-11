Pastelowa pustynia i różowa świątynia

Autor nie boi się przy tym w nieskończoność powtarzać, że świat jest piękny, choć bywa także niedoskonały. Symbolicznie o tej niedoskonałości mówi np. w fotografii błękitnego wieżowca w Libii, zdającego się pękać i rozsypywać w połowie wysokości. Realizacja obiektu została wstrzymana z powodu polityczno- militarnego kryzysu. Ale wiszące obok niego zdjęcie pustynnego krajobrazu z Arabii Saudyjskiej w pastelowej tonacji przywraca znów poczucie pełnej harmonii.

Wieżowiec w Libii i pustynia w Arabii Saudyjskiej Foto: Monika Kuc

A nawet miejsce tak przytłaczające jak cmentarzysko zardzewiałych w Erytrei (pozostałość długiej walki o niepodległość tego kraju) na zdjęciu Bratosiewicza przemienia się w bliski abstrakcji kolaż.

Uwagę przykuwają też różne osobliwości tego świata, jak np. tajlandzka 17-piętrowa różowa świątynia Wat Sam Phran, opleciona gigantyczną rzeźbą smoka, czy chińska replika moskiewskiego soboru Wasyla Błogosławionego.

17-piętrowa tajlandzka świątynia Wat Sam Phran z wijącym się wokół niej smokiem Foto: Monika Kuc

Świat bez barier

A jako jedno z najpiękniejszych miejsc Bratosiewicz wspomina Ormuz – tęczową wyspę Iranu, zachwycającą „surrealistycznym krajobrazem pełnym kolorów”. Stamtąd pochodzi zdjęcie z dwójką dzieci, , które zachęca także do przekraczania nie tylko geograficznych barier.

Ormuz – tęczowa wyspa Iranu. Foto: Monika Kuc

Poprzednia wystawa artysty, prezentowana przed rokiem również w Hotelu Warszawa przyciągnęła kilkanaście tysięcy odwiedzających. Na wernisaż obecnej także przyszły tłumy. Bratosiewicz jest popularną postacią w mediach społecznościowych. Obecny jest na Instagramie i ma swój program na YouTube. W jednym z jego odcinków zdradza, że podróżniczą i fotograficzną pasję odnalazł po depresyjnym epizodzie. Dała mu ona energię i chęć działania. Opowiada też, jak pokonywał trudności, uczył się języków i zdobywał środki na podróże.

Piotr Bratosiewicz podpisuje na wernisażu swój album Foto: Monika Kuc

Aktualnej wystawie towarzyszy album. O ile najnowsza wystawa pokazuje 50 fotografii z 37 krajach, to album zawiera prawie 200 zdjęć z 77 państw. – To mój subiektywny wybór zdjęć. Kluczem do niego stały się emocje. Wybrałem zdjęcia, które w jakiś sposób mnie poruszają, przywołują wspomnienia – pisze autor.

Wystawa czynna jest do 16 listopada, Hotel Warszawa pl. Powstańców Warszawy 9 w godz. 12-19