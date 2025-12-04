2.7°C
Życie Warszawy

Stacja metra Pole Mokotowskie zmieni nazwę? Jest petycja w tej sprawie

Publikacja: 04.12.2025 07:45

Podpisy można składać do 7 grudnia 2025 r. w księgarni SGH, w siedzibie Samorządu Studentów i na portierni Gmachu Głównego SGH.

Foto: Facebook/Rafał Trzaskowski

rbi
Szkoła Główna Handlowa planuje wystąpić do Rady Warszawy z wnioskiem o korektę dotychczasowej nazwy stacji metra Pole Mokotowskie na Pole Mokotowskie –SGH. Podpisy na listach popierających wniosek o zmianę stacji metra jako pierwsi złożyli rektor Piotr Wachowiak i kanclerz Marcin Dąbrowski.

Petycja jest przygotowywana z okazji jubileuszu 120-lecia szkoły.

Politechnika i Uniwersytet Warszawski mają swoje stacje metra

Jak tłumaczą pomysłodawcy, nie byłaby to pierwsza tego typu nazwa w nazewnictwie miejskim. Są stacje metra: Politechnika i Nowy Świat Uniwersytet. W 2013 r. stację metra Nowy Świat, nazwano Nowy Świat – Uniwersytet. „Warto podkreślić, że zarówno Politechnika Warszawska, jak i Uniwersytet Warszawski położone są znacznie dalej od stacji metra, niż jest to w przypadku SGH” – komentują wnioskodawcy.

Gdy w 1983 r. nadawano nazwę planowanej stacji, wówczas w jej pobliżu znajdowały się dwie uczelnie wyższe: Szkoła Główna Planowania i Statystyki (dzisiejsza SGH) oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Radni nie mogli więc zastosować rozwiązania przyjętego na sąsiedniej stacji – Politechnika i wykorzystać nazwy uczelni wyższej bezpośrednio sąsiadującej ze stacją. Zdecydowano się więc na rozwiązanie neutralne i przyjęto nazwę Pole Mokotowskie.

„Na początku XXI w. SGGW przeniosła swój kampus na Ursynów, więc istniejąca w 1983 r. przeszkoda przestała istnieć. Można więc dokonać korekty, o którą władze i studenci SGH wielokrotnie już apelowali” – wyjaśniają pomysłodawcy.

Jak poprzeć wniosek o nazwę Metro Pole Mokotowskie – SGH?

Wniosek o zmianę nazwy musi być poparty przynajmniej dwustoma podpisami osób zameldowanych w Warszawie. Jeżeli ktoś zechce wesprzeć tę inicjatywę, uczelnia będzie wdzięczna za podpis pod wnioskiem.

Podpisy można składać do 7 grudnia 2025 r. w księgarni SGH, w siedzibie Samorządu Studentów i na Portierni Gmachu Głównego SGH.

