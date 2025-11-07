Komu niesiesz muszle z plaży? Kolekcjonerstwo i dziedzictwo sztuki w Zachęcie

Wystawa nie ogranicza się jedynie do prezentacji zbiorów, ale obejmuje także rozbudowany program edukacyjny
Każda kolekcja – czy to dzieł sztuki wizualnej, wierszy, czy też muszelek zebranych na plaży – niesie w sobie ukrytą obietnicę daru – ta myśl przewodnia towarzyszy prezentacji w Zachęcie.
Nie przypadkowo, bo wystawa została zorganizowana z okazji 25-lecia Fundacji Sztuki Polskiej ING. Jej temat nawiązuje do wyjątkowej decyzji Fundacji – w przypadku zakończenia działalności cała kolekcja zostanie przekazana Zachęcie, stając się częścią dobra wspólnego.
Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie: „Jak dziedziczy się dziedzictwo?” To, jakie obrazy, idee i wrażliwości wybieramy za warte zachowania, wpływa na to, jak zostaniemy zapamiętani. Kolekcja staje się środowiskiem pamięci – świadectwem wspólnych nadziei, lęków, estetyk i sposobów myślenia minionych dekad. Ucieleśnia też nasz wpływ na tę część społeczeństwa, która dopiero zaczyna kształtować swój światopogląd.
W tym duchu partnerstwo Fundacji Sztuki Polskiej ING z siostrzaną Fundacją ING Dzieciom podkreśla rolę kolejnego pokolenia w przejmowaniu i reinterpretowaniu dorobku kulturowego. To właśnie dzieci i młodzież w przyszłości będą odpowiedzialne za zachowanie i przekształcanie dziedzictwa, choć obecnie mają niewielki wpływ na instytucjonalne ramy jego tworzenia. Dlatego projekt nie ogranicza się do prezentacji wystawy – obejmuje także rozbudowany program edukacyjny.
Cykl warsztatów przygotowany przez edukatorów Zachęty we współpracy z wileńską Szkołą Kreatywności przekształci przestrzeń wystawy w miejsce krytycznego namysłu, dzielenia się i wprawiania dziedzictwa w ruch. Rezultaty tych działań zostaną zaprezentowane publicznie podczas symbolicznego drugiego otwarcia w styczniu 2026 roku.
Na ekspozycji zobaczymy prace Zuzanny Bartoszek, Alicji Bielawska, Cezarego Bodzianowskiego, Agaty Bogackiej, Michał Budnego, Rafała Bujnowskiego, Marty Deskur, Wojciecha Gilewicza, Nicolasa Grospierre’a, Grzeszykowskiej / Smagi, Veroniki Hapchenko, Agaty Ingarden, Elżbiety Jabłońskiej, Karoliny Jabłońskiej, Karoliny Jarzębak, Zuzanny Janin, Tomasza Kręcickiego, Hanny Krzysztofiak, Zbigniewa Libery, Marii Lobody, Ant Łakomsk, Marcina Maciejowskiego, Małgorzaty Mirga-Tas, Gizeli Mickiewicz, Rafała Milacha, Marty Niedbał i Pawła Olszczyńskiego, Cezarego Poniatowskiego, Joanny Piotrowskiej, Slavs & Tatars, Izy Tarasewicz, Andrzeja Tobisa, Krzysztofa Zielińskiiego.
Ich prace to splot dzieł i postaw twórczych gromadzonych przez ostatnie ćwierćwiecze, uzupełniony o prace wypożyczone z kolekcji publicznych, prywatnych oraz od artystek i artystów współpracujących z Fundacją. Zestawienie to – obejmujące fotografię, instalację, rzeźbę, malarstwo i wideo – tworzy pejzaż kultury ostatnich lat: złożony, niejednoznaczny, pulsujący. Różnorodność mediów i praktyk artystycznych zachęca do refleksji nad granicami własności, publiczną rolą instytucji i odpowiedzialnością związaną z dziedzictwem. To sztuka wędrująca – między twórcami, instytucjami, kontekstami i odbiorcami – a więc prawdziwie w ruchu.
„Obraz w ruchu” ukazuje kolekcję nie jako zamknięty zbiór, lecz jako przestrzeń ciągłej wymiany – relacji, interpretacji i gestów przekazywania dalej.
Kuratorem wystawy jest Audrius Pocius - filozof i kurator pracujący w bliskim kontakcie ze środowiskami akademickimi. Wykłada filozofię, estetykę i kulturę współczesną w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Sztuki Polskiej ING, Zachęta oraz Narodowa Galeria Sztuki.