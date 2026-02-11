Pijany kierowca uciekał przed policją. Finał pościgu w przydrożnym rowie

Trudne warunki pogodowe oraz śliska jezdnia sprawiły, że ucieczka trwała tylko chwilę.
Interwencja rozpoczęła się od zgłoszenia, które trafiło do dyżurnego komendy w Otwocku w minioną niedzielę. Świadek poinformował o szarym oplu poruszającym się po gminie Osieck, którego kierowca najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu. Według relacji, mężczyzna miał już wcześniej wjechać do rowu i podejmować próby wydostania się z niego o własnych siłach.
Mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile. Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia, kierowca nie odniósł obrażeń i nie potrzebował opieki medycznej. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi.
Skierowany na miejsce patrol policji zauważył opisany samochód, gdy ten jechał w przeciwnym kierunku. Funkcjonariusze natychmiast zawrócili i przy użyciu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych nakazali kierowcy zatrzymanie się. 30-latek z powiatu garwolińskiego zignorował jednak polecenia i zaczął przyspieszać.
Trudne warunki pogodowe oraz śliska jezdnia sprawiły, że ucieczka trwała tylko chwilę. Kierowca nie dostosował prędkości do sytuacji na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i ponownie wylądował w przydrożnym rowie.
Policjanci, którzy przystąpili do legitymowania mężczyzny, od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło podejrzenia – mieszkaniec powiatu garwolińskiego miał w organizmie ponad 3 promile. Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia, kierowca nie odniósł obrażeń i nie potrzebował opieki medycznej. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi.
Gdy 30-latek wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli policyjnej. Prokuratura Rejonowa w Garwolinie zdecydowała o zastosowaniu wobec niego dozoru policji. Oprócz kary pozbawienia wolności, mężczyzna musi liczyć się z długoletnią utratą prawa jazdy. Służby przypominają, że jazda pod wpływem alkoholu to skrajna nieodpowiedzialność, która w każdej chwili może doprowadzić do tragedii na drodze.