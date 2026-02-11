4.7°C
990.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Pijany kierowca uciekał przed policją. Finał pościgu w przydrożnym rowie

Publikacja: 11.02.2026 12:50

Trudne warunki pogodowe oraz śliska jezdnia sprawiły, że ucieczka trwała tylko chwilę.

Trudne warunki pogodowe oraz śliska jezdnia sprawiły, że ucieczka trwała tylko chwilę.

Foto: policja

M.B.
Pościg za 30-latkiem, który prowadził auto mając ponad 3 promile alkoholu, zakończył się szybciej niż przypuszczał. Mężczyzna zlekceważył sygnały policji i na śliskiej nawierzchni wypadł z trasy. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

Interwencja rozpoczęła się od zgłoszenia, które trafiło do dyżurnego komendy w Otwocku w minioną niedzielę. Świadek poinformował o szarym oplu poruszającym się po gminie Osieck, którego kierowca najprawdopodobniej jest pod wpływem alkoholu. Według relacji, mężczyzna miał już wcześniej wjechać do rowu i podejmować próby wydostania się z niego o własnych siłach.

Mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile. Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia, kierowca nie odni

Mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile. Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia, kierowca nie odniósł obrażeń i nie potrzebował opieki medycznej. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi.

Foto: policja

Nieudana próba ucieczki przed drogówką

Skierowany na miejsce patrol policji zauważył opisany samochód, gdy ten jechał w przeciwnym kierunku. Funkcjonariusze natychmiast zawrócili i przy użyciu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych nakazali kierowcy zatrzymanie się. 30-latek z powiatu garwolińskiego zignorował jednak polecenia i zaczął przyspieszać.

Trudne warunki pogodowe oraz śliska jezdnia sprawiły, że ucieczka trwała tylko chwilę. Kierowca nie dostosował prędkości do sytuacji na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i ponownie wylądował w przydrożnym rowie.

Polecane
Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe z
bezpieczeństwo
Maserati skradzione na Mokotowie. Policja rozbiła duet złodziei
Reklama
Reklama

Rekordowe stężenie alkoholu i zarzuty prokuratorskie

Policjanci, którzy przystąpili do legitymowania mężczyzny, od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło podejrzenia – mieszkaniec powiatu garwolińskiego miał w organizmie ponad 3 promile. Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia, kierowca nie odniósł obrażeń i nie potrzebował opieki medycznej. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi.

Polecane
Po zatrzymaniu 30-latek usłyszał zarzut złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Decyzją prok
bezpieczeństwo
Jechał mimo trzech zakazów. Policjanci zatrzymali 30-latka

Gdy 30-latek wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli policyjnej. Prokuratura Rejonowa w Garwolinie zdecydowała o zastosowaniu wobec niego dozoru policji. Oprócz kary pozbawienia wolności, mężczyzna musi liczyć się z długoletnią utratą prawa jazdy. Służby przypominają, że jazda pod wpływem alkoholu to skrajna nieodpowiedzialność, która w każdej chwili może doprowadzić do tragedii na drodze.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowe władze wybrali m.in. członkowie koła KO Warszawa Wesoła
polityka

Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Burmistrzowie biorą władzę

Zatrzymana 40-latka byłą poszukiwana listem gończym
bezpieczeństwo

Zatrzymanie w salonie kosmetycznym. 40-latka trafiła do zakładu karnego

Pod koniec stycznia przeprowadzono akcję wyciągania silnika z ziemi przy użyciu dźwigów samochodowyc
tajemnice miasta

Znalezisko w Kinie Tęcza. Historyczny silnik MAN odkryty podczas remontu

Kompleks Murano to chyba ostatnia tak duża inwestycja w tym rejonie Warszawy
inwestycje

Murano przy ul. Anielewicza nabiera ostatecznego kształtu

Blok przy ulic Mariana Keniga 1 na którego ścianie szczytowej ma powstać mural upamiętniający 50. ro
przestrzeń miejska

Mural dla Ursusa. Konkurs z historią w tle i nagroda 15 tys. zł

Podczas testów mogą pojawić się zarówno modulowane, jak i ciągłe sygnały dźwiękowe, trwające do trze
bezpieczeństwo

Test syreny alarmowej przy ul. Żwirki i Wigury. Co usłyszą mieszkańcy?

Kompleks będzie trzykondygnacyjnym obiektem z ofertą handlową i rozrywkową oraz przestronną antresol
handel

Libretto – nowe centrum handlu i rozrywki na Czerniakowie

Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe z
bezpieczeństwo

Maserati skradzione na Mokotowie. Policja rozbiła duet złodziei

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA