Noc Fotografii w Muzeum Warszawy. Wielkoformatowe pokazy i brytyjscy mistrzowie zawitają na Stare Miasto

Publikacja: 08.09.2025 10:00

Poza wystawami, odbędą się także warsztaty dla dzieci i młodzieży

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Muzeum Warszawy zaprasza na trzecią edycję Nocy Fotografii, cyklicznego święta, które na dobre wpisało się w kulturalny kalendarz miasta. Wydarzenie odbędzie się 12 września, a jego motywem przewodnim będą „Granice miasta / Granice w mieście”.

Trzecia odsłona Nocy Fotografii, organizowana przez Centrum Fotografii Muzeum Warszawy, zaprezentuje różnorodność współczesnej sztuki wizualnej. W godzinach 18-23 aż sześć lokalizacji na Starym i Nowym Mieście zamieni się w plenerowe galerie, gdzie na budynkach i ekranach pojawią się wielkoformatowe projekcje. Wizualne opowieści powstały z myślą o konkretnych miejscach, wykorzystując architekturę i unikalny klimat staromiejskich przestrzeni. W programie znajdą się wystawy, a także spotkania z artystami z Polski i Wielkiej Brytanii.

Fokus na brytyjską fotografię

Głównym akcentem tegorocznej edycji jest prezentacja twórczości brytyjskich artystów i artystek, zrealizowana dzięki partnerstwu z British Council. Na Rynku Starego Miasta będzie można zobaczyć projekcje Martina Parra, jednego z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych fotografów, oraz wybór zdjęć z imponującej kolekcji Victoria & Albert Museum w Londynie.

Zaprezentowani zostaną także młodzi twórcy związani z The Photographers’ Gallery, których projekty nawiązują do hasła wydarzenia. Na spotkanie z nimi, prowadzone przez kuratorkę Evę Eicker, Muzeum zaprasza o godzinie 18:30 do Lapidarium.

Pokazy polskich i międzynarodowych twórców

Wydarzenie to także przegląd polskiej sceny fotograficznej. Na Barbakanie, w godzinach 20-23, widzowie zobaczą w zapętleniu dwa pokazy: „Habitat” Michała Łuczaka, dokumentujący dzikie zwierzęta żyjące w granicach Warszawy, oraz „Lost in between” Joanny Kinowskiej, poruszający temat granic miasta .

W Fundacji Aliny zaprezentowany zostanie projekt Janka Zamoyskiego „Syntezy miejskie”, który łączy tradycyjną fotografię z obrazami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję.

W Fundacji Sto Pociech, warszawska publiczność będzie miała wyjątkową okazję obejrzeć selekcję najlepszych projektów z tegorocznej edycji festiwalu Rencontres d’Arles.

Wystawy, konkurs i wydarzenia towarzyszące

Noc Fotografii zainauguruje o godz. 18 wernisaż wystawy Jakuba Stanka pt. „Zbudować dom” w Galerii Rynek 30, która zgłębia temat współczesnej męskości. O godz. 19:30, na Rynku Starego Miasta, odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Granice miasta / Granice w mieście”. Nagrodzone osoby to Marcin Nalepa, Dorota Raczyńska, Maciej Stępiński, Tytus Szabelski-Różniak oraz Anna Chyrykala i Daria Bogdanova, a także Tomek Cichorek.

Oficjalny plakat wydarzenia

O godz. 20 w Studni O odbędzie się wieczór opowieści „Oko Bazyliszka”, a pół godziny później w kinie Syrena zaplanowano spotkanie z Bownikiem, ambasadorem Fujifilm, który opowie o swoim podejściu do fotografii. W Związku Polskich Artystów Fotografików na Placu Zamkowym, poza wystawami, odbędą się także warsztaty dla dzieci i młodzieży. Warto również zobaczyć pokaz prac z kolekcji Muzeum Warszawy, które trafią do nowego Gabinetu Fotografii, otwierającego się jesienią tego roku.

