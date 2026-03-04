Nowa kawiarnia w Domu Partii. Kawa od rana i muzyka na wieczór

Przestrzeń charakteryzuje się modernistycznym wystrojem z elementami drewna, marmuru i luksferów.
Wnętrze kawiarni zostało zaprojektowane tak, aby wpisywało się w rytm dnia mieszkańców – od porannego espresso, przez czas na pracę przy komputerze, aż po wieczorne spotkania przy muzyce.
Przestrzeń charakteryzuje się modernistycznym wystrojem z elementami drewna, marmuru i luksferów. Za oprawę dźwiękową odpowiada profesjonalny system nagłośnienia oraz stanowisko DJ-skie, co pozwala na organizację wieczornych wydarzeń muzycznych.
Podstawą oferty jest kawa najwyższej jakości, przygotowywana na zaawansowanym ekspresie ciśnieniowym lub metodami przelewowymi, takimi jak drip czy aeropress.
Goście mogą wybierać spośród ziaren z różnych regionów świata, pochodzących zarówno z polskich, jak i zagranicznych palarni specialty. Na miejscu dostępne są również propozycje dla osób szukających kaw mlecznych oraz ziaren poddawanych eksperymentalnym obróbkom.
Oprócz napojów kawiarnia serwuje świeże kanapki oraz rzemieślnicze wypieki, które są dostarczane przez lokalne warszawskie pracownie.
Ważnym elementem menu, szczególnie w godzinach wieczornych, jest karta autorskich koktajli oraz mocktaili, czyli napojów bezalkoholowych, opracowana przez doświadczonych ekspertów miksologii.
Lokal pozostaje otwarty także po południu, promując kulturę spędzania czasu w kawiarniach do późnych godzin wieczornych.