Noc Fotografii w Muzeum Warszawy. Wielkoformatowe pokazy i brytyjscy mistrzowie zawitają na Stare Miasto

Muzeum Warszawy zaprasza na trzecią edycję Nocy Fotografii, cyklicznego święta, które na dobre wpisało się w kulturalny kalendarz miasta. Wydarzenie odbędzie się 12 września, a jego motywem przewodnim będą „Granice miasta / Granice w mieście”.



Trzecia odsłona Nocy Fotografii, organizowana przez Centrum Fotografii Muzeum Warszawy, zaprezentuje różnorodność współczesnej sztuki wizualnej. W godzinach 18-23 aż sześć lokalizacji na Starym i Nowym Mieście zamieni się w plenerowe galerie, gdzie na budynkach i ekranach pojawią się wielkoformatowe projekcje. Wizualne opowieści powstały z myślą o konkretnych miejscach, wykorzystując architekturę i unikalny klimat staromiejskich przestrzeni. W programie znajdą się wystawy, a także spotkania z artystami z Polski i Wielkiej Brytanii.

Fokus na brytyjską fotografię

Głównym akcentem tegorocznej edycji jest prezentacja twórczości brytyjskich artystów i artystek, zrealizowana dzięki partnerstwu z British Council. Na Rynku Starego Miasta będzie można zobaczyć projekcje Martina Parra, jednego z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych fotografów, oraz wybór zdjęć z imponującej kolekcji Victoria & Albert Museum w Londynie.

Zaprezentowani zostaną także młodzi twórcy związani z The Photographers’ Gallery, których projekty nawiązują do hasła wydarzenia. Na spotkanie z nimi, prowadzone przez kuratorkę Evę Eicker, Muzeum zaprasza o godzinie 18:30 do Lapidarium.