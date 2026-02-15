-6.5°C
Życie Warszawy
Samotność w tłumie czy święty spokój. Czego naprawdę chcą współcześni single

Publikacja: 15.02.2026 08:45

Kluczowa jest bliskość emocjonalna, na którą wskazało 37 proc. badanych.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Walentynkowy szał czerwonych serduszek i pluszowych misiów na szczęście już za nami. 15 lutego nadszedł Dzień Singla, więc warto sprawdzić, co siedzi w głowach osób, które nie muszą dzielić pilota do telewizora ani walczyć o kołdrę.

Choć popkulturowy obraz singla to albo wiecznie imprezujący zdobywca, albo smutna postać z kubełkiem lodów, rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Jak wynika z badania Emocje i oczekiwania oczami singli, życie w pojedynkę to balansowanie między docenianiem własnej przestrzeni a cichą nadzieją, że ktoś jednak nas zrozumie bez zbędnych słów.

34 proc.

badanych uznało, że najlepszym towarzystwem dla nich samych są oni sami i stawiają na samorozwój

Czego brakuje, gdy nie ma drugiej połówki

Bycie sterem, żeglarzem i okrętem ma swoje uroki, ale co trzeci ankietowany przyznaje, że największym wyzwaniem jest po prostu uczucie samotności. Dla 27 proc. badanych problemem pozostaje znalezienie odpowiedniego partnera, a co piąta osoba ma trudności ze znalezieniem kogoś, kto chciałby dzielić z nią pasje, a nie tylko rachunki. Okazuje się też, że bycie singlem nie zawsze sprzyja życiu towarzyskiemu – 19 proc. respondentów przyznaje, że utrzymanie relacji z przyjaciółmi w tej konfiguracji bywa karkołomne.

Miłość tak, ale nie za wszelką cenę

Mimo że świat randek bywa brutalny, 39 proc. singli deklaruje pełną gotowość na nowe znajomości. Z kolei 34 proc. badanych najwyraźniej uznało, że najlepszym towarzystwem dla nich samych są oni sami i stawiają na samorozwój. Relacje romantyczne wciąż są ważne dla 37 proc. osób, ale traktują je z rozsądnym dystansem – to istotny element życia, ale nie jedyny sens istnienia.

27 proc.

badanych ma problem ze znalezieniem odpowiedniego partnera

W poszukiwaniu emocjonalnego Graala

Czego single szukają w potencjalnych związkach? Zapomnijmy o podbojach rodem z filmów akcji. Kluczowa jest bliskość emocjonalna, na którą wskazało 37 proc. badanych. Tyle samo osób marzy o wsparciu, zrozumieniu i – co ważne – szacunku dla osobistej przestrzeni. Wygląda na to, że współczesny ideał to ktoś, kto przytuli, gdy świat się wali, ale nie będzie pytał, dlaczego po raz piąty w tym tygodniu jemy pizzę na kolację.

Dzień Singla w wersji deluxe

Kiedy przychodzi do świętowania własnego statusu, single nie zamierzają oszczędzać na komforcie. Najpopularniejszym kierunkiem jest SPA – taką opcję wybrało 28 proc. respondentów. Inni stawiają na kulturę (kino, teatr) lub nietypowe przygody. Jeśli chodzi o portfel, to większość planuje wydać od 200 do 300 zł, choć co trzecia osoba jest gotowa zainwestować w siebie nawet do 500 zł. Bo kto nam sprawi lepszy prezent niż my sami?

O badaniu

Artykuł powstał na podstawie badania Emocje i oczekiwania oczami singli. Zostało ono zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń w styczniu 2026 roku. W ankiecie wzięło udział 738 respondentów, a badanie przeprowadzono metodą CAWI (wywiad internetowy wspomagany komputerowo).

