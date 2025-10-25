Od kursów dla handlowców do renomowanej uczelni. 120-lecie SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie świętuje 120 lat swojego istnienia i działalności. Aby uczcić ten doniosły moment, uczelnia przygotowała szereg wydarzeń kulturalnych, naukowych i społecznych.



Obchody rozpoczęły się razem z nowym rokiem akademickim. Na 28 października zaplanowano wyjątkową edycję Silent Disco, która odbędzie się w Auli Spadochronowej budynku G SGH. Wydarzenie to skierowane jest do studentów oraz ich gości, którzy za pomocą słuchawek usłyszą muzykę na trzech kanałach.

Oficjalne otwarcie poprowadzą rektor uczelni oraz przewodniczący Samorządu Studentów SGH o godzinie 20:30. Ta impreza klubowa wiąże się z zasadą utrzymania ciszy, a tańczący wyposażeni w słuchawki mogą indywidualnie wybierać muzykę z kilku kanałów, co daje unikalne doświadczenie tańczenia w tym samym miejscu przy odmiennym tle muzycznym.

Wstęp do budynku będzie możliwy wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej SGH, a słuchawki będą wydawane po wypełnieniu formularza i okazaniu dowodu tożsamości.

Wydarzenia z okazji 120. rocznicy powstania SGH

Kolejne wydarzenia zaplanowane na najbliższe miesiące to Gala Klubu Partnerów SGH (13 listopada), uroczystości ukończenia studiów licencjackich (15 listopada) oraz magisterskich (13 grudnia), a także koncerty świąteczny i noworoczny (odpowiednio 10 grudnia oraz 14 stycznia 2026). Zwieńczeniem zimowego okresu będzie wręczenie nagród dla wybitnych dziennikarzy gospodarczych oraz odsłonięcie popiersia patrona roku 2026, prof. Janiny Jóźwiak, która pełniła funkcję rektora SGH.

Począwszy od lutego 2026 roku odbędą się kolejne wydarzenia integrujące społeczność akademicką, takie jak Bal Karnawałowy z aukcją charytatywną (14 lutego) oraz Dzień Kultury SGH (18 kwietnia), podczas którego wystąpią zespoły artystyczne uczelni: Chór SGH, Zespół Pieśni i Tańca, Teatr SGH oraz zespół White Collars.