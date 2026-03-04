9.5°C
Warszawa-Radom szykuje się do lata. Teraz mało kto tam lata

Publikacja: 04.03.2026 15:45

Mimo chwilowego spadku statystyk, władze lotniska z optymizmem patrzą w przyszłość, co potwierdza ogłoszona właśnie siatka połączeń na nadchodzące miesiące.

Foto: Filip Frydrykiewicz

M.B.
Luty na lotnisku Warszawa-Radom upłynął pod znakiem minimalnego ruchu, ale port intensywnie przygotowuje się do sezonu wakacyjnego. Dzięki współpracy z PLL LOT i Wizz Air pasażerowie zyskają atrakcyjne połączenia do Włoch, Grecji, Albanii oraz Egiptu.

W minionym miesiącu z radomskiego portu skorzystało 3418 podróżnych. Wynik ten jest o praweir37 procent niższy niż w tym samym czasie rok temu – informuje rynek-lotniczy.pl. W lutym na lotnisku zrealizowano łącznie 58 operacji lotniczych, wliczając w to rejsy pozarozkładowe. Mimo chwilowego spadku statystyk, władze lotniska z optymizmem patrzą w przyszłość, co potwierdza ogłoszona właśnie siatka połączeń na nadchodzące miesiące.

Słoneczne kierunki od maja do lipca

Pierwsze nowości pojawią się w rozkładzie już w maju. Dzięki współpracy z biurem podróży Anex Poland pasażerowie będą mogli polecieć do egipskiej Hurghady. Czerwiec przyniesie powrót popularnych tras obsługiwanych przez PLL LOT.

Od 6 czerwca wznowione zostaną regularne loty do Rzymu na lotnisko Fiumicino, a dwa dni później wystartują samoloty do greckiej Prewezy. Dodatkowo od połowy czerwca zwiększy się liczba lotów na Cypr, które będą odbywać się trzy razy w tygodniu.

Wizz Air stawia na Albanię i Bułgarię

Istotnym wzmocnieniem wakacyjnej oferty będą loty niskokosztowego przewoźnika Wizz Air. Od 25 czerwca linia ta zainauguruje połączenie do stolicy Albanii, Tirany. Miesiąc później, 21 lipca, pierwsi pasażerowie odlecą z Radomia do bułgarskiego Burgas. Tak skonstruowany rozkład ma przyciągnąć szerokie grono podróżnych szukających zarówno klasycznego wypoczynku, jak i krótkich wyjazdów typu city break.

Strategia różnorodnych partnerów

Dyrektor lotniska, Grzegorz Tuszyński, podkreśla, że kluczem do rozwoju portu jest współpraca z wieloma partnerami. Połączenie sił narodowego przewoźnika, tanich linii lotniczych oraz największych biur podróży, takich jak ITAKA czy Coral Travel, pozwoliło na stworzenie zróżnicowanej oferty.

Zdaniem władz portu, dywersyfikacja kierunków sprawia, że Lotnisko Warszawa-Radom staje się coraz ciekawszym punktem na mapie podróży dla mieszkańców regionu i nie tylko.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

