Rzeźby, obrazy, rysunki Wojciecha Siudmaka, wybitnego twórcy realizmu fantastycznego, można oglądać na wystawie „Dialog wewnętrzny” w Galerii i Domu Aukcyjnym ToTuart w Centrum Praskim Koneser w Warszawie.



Tytuł wystawy odwołuje się bezpośrednio do obrazu i rzeźby, o których artysta podczas spotkania w galerii ToTuart mówił: - W tych pracach zastanawiam się nad naszym losem, włączając w dyskusję: co reprezentujemy, kim jesteśmy, dokąd idziemy.

Obraz „Dialogue Intérieur” / „Wewnętrzny dialog” powstał w 1998 roku. Budzi dalekie skojarzenie z „Narcyzem” Caravaggia, a jednocześnie doskonale wpisuje w fantastyczne światy Wojciecha Siudmaka z bohaterami wyłaniającymi się z trójwymiarowej „kosmicznej” przestrzeni. Nic dziwnego, że malarska trójwymiarowość stała się wkrótce dla artysty inspiracją do jego poszukiwań w rzeźbie (z natury przestrzennej), która w jego sztuce pojawiła się później, ale dziś jest równoprawnym środkiem wyrazu.

Moneta z „Energią”

Przedświąteczne spotkanie z artystą towarzyszyło premierze niezwykłej kolekcjonerskiej srebrnej monety „Energia” stworzonej przez artystę we współpracy Mennicą Polską. Monet ma kwadratowy kształt. Po jednej stronie przedstawia replikę doskonale rozpoznawalnych dzieł artysty: obrazu „Energia” i rzeźby „Strażnik Pustyni”.

- Energia jest dla mnie symbolem życia i wszechświata – jest siłą, która napędza wszystko, co nas otacza. Od lat wraca do mnie myśl, że człowiek i wszechświat są do siebie podobni, jakby stworzeni na swoje odbicie. W tym obrazie pokazuję tę relację, która symbolizuje harmonię człowieka z kosmiczną siłą – tłumaczy Wojciech Siudmak.