Budowa linii Kolei Dużych Prędkości między Warszawą, Lotniskiem CPK i Łodzią wchodzi w kolejną fazę. Spółka CPK uzyskała pierwszą kolejową decyzję lokalizacyjną dla odcinka w rejonie stacji Warszawa Zachodnia.



Wydana przez wojewodę mazowieckiego decyzja dotyczy fragmentu infrastruktury o długości ok. 1 km, obejmującego m.in. odcinek tunelowy w sąsiedztwie stacji Warszawa Zachodnia. To właśnie on będzie stanowić wylot ze stolicy w kierunku przyszłego Lotniska CPK i Łodzi, gdzie trwają już prace związane z budową tunelu dalekobieżnego. Objęty decyzją lokalizacyjną odcinek zostanie bezpośrednio podłączony do układu torowego wybudowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Na jakim etapie są prace projektowe dla odcinka linii Kolei Dużych Prędkości?

Jak przyznaje Piotr Rachwalski, członek zarządu CPK ds. kolei, uzyskana decyzja jest pierwszą z 12 potrzebnych decyzji lokalizacyjnych. Obecnie spółka czeka na kolejne decyzje, które są niezbędne dla dalszej realizacji.

W praktyce prace projektowe dla odcinka linii Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią są bliskie zakończenia. Spółka CPK złożyła już 8 wniosków o decyzję lokalizacyjną do urzędów wojewódzkich w Warszawie i Łodzi. Równolegle spółka uzyskała komplet decyzji środowiskowych wydanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ). Zaawansowany jest również proces pozyskiwania decyzji wodno-prawnych – CPK ma obecnie 9 z 14 takich decyzji, wydawanych przez Wody Polskie.

Odcinek Warszawa – Łódź został objęty Kolejowym Programem Dobrowolnych Nabyć (KPDN) jako pierwszy. Do tej pory wzdłuż przebiegu linii KDP między Warszawą a Łodzią spółka CPK uzyskała ponad 151 działek o łącznej powierzchni ponad 159 hektarów, a do programu przystąpiło w sumie ponad 95 proc. wszystkich zakwalifikowanych właścicieli. W ramach projektu Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź CPK planuje łącznie osiem postępowań przetargowych. Sześć z nich obejmie zasadnicze roboty budowlane, natomiast dwa kolejne dotyczyć będą systemów sterowania ruchem (SRK), teletechniki oraz sieci trakcyjnej.