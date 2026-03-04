Nowa kawiarnia w Domu Partii. Kawa od rana i muzyka na wieczór

Przy rondzie de Gaulle’a, w historycznym budynku pod adresem Nowy Świat 6/12, otwarto nową kawiarnię sieci Coffeedesk. To szósta lokalizacja tej marki w stolicy, która tym razem łączy funkcję lokalu gastronomicznego z showroomem profesjonalnego sprzętu do parzenia kawy.



Wnętrze kawiarni zostało zaprojektowane tak, aby wpisywało się w rytm dnia mieszkańców – od porannego espresso, przez czas na pracę przy komputerze, aż po wieczorne spotkania przy muzyce.

Przestrzeń charakteryzuje się modernistycznym wystrojem z elementami drewna, marmuru i luksferów. Za oprawę dźwiękową odpowiada profesjonalny system nagłośnienia oraz stanowisko DJ-skie, co pozwala na organizację wieczornych wydarzeń muzycznych.

Goście mogą wybierać spośród ziaren z różnych regionów świata, pochodzących zarówno z polskich, jak i zagranicznych palarni specialty. Foto: mat. pras.

Kawa specialty i autorskie menu

Podstawą oferty jest kawa najwyższej jakości, przygotowywana na zaawansowanym ekspresie ciśnieniowym lub metodami przelewowymi, takimi jak drip czy aeropress.