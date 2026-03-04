Warszawa-Radom szykuje się do lata. Teraz mało kto tam lata

Luty na lotnisku Warszawa-Radom upłynął pod znakiem minimalnego ruchu, ale port intensywnie przygotowuje się do sezonu wakacyjnego. Dzięki współpracy z PLL LOT i Wizz Air pasażerowie zyskają atrakcyjne połączenia do Włoch, Grecji, Albanii oraz Egiptu.



W minionym miesiącu z radomskiego portu skorzystało 3418 podróżnych. Wynik ten jest o praweir37 procent niższy niż w tym samym czasie rok temu – informuje rynek-lotniczy.pl. W lutym na lotnisku zrealizowano łącznie 58 operacji lotniczych, wliczając w to rejsy pozarozkładowe. Mimo chwilowego spadku statystyk, władze lotniska z optymizmem patrzą w przyszłość, co potwierdza ogłoszona właśnie siatka połączeń na nadchodzące miesiące.

Słoneczne kierunki od maja do lipca

Pierwsze nowości pojawią się w rozkładzie już w maju. Dzięki współpracy z biurem podróży Anex Poland pasażerowie będą mogli polecieć do egipskiej Hurghady. Czerwiec przyniesie powrót popularnych tras obsługiwanych przez PLL LOT.

Od 6 czerwca wznowione zostaną regularne loty do Rzymu na lotnisko Fiumicino, a dwa dni później wystartują samoloty do greckiej Prewezy. Dodatkowo od połowy czerwca zwiększy się liczba lotów na Cypr, które będą odbywać się trzy razy w tygodniu.