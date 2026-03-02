11.1°C
1026 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Rekordowy Rowerowy Maj. Pojedzie ponad pół tysiąca stołecznych placówek

Publikacja: 02.03.2026 14:25

Według wstępnych szacunków w kampanii Rowerowy Maj może wziąć udział niemal 190 tysięcy osób

Według wstępnych szacunków w kampanii Rowerowy Maj może wziąć udział niemal 190 tysięcy osób

Foto: mat. pras.

M.B.
Zakończyła się rejestracja do dziewiątej edycji akcji Rowerowy Maj w stolicy. W tym roku weźmie w niej udział rekordowa liczba 586 szkół i przedszkoli, co oznacza wzrost o 39 placówek w porównaniu do ubiegłorocznej odsłony kampanii.

Oficjalny start tegorocznej edycji zaplanowano na 4 maja. Do udziału w zabawie zgłosiło się 330 przedszkoli oraz 256 szkół podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreśla znaczenie zaangażowania kadry pedagogicznej oraz rodziców

Jest to obecnie największa w Polsce inicjatywa, która zachęca najmłodszych do rezygnacji z podwożenia samochodem na rzecz roweru, hulajnogi, rolek czy deskorolki. Według wstępnych szacunków w kampanii może wziąć udział niemal 190 tysięcy osób, w tym uczniowie, przedszkolaki oraz nauczyciele.

Miasto stawia na zdrowe nawyki

Popularność akcji jest określana przez władze miasta jako fenomen promujący sportowe przyzwyczajenia od najmłodszych lat.

Do udziału w zabawie zgłosiło się 330 przedszkoli oraz 256 szkół podstawowych

Do udziału w zabawie zgłosiło się 330 przedszkoli oraz 256 szkół podstawowych

Foto: Rafał Motyl

Reklama
Reklama

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreśla znaczenie zaangażowania kadry pedagogicznej oraz rodziców, którzy towarzysząc dzieciom w drodze do placówek, sami dają dobry przykład. Rozwój akcji idzie w parze z inwestycjami w infrastrukturę, taką jak nowe kilometry tras rowerowych oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego Veturilo.

Intensywne przygotowania do startu

Mimo że do rozpoczęcia przejazdów zostały jeszcze dwa miesiące, organizatorzy mają pełne ręce roboty. Zarząd Dróg Miejskich zajmuje się obecnie projektowaniem dzienniczków rowerowych oraz przygotowaniem materiałów graficznych, które trafią do wszystkich zapisanych placówek.

Zarząd Dróg Miejskich zajmuje się obecnie projektowaniem dzienniczków rowerowych oraz przygotowaniem

Zarząd Dróg Miejskich zajmuje się obecnie projektowaniem dzienniczków rowerowych oraz przygotowaniem materiałów graficznych

Foto: Rafał Motyl

Zaplanowano również specjalne szkolenia dla osób odpowiedzialnych za realizację kampanii oraz obsługę systemu informatycznego służącego do rejestracji aktywności uczestników.

Dodatkowe atrakcje dla uczestników

Warszawska odsłona Rowerowego Maja to nie tylko zbieranie naklejek za dojazdy. Program przewiduje szereg działań wspierających, takich jak mobilne serwisy rowerowe oraz warsztaty doskonalenia techniki jazdy.

Przewidziano także spotkania ze Strażą Miejską, podczas których przypomniane zostaną zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i chodnikach. Cykl wydarzeń uzupełnią spotkania z koordynatorami oraz plenerowy piknik.

Reklama
Reklama
Polecane
Dzięki zaangażowaniu szkół, przedszkoli, rodziców i nauczycieli Rowerowy Maj pomaga budować kulturę
z perspektywy siodełka
Rowerowy Maj 2026 wraca do Warszawy. Trwają zapisy szkół i przedszkoli

Nagrody za aktywny maj

Zabawa potrwa przez cały maj. Za każdy przyjazd na lekcje lub zajęcia w przedszkolu o własnych siłach dzieci będą otrzymywać naklejki do swoich dzienniczków. Sumienność i regularna aktywność zostaną docenione na początku czerwca, kiedy ogłoszone zostaną oficjalne wyniki i przyznane nagrody indywidualne oraz grupowe dla najbardziej zaangażowanych uczestników.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Analiza nagrań z okolicznych kamer pozwoliła na szybką identyfikację podejrzanych.
bezpieczeństwo

Nocny napad w Karczewie. Sprawcy zatrzymani dzięki monitoringowi

Niewielki mikroprocesor z unikalnym numerem jest wszczepiany pod skórę zwierzęcia, a dane trafiają d
zwierzę warszawskie

Ruszyła nowa warszawska kampania kastracji i czipowania pupili

Ukraiński 26-latek widniał w systemach jako osoba poszukiwana czerwoną notą Interpolu
bezpieczeństwo

Zatrzymanie w Modlinie. Wpadł poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Dzięki działaniom operacyjnym mundurowi dowiedzieli się o planowanej wypłacie środków pochodzących z
bezpieczeństwo

Zasadzka w banku na Ochocie. Policja zatrzymała oszustów

W latach 2020-2025 zatrudnienie w stołecznych oddziałach firm BPO, IT czy R&D wzrosło o ponad 66 pro
badania rynku

Warszawa umacnia pozycję lidera usług biznesowych. Nowe dane z raportu

Mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego skuterem
bezpieczeństwo ruch drogowego

Recydywista na skuterze zatrzymany na Żoliborzu. Grozi mu deportacja

Procedury „Niebieskiej Karty” są coraz częściej zakładane w sytuacjach konfliktów związanych z rozst
społeczeństwo

Coraz więcej przemocy domowej w Warszawie. Liczba niebieskich kart rośnie lawinowo

Park handlowy "Świderek" powita klientów prawdopodobnie w IV kwartale tego roku.
biznes

Park handlowy w Otwocku przy S17. Czy zmieni lokalny rynek?

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA