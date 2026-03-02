Rekordowy Rowerowy Maj. Pojedzie ponad pół tysiąca stołecznych placówek

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreśla znaczenie zaangażowania kadry pedagogicznej oraz rodziców, którzy towarzysząc dzieciom w drodze do placówek, sami dają dobry przykład. Rozwój akcji idzie w parze z inwestycjami w infrastrukturę, taką jak nowe kilometry tras rowerowych oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego Veturilo.

Intensywne przygotowania do startu

Mimo że do rozpoczęcia przejazdów zostały jeszcze dwa miesiące, organizatorzy mają pełne ręce roboty. Zarząd Dróg Miejskich zajmuje się obecnie projektowaniem dzienniczków rowerowych oraz przygotowaniem materiałów graficznych, które trafią do wszystkich zapisanych placówek.

Zarząd Dróg Miejskich zajmuje się obecnie projektowaniem dzienniczków rowerowych oraz przygotowaniem materiałów graficznych Foto: Rafał Motyl

Zaplanowano również specjalne szkolenia dla osób odpowiedzialnych za realizację kampanii oraz obsługę systemu informatycznego służącego do rejestracji aktywności uczestników.

Dodatkowe atrakcje dla uczestników

Warszawska odsłona Rowerowego Maja to nie tylko zbieranie naklejek za dojazdy. Program przewiduje szereg działań wspierających, takich jak mobilne serwisy rowerowe oraz warsztaty doskonalenia techniki jazdy.

Przewidziano także spotkania ze Strażą Miejską, podczas których przypomniane zostaną zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i chodnikach. Cykl wydarzeń uzupełnią spotkania z koordynatorami oraz plenerowy piknik.

Nagrody za aktywny maj

Zabawa potrwa przez cały maj. Za każdy przyjazd na lekcje lub zajęcia w przedszkolu o własnych siłach dzieci będą otrzymywać naklejki do swoich dzienniczków. Sumienność i regularna aktywność zostaną docenione na początku czerwca, kiedy ogłoszone zostaną oficjalne wyniki i przyznane nagrody indywidualne oraz grupowe dla najbardziej zaangażowanych uczestników.