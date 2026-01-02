UKSW z nowym terenem na Bielanach. „Powstanie nowoczesne miasteczko uniwersyteckie”

Wiceburmistrz Bielan Włodzimierz Piątkowski i rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski podczas uroczystego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
UKSW wszedł w posiadanie terenu położonego pomiędzy budynkami 5A i 19.
Wraz z gruntami zakupionymi w poprzednich latach uczelnia dysponuje obecnie spójnym obszarem inwestycyjnym ograniczonym ulicami Samogłoski, Żubrową i Wóycickiego. Łączna powierzchnia terenów należących do UKSW na kampusie przy ul. Wóycickiego przekracza dziś 5,5 hektara.
– To moment o prawdziwie historycznym znaczeniu, który domyka wieloletni proces starań prowadzonych z myślą o przyszłości naszej uczelni – mówi ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW. – Dzięki konsekwencji i wytrwałości możemy dziś mówić o realnym kroku w stronę dalszego rozwoju naszego uniwersytetu. Uzyskane tereny otwierają nowe perspektywy dla kampusu przy ul. Wóycickiego i przybliżają nas do realizacji idei nowoczesnego, funkcjonalnego miasteczka uniwersyteckiego, które będzie służyć kolejnym pokoleniom studentów, naukowców oraz całej wspólnocie akademickiej.
Władze Uniwersytetu planują stworzenie wielofunkcyjnego, nowoczesnego miasteczka akademickiego, otwartego również na społeczność lokalną. Koncepcja inwestycji zakłada rozbudowę infrastruktury badawczo-dydaktycznej, z której skorzystają m.in. Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Instytut Psychologii.
– Rozwój infrastruktury to znacznie więcej niż inwestycja w nowe obiekty – to inwestycja w jakość kształcenia, potencjał badawczy oraz warunki pracy i studiowania całej wspólnoty akademickiej – podkreślia rektor UKSW. – Uzyskane tereny umożliwiają nam długofalowe, spójne planowanie rozwoju uczelni, odpowiadające na realne potrzeby studentów, naukowców i pracowników. To także istotny krok w budowaniu nowoczesnego uniwersytetu otwartego na innowacje, współpracę i dialog z otoczeniem społecznym, a jednocześnie konsekwentnie umacniającego pozycję UKSW na akademickiej mapie Warszawy i Polski.