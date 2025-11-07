6.1°C
Życie Warszawy

Komu niesiesz muszle z plaży? Kolekcjonerstwo i dziedzictwo sztuki w Zachęcie

Publikacja: 07.11.2025 17:25

Wystawa nie ogranicza się jedynie do prezentacji zbiorów, ale obejmuje także rozbudowany program edukacyjny

Wystawa nie ogranicza się jedynie do prezentacji zbiorów, ale obejmuje także rozbudowany program edukacyjny

Foto: mat. pras.

Zofia White
W Zachęcie otwiera się wyjątkowa wystawa „Obraz w ruchu” poświęcona kolekcjonowaniu i dziedzictwie sztuki. Prezentowana będzie do 1 lutego przyszłego roku.

Każda kolekcja – czy to dzieł sztuki wizualnej, wierszy, czy też muszelek zebranych na plaży – niesie w sobie ukrytą obietnicę daru – ta myśl przewodnia towarzyszy prezentacji w Zachęcie. 

Nie przypadkowo, bo wystawa została zorganizowana z okazji 25-lecia Fundacji Sztuki Polskiej ING. Jej temat nawiązuje do wyjątkowej decyzji Fundacji – w przypadku zakończenia działalności cała kolekcja zostanie przekazana Zachęcie, stając się częścią dobra wspólnego. 

Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie: „Jak dziedziczy się dziedzictwo?” To, jakie obrazy, idee i wrażliwości wybieramy za warte zachowania, wpływa na to, jak zostaniemy zapamiętani. Kolekcja staje się środowiskiem pamięci – świadectwem wspólnych nadziei, lęków, estetyk i sposobów myślenia minionych dekad. Ucieleśnia też nasz wpływ na tę część społeczeństwa, która dopiero zaczyna kształtować swój światopogląd. 

Tym, których wpływ jest niewielki. Na razie…

W tym duchu partnerstwo Fundacji Sztuki Polskiej ING z siostrzaną Fundacją ING Dzieciom podkreśla rolę kolejnego pokolenia w przejmowaniu i reinterpretowaniu dorobku kulturowego. To właśnie dzieci i młodzież w przyszłości będą odpowiedzialne za zachowanie i przekształcanie dziedzictwa, choć obecnie mają niewielki wpływ na instytucjonalne ramy jego tworzenia. Dlatego projekt nie ogranicza się do prezentacji wystawy – obejmuje także rozbudowany program edukacyjny. 

Foto: mat. pras.

Cykl warsztatów przygotowany przez edukatorów Zachęty we współpracy z wileńską Szkołą Kreatywności przekształci przestrzeń wystawy w miejsce krytycznego namysłu, dzielenia się i wprawiania dziedzictwa w ruch. Rezultaty tych działań zostaną zaprezentowane publicznie podczas symbolicznego drugiego otwarcia w styczniu 2026 roku. 

Różnorodność mediów i praktyk artystycznych

Na ekspozycji zobaczymy prace Zuzanny Bartoszek, Alicji Bielawska, Cezarego Bodzianowskiego, Agaty Bogackiej, Michał Budnego, Rafała Bujnowskiego, Marty Deskur, Wojciecha Gilewicza, Nicolasa Grospierre’a, Grzeszykowskiej / Smagi, Veroniki Hapchenko, Agaty Ingarden, Elżbiety Jabłońskiej, Karoliny Jabłońskiej, Karoliny Jarzębak, Zuzanny Janin, Tomasza Kręcickiego, Hanny Krzysztofiak, Zbigniewa Libery, Marii Lobody, Ant Łakomsk, Marcina Maciejowskiego, Małgorzaty Mirga-Tas, Gizeli Mickiewicz, Rafała Milacha, Marty Niedbał i Pawła Olszczyńskiego, Cezarego Poniatowskiego, Joanny Piotrowskiej, Slavs & Tatars, Izy Tarasewicz, Andrzeja Tobisa, Krzysztofa Zielińskiiego.

Ich prace to splot dzieł i postaw twórczych gromadzonych przez ostatnie ćwierćwiecze, uzupełniony o prace wypożyczone z kolekcji publicznych, prywatnych oraz od artystek i artystów współpracujących z Fundacją. Zestawienie to – obejmujące fotografię, instalację, rzeźbę, malarstwo i wideo – tworzy pejzaż kultury ostatnich lat: złożony, niejednoznaczny, pulsujący. Różnorodność mediów i praktyk artystycznych zachęca do refleksji nad granicami własności, publiczną rolą instytucji i odpowiedzialnością związaną z dziedzictwem. To sztuka wędrująca – między twórcami, instytucjami, kontekstami i odbiorcami – a więc prawdziwie w ruchu. 

„Obraz w ruchu” ukazuje kolekcję nie jako zamknięty zbiór, lecz jako przestrzeń ciągłej wymiany – relacji, interpretacji i gestów przekazywania dalej. 

Kuratorem wystawy jest Audrius Pocius - filozof i kurator pracujący w bliskim kontakcie ze środowiskami akademickimi. Wykłada filozofię, estetykę i kulturę współczesną w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Sztuki Polskiej ING, Zachęta oraz Narodowa Galeria Sztuki.

