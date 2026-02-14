Studnia na Wolumenie po remoncie. Budynek gotowy, wody brak

Mieszkańcy Bielan mogą już podziwiać odnowiony pawilon studni oligoceńskiej, jednak z kranów wciąż nie płynie woda. Choć budynek za niemal 600 tys. zł lśni nowością, dzielnica ma pecha do wykonawców odpowiedzialnych za kluczowy etap prac.



Budynek studni przy ulicy Wolumen przeszedł gruntowną metamorfozę, za którą odpowiadał dzielnicowy Wydział Ochrony Środowiska. Prace o łącznej wartości 596 tys. zł objęły odnowienie elewacji, wymianę kafelków oraz montaż nowego pokrycia dachowego. Modernizacji poddano także instalację elektryczną i oświetlenie, dzięki czemu obiekt prezentuje się estetycznie i nowocześnie.

Metamorfoza otoczenia i budynku

Remont nie ograniczył się tylko do samych ścian pawilonu. Wykonawca zadbał o komfort osób odwiedzających to miejsce, wymieniając ławki na nowe i uzupełniając braki w nawierzchni z kostki brukowej. Odnowiono również ogrodzenie oraz uporządkowano zieleń wokół studni. Mimo że otoczenie zachęca do odpoczynku, główna funkcja obiektu pozostaje na razie nieaktywna.

Problematyczny odwiert głębinowy

Przyczyną braku wody jest poważna awaria, do której doszło w 2023 roku na głębokości 250 metrów pod ziemią. Początkowe próby ratowania ujęcia poprzez płukanie otworu nie przyniosły rezultatu. Specjalistyczne badania wykazały jednoznacznie, że stary odwiert nie nadaje się do dalszego użytku i konieczne jest wykonanie zupełnie nowego ujęcia. To właśnie ten etap prac okazał się największym wyzwaniem dla urzędników.