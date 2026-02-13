43-latek trafił do aresztu za przemoc domową

Do zatrzymania 43-letniego mieszkańca gminy Pomiechówek doszło w niedzielny wieczór.
Do zatrzymania 43-letniego mieszkańca gminy Pomiechówek doszło w niedzielny wieczór. Z ustaleń śledczych wynika, że dramat w tej rodzinie trwał ponad rok. Mężczyzna, znajdując się pod wpływem alkoholu, regularnie wszczynał awantury, podczas których stosował wobec najbliższych przemoc fizyczną oraz psychiczną.
Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na szeroki wachlarz agresywnych zachowań zatrzymanego. Żona mężczyzny była przez niego poniżana, ośmieszana i znieważana. Oprócz znęcania psychicznego dochodziło do ataków fizycznych – sprawca popychał kobietę, szarpał ją, uderzał, a nawet rzucał w nią przedmiotami.
Szczególnie bulwersujący jest fakt, że ofiarą tych działań padała również kilkuletnia córka pary. Dziewczynka nie tylko była świadkiem agresji wobec matki, ale sama doświadczała przemocy ze strony ojca.
Przełom w sprawie nastąpił, gdy kobieta zdecydowała się przerwać milczenie i wezwać pomoc. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Nawet obecność funkcjonariuszy nie uspokoiła 43-latka. Podczas zatrzymania mężczyzna zachowywał się agresywnie i kierował groźby pozbawienia życia pod adresem interweniującego policjanta. Został jednak szybko obezwładniony i przewieziony do policyjnej celi.
Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawiła podejrzanemu zarzuty dotyczące znęcania się nad osobami najbliższymi oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego. Sąd, po zapoznaniu się z dowodami, przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres trzech miesięcy. Za czyny, których się dopuścił, kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.
Przy okazji tej sprawy policja przypomina, że milczenie i wstyd są sprzymierzeńcami sprawców przemocy. Służby apelują do wszystkich osób znajdujących się w podobnej sytuacji o szukanie wsparcia w najbliższych jednostkach policji, u dzielnicowych lub w instytucjach pomocowych. Każde takie zgłoszenie jest traktowane priorytetowo i z pełną powagą.