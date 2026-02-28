Kto zawiezie pasażerów do CPK. Samorząd Mazowsza czeka na wyliczenia

Istnieje ryzyko, że lotnisko zostanie ukończone szybciej niż kluczowe remonty linii kolejowych w stolicy, co może sparaliżować ruch.
O rosnących wątpliwościach wokół obsługi połączeń pasażerskich do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego informuje portal rynek-kolejowy.pl. Choć spółka CPK zapowiada powołanie specjalnego podmiotu o roboczej nazwie Port Polska, który ma pełnić funkcję poolu taborowego i kupować nowoczesne składy typu aeroexpress, potencjalni operatorzy zachowują duży dystans.
Pociągi te mają rozwijać prędkość do 200 km/h, łącząc lotnisko z Warszawą i Łodzią, jednak wciąż nie wiadomo, kto ostatecznie usiądzie za ich sterami i ile będzie to kosztować podatników.
Władze województwa mazowieckiego podkreślają, że uczestniczą w rozmowach, ale nie mogą złożyć wiążących deklaracji. Główną przeszkodą jest brak precyzyjnych informacji o opłatach za korzystanie z nowej infrastruktury oraz kosztach eksploatacji taboru.
Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego, wyjaśnia na łamach rynek-kolejowy.pl, że samorząd musi brać pod uwagę obecną umowę z Kolejami Mazowieckimi, która obowiązuje aż do 2031 roku. Bez wskazania konkretnych źródeł finansowania na szczeblu krajowym, region nie jest w stanie oszacować, czy udźwignie ciężar obsługi nowej trasy.
Same Koleje Mazowieckie wykazują zainteresowanie projektem, szczególnie w kontekście dowozu pracowników do planowanego portu. Przewoźnik bierze udział w konsultacjach dotyczących budowy specjalnej łącznicy, która umożliwiłaby przejazd na trasie z Żyrardowa przez CPK do Grodziska Mazowieckiego i dalej do stolicy. Byłoby to rozwiązanie kluczowe nie tylko dla pasażerów lotniczych, ale przede wszystkim dla tysięcy osób, które znajdą zatrudnienie w nowym węźle transportowym. Decyzje w tej sprawie zależą jednak od ustaleń między organizatorem przewozów a Ministerstwem Infrastruktury.
W cieniu wielkich planów związanych z CPK, Mazowsze konsekwentnie realizuje własne inwestycje kolejowe. Priorytetem dla regionu pozostaje obecnie lotnisko w Modlinie. Trwają prace nad projektem bezpośredniego dojazdu pociągiem pod sam terminal, a Koleje Mazowieckie planują tam kursy co pół godziny.
Docelowo pociągi miałyby łączyć bezpośrednio oba istniejące porty: Lotnisko Chopina oraz Modlin. Dla samorządu, który posiada udziały w modlińskim porcie, rozwój tej infrastruktury wydaje się obecnie bardziej przewidywalny i bezpieczny finansowo.
Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, zwraca uwagę w serwisie rynek-kolejowy.pl na jeszcze jeden istotny aspekt – przepustowość torów. Istnieje ryzyko, że lotnisko zostanie ukończone szybciej niż kluczowe remonty linii kolejowych w stolicy, co może sparaliżować ruch.
Ekspert podkreśla również konieczność pilnych zmian w przepisach dotyczących transportu zbiorowego. Jeśli kwestie prawne i finansowe nie zostaną rozstrzygnięte w najbliższym czasie, może dojść do sytuacji, w której nowoczesny port lotniczy powstanie, ale nie będzie jasne, jak sprawnie dowieźć do niego pasażerów.