UKSW z nowym terenem na Bielanach. „Powstanie nowoczesne miasteczko uniwersyteckie”

Władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zdobyły niemal hektar terenów położonych w rejonie ul. Żubrowej. „To ważny krok, wieńczący ponad dwudziestoletnie starania o pozyskanie tych działek” – twierdzi uczelnia.



UKSW wszedł w posiadanie terenu położonego pomiędzy budynkami 5A i 19.

Nowoczesne miasteczko uniwersyteckie UKSW

Wraz z gruntami zakupionymi w poprzednich latach uczelnia dysponuje obecnie spójnym obszarem inwestycyjnym ograniczonym ulicami Samogłoski, Żubrową i Wóycickiego. Łączna powierzchnia terenów należących do UKSW na kampusie przy ul. Wóycickiego przekracza dziś 5,5 hektara.

– To moment o prawdziwie historycznym znaczeniu, który domyka wieloletni proces starań prowadzonych z myślą o przyszłości naszej uczelni – mówi ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW. – Dzięki konsekwencji i wytrwałości możemy dziś mówić o realnym kroku w stronę dalszego rozwoju naszego uniwersytetu. Uzyskane tereny otwierają nowe perspektywy dla kampusu przy ul. Wóycickiego i przybliżają nas do realizacji idei nowoczesnego, funkcjonalnego miasteczka uniwersyteckiego, które będzie służyć kolejnym pokoleniom studentów, naukowców oraz całej wspólnocie akademickiej.

Rozbudowa infrastruktury badawczo-dydaktycznej

Władze Uniwersytetu planują stworzenie wielofunkcyjnego, nowoczesnego miasteczka akademickiego, otwartego również na społeczność lokalną. Koncepcja inwestycji zakłada rozbudowę infrastruktury badawczo-dydaktycznej, z której skorzystają m.in. Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Instytut Psychologii.