Rekordowy Rowerowy Maj. Pojedzie ponad pół tysiąca stołecznych placówek

Oficjalny start tegorocznej edycji zaplanowano na 4 maja. Do udziału w zabawie zgłosiło się 330 przedszkoli oraz 256 szkół podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.
Jest to obecnie największa w Polsce inicjatywa, która zachęca najmłodszych do rezygnacji z podwożenia samochodem na rzecz roweru, hulajnogi, rolek czy deskorolki. Według wstępnych szacunków w kampanii może wziąć udział niemal 190 tysięcy osób, w tym uczniowie, przedszkolaki oraz nauczyciele.
Popularność akcji jest określana przez władze miasta jako fenomen promujący sportowe przyzwyczajenia od najmłodszych lat.
Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreśla znaczenie zaangażowania kadry pedagogicznej oraz rodziców, którzy towarzysząc dzieciom w drodze do placówek, sami dają dobry przykład. Rozwój akcji idzie w parze z inwestycjami w infrastrukturę, taką jak nowe kilometry tras rowerowych oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego Veturilo.
Mimo że do rozpoczęcia przejazdów zostały jeszcze dwa miesiące, organizatorzy mają pełne ręce roboty. Zarząd Dróg Miejskich zajmuje się obecnie projektowaniem dzienniczków rowerowych oraz przygotowaniem materiałów graficznych, które trafią do wszystkich zapisanych placówek.
Zaplanowano również specjalne szkolenia dla osób odpowiedzialnych za realizację kampanii oraz obsługę systemu informatycznego służącego do rejestracji aktywności uczestników.
Warszawska odsłona Rowerowego Maja to nie tylko zbieranie naklejek za dojazdy. Program przewiduje szereg działań wspierających, takich jak mobilne serwisy rowerowe oraz warsztaty doskonalenia techniki jazdy.
Przewidziano także spotkania ze Strażą Miejską, podczas których przypomniane zostaną zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i chodnikach. Cykl wydarzeń uzupełnią spotkania z koordynatorami oraz plenerowy piknik.
Zabawa potrwa przez cały maj. Za każdy przyjazd na lekcje lub zajęcia w przedszkolu o własnych siłach dzieci będą otrzymywać naklejki do swoich dzienniczków. Sumienność i regularna aktywność zostaną docenione na początku czerwca, kiedy ogłoszone zostaną oficjalne wyniki i przyznane nagrody indywidualne oraz grupowe dla najbardziej zaangażowanych uczestników.