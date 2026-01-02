2.3°C
Życie Warszawy
UKSW z nowym terenem na Bielanach. „Powstanie nowoczesne miasteczko uniwersyteckie”

Publikacja: 02.01.2026 11:00

Wiceburmistrz Bielan Włodzimierz Piątkowski i rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski podczas uroczy

Wiceburmistrz Bielan Włodzimierz Piątkowski i rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski podczas uroczystego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

Foto: UKSW

rbi
Władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zdobyły niemal hektar terenów położonych w rejonie ul. Żubrowej. „To ważny krok, wieńczący ponad dwudziestoletnie starania o pozyskanie tych działek” – twierdzi uczelnia.

UKSW wszedł w posiadanie terenu położonego pomiędzy budynkami 5A i 19.

Nowoczesne miasteczko uniwersyteckie UKSW

Wraz z gruntami zakupionymi w poprzednich latach uczelnia dysponuje obecnie spójnym obszarem inwestycyjnym ograniczonym ulicami Samogłoski, Żubrową i Wóycickiego. Łączna powierzchnia terenów należących do UKSW na kampusie przy ul. Wóycickiego przekracza dziś 5,5 hektara.

– To moment o prawdziwie historycznym znaczeniu, który domyka wieloletni proces starań prowadzonych z myślą o przyszłości naszej uczelni – mówi ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW. – Dzięki konsekwencji i wytrwałości możemy dziś mówić o realnym kroku w stronę dalszego rozwoju naszego uniwersytetu. Uzyskane tereny otwierają nowe perspektywy dla kampusu przy ul. Wóycickiego i przybliżają nas do realizacji idei nowoczesnego, funkcjonalnego miasteczka uniwersyteckiego, które będzie służyć kolejnym pokoleniom studentów, naukowców oraz całej wspólnocie akademickiej.

Rozbudowa infrastruktury badawczo-dydaktycznej

Władze Uniwersytetu planują stworzenie wielofunkcyjnego, nowoczesnego miasteczka akademickiego, otwartego również na społeczność lokalną. Koncepcja inwestycji zakłada rozbudowę infrastruktury badawczo-dydaktycznej, z której skorzystają m.in. Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Instytut Psychologii.

ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW

Dzięki konsekwencji i wytrwałości możemy dziś mówić o realnym kroku w stronę dalszego rozwoju naszego uniwersytetu.

– Rozwój infrastruktury to znacznie więcej niż inwestycja w nowe obiekty – to inwestycja w jakość kształcenia, potencjał badawczy oraz warunki pracy i studiowania całej wspólnoty akademickiej – podkreślia rektor UKSW. – Uzyskane tereny umożliwiają nam długofalowe, spójne planowanie rozwoju uczelni, odpowiadające na realne potrzeby studentów, naukowców i pracowników. To także istotny krok w budowaniu nowoczesnego uniwersytetu otwartego na innowacje, współpracę i dialog z otoczeniem społecznym, a jednocześnie konsekwentnie umacniającego pozycję UKSW na akademickiej mapie Warszawy i Polski.

