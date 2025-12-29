Wojciech Siudmak w Galerii ToTuart opowiada o obrazie „Wewnętrzny dialog"
Tytuł wystawy odwołuje się bezpośrednio do obrazu i rzeźby, o których artysta podczas spotkania w galerii ToTuart mówił: - W tych pracach zastanawiam się nad naszym losem, włączając w dyskusję: co reprezentujemy, kim jesteśmy, dokąd idziemy.
Obraz „Dialogue Intérieur” / „Wewnętrzny dialog” powstał w 1998 roku. Budzi dalekie skojarzenie z „Narcyzem” Caravaggia, a jednocześnie doskonale wpisuje w fantastyczne światy Wojciecha Siudmaka z bohaterami wyłaniającymi się z trójwymiarowej „kosmicznej” przestrzeni. Nic dziwnego, że malarska trójwymiarowość stała się wkrótce dla artysty inspiracją do jego poszukiwań w rzeźbie (z natury przestrzennej), która w jego sztuce pojawiła się później, ale dziś jest równoprawnym środkiem wyrazu.
Przedświąteczne spotkanie z artystą towarzyszyło premierze niezwykłej kolekcjonerskiej srebrnej monety „Energia” stworzonej przez artystę we współpracy Mennicą Polską. Monet ma kwadratowy kształt. Po jednej stronie przedstawia replikę doskonale rozpoznawalnych dzieł artysty: obrazu „Energia” i rzeźby „Strażnik Pustyni”.
- Energia jest dla mnie symbolem życia i wszechświata – jest siłą, która napędza wszystko, co nas otacza. Od lat wraca do mnie myśl, że człowiek i wszechświat są do siebie podobni, jakby stworzeni na swoje odbicie. W tym obrazie pokazuję tę relację, która symbolizuje harmonię człowieka z kosmiczną siłą – tłumaczy Wojciech Siudmak.
Wojciech Siudmak na premierze monety „Energia” powstałej we współpracy z Mennicą Polską
Rzeźba „Strażnik pustyni” przedstawia hybrydę człowieka i ptaka. Ekspresji i siły postaci dodaje drapieżny dziób i umięśnione nogi.
W monecie kunszt artystyczny łączy się z doskonałym warsztatem technologicznym. Mennica Polska wykorzystała najbardziej precyzyjne techniki mennicze, by oddać szczegóły charakterystyczne dla stylu Wojciecha Siudmaka – harmonijne linie, zderzenia form oraz subtelne przejścia światła i cienia.
A w efekcie uchwycić nieokiełznaną energię napędzającą świat, rozwój i proces twórczy.
Jedna z monet trafi na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2025. Dołączy do niej również jeden z wcześniejszych zestawów kolekcjonerskich powstały z kolei we współpracy z Pocztą Polską z repliką obrazu „Diuna”, który trafił na okładkę kultowej książki Franka Herberta pod tym samym tytułem . A następnie stał sięinspiracją dla reżysera Denisa Villeneuve’a do stworzenia filmowej adaptacji sagi, obsypanej Oscarami.
Siudmak podkreśla, że talent to dar, który nam dano, żeby się nim dzielić.
Wojciech Siudmak - rzeźba „W pogoni za dźwiękami”, 2023
W trakcie autorskiego spotkania Wojciech Siudmak odpowiadał także m.in. na „kwestionariuszowe” pytania, zwięźle podsumowujące jego artystyczne wybory:
1. Poranek czy noc? - Jedno i drugie.
2. Samotność czy rozmowa? - Też jedno i drugie.
3. Intuicja czy plan? - Zdecydowanie intuicja.
4. Bliskość czy dystans? - Bliskość, to jest przywilej.
5. Detal czy całość? - Całość, bo detal przychodzi później, a całość, no trzeba mieć prawdziwą życie, żeby objąć temat czy analizować sytuację z tak zwanego lotu ptaka.
6. Pracownia czy plener? - Pracownia.
7. Ryzyko czy kontrola? - Kontrola.
8. Spokój czy napięcie? - Dążę do spokoju, bo spokój jest gwarantem uspokojonej realizacji.
9. Szkic czy gotowe dzieło? - Obie rzeczy są ważne, ale ze szczególnym akcentem na szkic. Szkic jest takim elektrokardiogramem artysty.
10. Energia. Zatrzymać czy uwolnić? - No nie, uwolnić jak najbardziej.
Wojciech Siudmak - obraz „Wezwanie do boju”, 2010
Wystawa „Dialog wewnętrzny” Wojciecha Siudmaka w Galerii i Domu Aukcyjnym ToTuart w Centrum Praskim Koneser w Warszawie trwa do 10 stycznia 2026 roku, czynna od poniedziałku do soboty w godz. 11-19