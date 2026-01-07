-9.8°C
Życie Warszawy
Rok zmian, ambicji i otwarcia na świat. Tak 2025 zapisał się na UKSW

Publikacja: 07.01.2026 08:00

Jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń roku była pierwsza graduacja absolwentów kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym UKSW.

Jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń roku była pierwsza graduacja absolwentów kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym UKSW. To moment przełomowy

Foto: mat. pras.

M.B.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kończy 2025 rok wyraźnie silniejszy – naukowo, organizacyjnie i wizerunkowo. Awans w rankingach, debiut w prestiżowych zestawieniach światowych, rekordowa rekrutacja i widoczne inwestycje sprawiły, że UKSW staje się ważnym punktem na mapie Warszawy i europejskiego szkolnictwa wyższego.

Mijający rok był dla UKSW czasem intensywnych decyzji i konsekwentnej realizacji strategii rozwoju. W praktyce oznaczało to nie tylko nowe projekty badawcze czy zmiany organizacyjne, ale także wyraźne przyspieszenie w codziennym funkcjonowaniu uczelni. – To był rok bardzo dobrej, wspólnej pracy całej społeczności akademickiej – podkreśla rektor UKSW, ks. prof. Ryszard Czekalski.

UKSW otrzymał niemal milion euro z programu Erasmus+, co pozwoliło znacząco rozszerzyć ofertę wymian studenckich i kadrowych. 

Efekty tej pracy były widoczne zarówno w statystykach, jak i w realnych wydarzeniach: od międzynarodowych wyróżnień, przez rekordową liczbę kandydatów, po pierwszą w historii uczelni graduację lekarzy. UKSW coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność nie tylko w środowisku akademickim, ale także w debacie publicznej i przestrzeni miasta.

To był rok bardzo dobrej, wspólnej pracy całej społeczności akademickiej – podkreśla rektor UKSW, ks. prof. Ryszard Czekalski.

To był rok bardzo dobrej, wspólnej pracy całej społeczności akademickiej – podkreśla rektor UKSW, ks. prof. Ryszard Czekalski.

Foto: mat. pras.

UKSW zauważony na świecie

Jednym z najważniejszych momentów 2025 roku był debiut Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w rankingu Times Higher Education World University Rankings 2026. Obecność w tym globalnym zestawieniu, obejmującym najlepsze uczelnie świata, to potwierdzenie rosnącej jakości badań i umiędzynarodowienia UKSW.

Równolegle uczelnia znalazła się w rankingu Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings, który ocenia zdolność łączenia różnych dziedzin nauki. To szczególnie istotne w czasach, gdy największe wyzwania – od zmian klimatycznych po zdrowie publiczne – wymagają współpracy humanistów, prawników, lekarzy i naukowców ścisłych.

Na poziomie krajowym UKSW również zanotował wyraźny awans. W Rankingu Perspektyw 2025 uczelnia zajęła 13. miejsce wśród uniwersytetów, poprawiając swoje notowania m.in. w kategorii prestiżu oraz potencjału naukowego.

Studenci z Europy i świata

Rok 2025 przyniósł rekordowe środki na umiędzynarodowienie. UKSW otrzymał niemal milion euro z programu Erasmus+, co pozwoliło znacząco rozszerzyć ofertę wymian studenckich i kadrowych. Studenci i doktoranci wyjeżdżali na intensywne programy edukacyjne do uczelni partnerskich m.in. we Francji, Włoszech, Grecji i Portugalii, a do Warszawy przyjeżdżali studenci zagraniczni.

Nowością były programy typu Blended Intensive Programmes, łączące naukę stacjonarną z zajęciami online. To forma kształcenia szczególnie atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy chcą zdobywać międzynarodowe doświadczenie bez konieczności długiego wyjazdu.

Uczelnia mówiąca językiem młodego pokolenia

Zmiany wizerunkowe uczelni przełożyły się bezpośrednio na zainteresowanie studiami. Rekrutacja na rok akademicki 2025/2026 była rekordowa – zarówno na kierunki humanistyczne i społeczne, jak i na studia medyczne, przyrodnicze czy interdyscyplinarne.

Hasło „Wiemy, że jesteś kimś" zwróciło uwagę młodych ludzi

Hasło „Wiemy, że jesteś kimś” zwróciło uwagę młodych ludzi

Foto: mat. pras.

Dużą rolę odegrała nowoczesna komunikacja. Kampania rekrutacyjna UKSW została nagrodzona w konkursach branżowych, m.in. Genius Universitatis, a hasło „Wiemy, że jesteś kimś” zwróciło uwagę młodych ludzi, którzy coraz częściej wybierają uczelnie nie tylko ze względu na program studiów, ale także wartości i atmosferę.

– Uniwersytet jest z ludzi i dla ludzi – podkreślają władze UKSW, stawiając na język zrozumiały także poza akademickimi murami.

Medycyna – moment przełomowy

Jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń roku była pierwsza graduacja absolwentów kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym UKSW. To moment przełomowy, potwierdzający, że uczelnia z powodzeniem realizuje ambitny projekt rozwoju kierunków medycznych.

Kształcenie przyszłych lekarzy i pielęgniarek wymaga najwyższych standardów, nowoczesnej infrastruktury i zaplecza klinicznego. Fakt, że UKSW spełnia te wymagania, sprawia, że uczelnia coraz częściej postrzegana jest jako uniwersytet o pełnym, klasycznym profilu akademickim.

Nowe tereny pod miasteczko uniwersyteckie

Rok 2025 przyniósł także ważne decyzje infrastrukturalne. UKSW sfinalizował zakup niemal hektara ziemi na Bielanach, tworząc spójny obszar inwestycyjny wokół kampusu przy ul. Wóycickiego. To otwiera drogę do dalszej rozbudowy uczelni – nowych budynków dydaktycznych, laboratoriów i przestrzeni wspólnych.

Modernizacje objęły również kampus Dewajtis, gdzie wyremontowano drogę dojazdową, parking oraz infrastrukturę techniczną. – Inwestycje w mury mają sens tylko wtedy, gdy służą ludziom – podkreśla rektor UKSW.

Nauka, która wychodzi do ludzi

W mijającym roku naukowcy UKSW byli widoczni nie tylko w czasopismach naukowych, ale także w debacie publicznej. Projekty dotyczące zdrowia publicznego, starzenia się społeczeństwa, nierówności zdrowotnych czy bezpieczeństwa państwa pokazały, że badania prowadzone na uczelni odpowiadają na realne wyzwania społeczne.

UKSW rozwijał także ofertę studiów podyplomowych i programów MBA, adresowanych do osób aktywnych zawodowo. To kolejny element budowania uczelni otwartej na ideę uczenia się przez całe życie.

Poprzeczka idzie wyżej

Rok 2025 zapisał się w historii UKSW jako czas wyraźnego skoku rozwojowego. Debiut w światowych rankingach, rekordowa rekrutacja, rozwój kierunków medycznych i inwestycje infrastrukturalne sprawiły, że uczelnia weszła w nowy etap swojego rozwoju.

Dla Warszawy oznacza to jedno: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego coraz mocniej zaznacza swoją obecność jako nowoczesna uczelnia publiczna, która potrafi łączyć tradycję z ambicją i mówić o nauce w sposób zrozumiały także dla tych, którzy na co dzień nie funkcjonują w świecie akademickim.

Źródło: zyciewarszawy.pl

