Od kursów dla handlowców do renomowanej uczelni. 120-lecie SGH

Obchody 120-lecia Szkoły Głównej Handlowej rozpoczęły się razem z rokiem akademickim
Obchody rozpoczęły się razem z nowym rokiem akademickim. Na 28 października zaplanowano wyjątkową edycję Silent Disco, która odbędzie się w Auli Spadochronowej budynku G SGH. Wydarzenie to skierowane jest do studentów oraz ich gości, którzy za pomocą słuchawek usłyszą muzykę na trzech kanałach.
Oficjalne otwarcie poprowadzą rektor uczelni oraz przewodniczący Samorządu Studentów SGH o godzinie 20:30. Ta impreza klubowa wiąże się z zasadą utrzymania ciszy, a tańczący wyposażeni w słuchawki mogą indywidualnie wybierać muzykę z kilku kanałów, co daje unikalne doświadczenie tańczenia w tym samym miejscu przy odmiennym tle muzycznym.
Wstęp do budynku będzie możliwy wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej SGH, a słuchawki będą wydawane po wypełnieniu formularza i okazaniu dowodu tożsamości.
Kolejne wydarzenia zaplanowane na najbliższe miesiące to Gala Klubu Partnerów SGH (13 listopada), uroczystości ukończenia studiów licencjackich (15 listopada) oraz magisterskich (13 grudnia), a także koncerty świąteczny i noworoczny (odpowiednio 10 grudnia oraz 14 stycznia 2026). Zwieńczeniem zimowego okresu będzie wręczenie nagród dla wybitnych dziennikarzy gospodarczych oraz odsłonięcie popiersia patrona roku 2026, prof. Janiny Jóźwiak, która pełniła funkcję rektora SGH.
Począwszy od lutego 2026 roku odbędą się kolejne wydarzenia integrujące społeczność akademicką, takie jak Bal Karnawałowy z aukcją charytatywną (14 lutego) oraz Dzień Kultury SGH (18 kwietnia), podczas którego wystąpią zespoły artystyczne uczelni: Chór SGH, Zespół Pieśni i Tańca, Teatr SGH oraz zespół White Collars.
W czerwcu 2026 roku nastąpi kulminacja obchodów przy okazji Święta SGH (17 czerwca) dodatkowo połączonych z jubileuszem 10-lecia programu Klasa Akademicka SGH oraz koncertem jubileuszowym. Kolejne dni przyniosą garden party dla wspólnoty uczelnianej (19 czerwca) oraz zjazd absolwentów (20-21 czerwca).
Jesienią 2026 roku planowane jest spotkanie Międzynarodowej Rady Doradczej (wrzesień) oraz uroczysta kolacja połączona z zakończeniem obchodów 120-lecia SGH i inauguracją nowego roku akademickiego 2026/2027 (13 października). W tym dniu zostanie także otwarte Muzeum SGH – nowe miejsce upamiętniające historię i tradycję uczelni.
Od 2 do 6 listopada 2026 roku SGH zaprezentuje swoją wystawę w Brukseli pt. „Absolwenci SGH – dziedzictwo i teraźniejszość”
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) to najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, której początki sięgają 1906 roku. Została założona dzięki staraniom Augusta Zielińskiego, który otrzymał zgodę władz carskich na utworzenie kursów handlowych dla mężczyzn. Nazwa „Szkoła Główna Handlowa” pojawiła się w 1933 roku i nawiązywała do historycznego pomysłu Stanisława Staszica z 1821 roku.
Przed II wojną światową SGH kształciła studentów na ośmiu kierunkach, w tym ekonomicznym, handlowym, bankowym czy ubezpieczeniowym. Po wybuchu wojny uczelnia działała częściowo w konspiracji, a po wojnie jako jedna z pierwszych w Warszawie wznowiła działalność dydaktyczną, mimo zniszczeń wojennych. W okresie PRL uczelnia funkcjonowała pod nazwą Szkoła Główna Planowania i Statystyki (SGPiS).
Siedziba SGH znajduje się na Mokotowie, gdzie w latach 50. powstał główny kompleks budynków uczelni, z charakterystyczną architekturą art déco i modernizmu. Uczelnia stale się rozwijała, integrując się ze środowiskami międzynarodowymi i kształcąc kolejne pokolenia ekonomistów, do dziś pozostając jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w tej dziedzinie w Polsce.
SGH kształci rocznie ponad 2,5 tysiąca absolwentów i posiada bogatą tradycję akademicką, będąc symbolem jakości i nowoczesności w naukach ekonomicznych.