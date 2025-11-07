Komu niesiesz muszle z plaży? Kolekcjonerstwo i dziedzictwo sztuki w Zachęcie

W Zachęcie otwiera się wyjątkowa wystawa „Obraz w ruchu” poświęcona kolekcjonowaniu i dziedzictwie sztuki. Prezentowana będzie do 1 lutego przyszłego roku.



Każda kolekcja – czy to dzieł sztuki wizualnej, wierszy, czy też muszelek zebranych na plaży – niesie w sobie ukrytą obietnicę daru – ta myśl przewodnia towarzyszy prezentacji w Zachęcie.

Nie przypadkowo, bo wystawa została zorganizowana z okazji 25-lecia Fundacji Sztuki Polskiej ING. Jej temat nawiązuje do wyjątkowej decyzji Fundacji – w przypadku zakończenia działalności cała kolekcja zostanie przekazana Zachęcie, stając się częścią dobra wspólnego.

Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie: „Jak dziedziczy się dziedzictwo?” To, jakie obrazy, idee i wrażliwości wybieramy za warte zachowania, wpływa na to, jak zostaniemy zapamiętani. Kolekcja staje się środowiskiem pamięci – świadectwem wspólnych nadziei, lęków, estetyk i sposobów myślenia minionych dekad. Ucieleśnia też nasz wpływ na tę część społeczeństwa, która dopiero zaczyna kształtować swój światopogląd.

W tym duchu partnerstwo Fundacji Sztuki Polskiej ING z siostrzaną Fundacją ING Dzieciom podkreśla rolę kolejnego pokolenia w przejmowaniu i reinterpretowaniu dorobku kulturowego. To właśnie dzieci i młodzież w przyszłości będą odpowiedzialne za zachowanie i przekształcanie dziedzictwa, choć obecnie mają niewielki wpływ na instytucjonalne ramy jego tworzenia. Dlatego projekt nie ogranicza się do prezentacji wystawy – obejmuje także rozbudowany program edukacyjny.