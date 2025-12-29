-1.4°C
1012.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Wojciech Siudmak: Talent to dar, który dano nam, żeby się nim dzielić

Publikacja: 29.12.2025 07:00

Wojciech Siudmak w Galerii ToTuart opowiada o obrazie „Wewnętrzny dialog"

Wojciech Siudmak w Galerii ToTuart opowiada o obrazie „Wewnętrzny dialog"

Foto: Monika Kuc

Monika Kuc
Rzeźby, obrazy, rysunki Wojciecha Siudmaka, wybitnego twórcy realizmu fantastycznego, można oglądać na wystawie „Dialog wewnętrzny” w Galerii i Domu Aukcyjnym ToTuart w Centrum Praskim Koneser w Warszawie.

Tytuł wystawy odwołuje się bezpośrednio do obrazu i rzeźby, o których artysta podczas spotkania w galerii ToTuart mówił: - W tych pracach zastanawiam się nad naszym losem, włączając w dyskusję: co reprezentujemy, kim jesteśmy, dokąd idziemy.

Obraz „Dialogue Intérieur” / „Wewnętrzny dialog” powstał w 1998 roku. Budzi dalekie skojarzenie z „Narcyzem” Caravaggia, a jednocześnie doskonale wpisuje w fantastyczne światy Wojciecha Siudmaka z bohaterami wyłaniającymi się z trójwymiarowej „kosmicznej” przestrzeni. Nic dziwnego, że malarska trójwymiarowość stała się wkrótce dla artysty inspiracją do jego poszukiwań w rzeźbie (z natury przestrzennej), która w jego sztuce pojawiła się później, ale dziś jest równoprawnym środkiem wyrazu.

Moneta z „Energią”

Przedświąteczne spotkanie z artystą towarzyszyło premierze niezwykłej kolekcjonerskiej srebrnej monety „Energia” stworzonej przez artystę we współpracy Mennicą Polską. Monet ma kwadratowy kształt. Po jednej stronie przedstawia replikę doskonale rozpoznawalnych dzieł artysty: obrazu „Energia” i rzeźby „Strażnik Pustyni”.

- Energia jest dla mnie symbolem życia i wszechświata – jest siłą, która napędza wszystko, co nas otacza. Od lat wraca do mnie myśl, że człowiek i wszechświat są do siebie podobni, jakby stworzeni na swoje odbicie. W tym obrazie pokazuję tę relację, która symbolizuje harmonię człowieka z kosmiczną siłą – tłumaczy Wojciech Siudmak.

Wojciech Siudmak na premierze monety „Energia” powstałej we współpracy z Mennicą Polską

Wojciech Siudmak na premierze monety „Energia” powstałej we współpracy z Mennicą Polską

Foto: Monika Kuc

Reklama
Reklama

Rzeźba „Strażnik pustyni” przedstawia hybrydę człowieka i ptaka. Ekspresji i siły postaci dodaje drapieżny dziób i umięśnione nogi.

W monecie kunszt artystyczny łączy się z doskonałym warsztatem technologicznym. Mennica Polska wykorzystała najbardziej precyzyjne techniki mennicze, by oddać szczegóły charakterystyczne dla stylu Wojciecha Siudmaka – harmonijne linie, zderzenia form oraz subtelne przejścia światła i cienia.

A w efekcie uchwycić nieokiełznaną energię napędzającą świat, rozwój i proces twórczy.

Jedna z monet trafi na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2025. Dołączy do niej również jeden z wcześniejszych zestawów kolekcjonerskich powstały z kolei we współpracy z Pocztą Polską z repliką obrazu „Diuna”, który trafił na okładkę kultowej książki Franka Herberta pod tym samym tytułem . A następnie stał sięinspiracją dla reżysera Denisa Villeneuve’a do stworzenia filmowej adaptacji sagi, obsypanej Oscarami.

Siudmak podkreśla, że talent to dar, który nam dano, żeby się nim dzielić.

Wojciech Siudmak - rzeźba „W pogoni za dźwiękami”, 2023

Wojciech Siudmak - rzeźba „W pogoni za dźwiękami”, 2023

Foto: Monika Kuc

Reklama
Reklama

Artystyczne wybory:

W trakcie autorskiego spotkania Wojciech Siudmak odpowiadał także m.in. na „kwestionariuszowe” pytania, zwięźle podsumowujące jego artystyczne wybory:

1. Poranek czy noc? - Jedno i drugie.

2. Samotność czy rozmowa? - Też jedno i drugie.

3. Intuicja czy plan? - Zdecydowanie intuicja.

4. Bliskość czy dystans? - Bliskość, to jest przywilej.

5. Detal czy całość? - Całość, bo detal przychodzi później, a całość, no trzeba mieć prawdziwą życie, żeby objąć temat czy analizować sytuację z tak zwanego lotu ptaka.

Reklama
Reklama

6. Pracownia czy plener? - Pracownia.

7. Ryzyko czy kontrola? - Kontrola.

8. Spokój czy napięcie? - Dążę do spokoju, bo spokój jest gwarantem uspokojonej realizacji.

9. Szkic czy gotowe dzieło? - Obie rzeczy są ważne, ale ze szczególnym akcentem na szkic. Szkic jest takim elektrokardiogramem artysty.

10. Energia. Zatrzymać czy uwolnić? - No nie, uwolnić jak najbardziej.

Reklama
Reklama
Wojciech Siudmak - obraz „Wezwanie do boju”, 2010

Wojciech Siudmak - obraz „Wezwanie do boju”, 2010

Foto: Monika Kuc

Wystawa „Dialog wewnętrzny” Wojciecha Siudmaka w Galerii i Domu Aukcyjnym ToTuart w Centrum Praskim Koneser w Warszawie trwa do 10 stycznia 2026 roku, czynna od poniedziałku do soboty w godz. 11-19

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Twórczość młodych artystów zebrana w ursynowskim ratuszu
do 31 stycznia

Ursynowskie szopki bożonarodzeniowe

„Antoni Malczewski. W cieniu Wieszczów” – wyjątkowa wystawa
do 30 stycznia

„Antoni Malczewski. W cieniu Wieszczów” – wyjątkowa wystawa

Fragment Złotej bulli Fryderyka II
od piątku

Bezcenne pergaminy krzyżackie po 84 latach na wystawie

Przestrzeń Galerii Raster na Art Warsaw Miodow., Na I planie rzeźba Janka Simona. fot. Monika Kuc
sobota-niedziela

Art Warsaw Miodowa. Sztuka dostępna dla każdego

Pochód narodowy na Nowym Świecie (róg ul. Foksal), Warszawa, 5 listopada 1905 roku
do 1 marca

Zapomniane widoki Warszawy. Unikalne zdjęcia stolicy

Wystawa „(Re)Made in EU” to „promocja kultury odpowiedzialności za środowisko"
do 10 stycznia

Z Paryża do Warszawy. Wystawa dla miłośników mody. Wstęp darmowy

Marcin Maciejowski „Młodzi nie chcą się uczyć ani pracować”, 2000
do czwartku

Wstęp wolny na wystawy Zachęty

Strzałem w tył głowy zabijano na Wschodzie polskich oficerów. Natomiast po wojnie w całym kraju w te
do kwietnia

Kim byli kaci wykonujący wyroki śmierci na Rakowieckiej?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama