4.7°C
990.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Murano przy ul. Anielewicza nabiera ostatecznego kształtu

Publikacja: 11.02.2026 07:40

Kompleks Murano to chyba ostatnia tak duża inwestycja w tym rejonie Warszawy

Kompleks Murano to chyba ostatnia tak duża inwestycja w tym rejonie Warszawy

Foto: mat. pras.

M.B.
Przy ul. Anielewicza, na Muranowie, trwa budowa inwestycji pod nazwą Murano. Projekt, którego realizacja dobiega końca, zakłada powstanie 189 mieszkań oraz lokali usługowych i ogólnodostępne przestrzenie wspólne. 11-piętrowe gmachy stoją na wąskiej działce wzdłuż ulicy nieopodal Muzeum POLIN.

Murano powstaje w zwartej, śródmiejskiej zabudowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wydaje się, że to jedna z ostatnich tak dużych inwestycji mieszkaniowych w tej części Warszawy.

Skala i forma zabudowy

Projekt, który obejmuje powstanie 189 mieszkań o zróżnicowanych metrażach – od ok.  30 do 145 mma formę kaskadową, a jego najwyższa część osiągnie 11 kondygnacji. Zaplanowano również jedną kondygnację podziemną z garażem.

Wysokość mieszkań ma wynosić do 2,97 m. Lokale zostaną wyposażone m.in. w ogrzewanie podłogowe, indywidualną rekuperację, klimatyzację oraz instalacje umożliwiające zastosowanie rozwiązań smart home.

Projektantem budynku są BBGK Architekci, ale rytmiczny układ elewacji przywodzi na myśl prace innej

Projektantem budynku są BBGK Architekci, ale rytmiczny układ elewacji przywodzi na myśl prace innej pracowni – JEMS Architekci

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Przestrzenie wspólne i zieleń

W obrębie inwestycji zaplanowano przestrzenie wspólne przeznaczone do codziennego użytkowania przez mieszkańców. Znajdą się tam m.in. sale spotkań, strefy wypoczynkowe oraz pomieszczenia o charakterze rekreacyjnym.

Na dachach budynków przewidziano zielone tarasy i ogrody, które mają pełnić funkcje rekreacyjne i półpubliczne. Zieleń ma również oddzielać budynek od intensywnego ruchu ulicznego.

Lokale usługowe przy Anielewicza

Część parterowa budynku została zaplanowana z myślą o funkcjach usługowych. Mają się tam pojawić lokale gastronomiczne, winiarnia oraz punkt handlowy z ofertą spożywczą. Przewidziano także przestrzenie, które mogą być wykorzystywane do wydarzeń sąsiedzkich i spotkań lokalnych.

Lokale w parterze Murano mają być dostępne dla wszystkich

Lokale w parterze Murano mają być dostępne dla wszystkich

Foto: mat. pras.

Komunikacja i rozwiązania transportowe

Inwestycja zakłada podziemny garaż oraz infrastrukturę dla samochodów elektrycznych. Dla mieszkańców przewidziano również stanowiska dla rowerów i elektrycznych skuterów. 

Harmonogram i realizacja

Murano realizowane jest przez firmę Profbud. Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku i według planu miała potrwać 38 miesięcy. Zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na listopad 2026 roku.

Reklama
Reklama

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia BBGK Architekci.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Trudne warunki pogodowe oraz śliska jezdnia sprawiły, że ucieczka trwała tylko chwilę.
bezpieczeństwo

Pijany kierowca uciekał przed policją. Finał pościgu w rowie

Nowe władze wybrali m.in. członkowie koła KO Warszawa Wesoła
polityka

Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Burmistrzowie biorą władzę

Zatrzymana 40-latka byłą poszukiwana listem gończym
bezpieczeństwo

Zatrzymanie w salonie kosmetycznym. 40-latka trafiła do zakładu karnego

Pod koniec stycznia przeprowadzono akcję wyciągania silnika z ziemi przy użyciu dźwigów samochodowyc
tajemnice miasta

Znalezisko w Kinie Tęcza. Historyczny silnik MAN odkryty podczas remontu

Blok przy ulic Mariana Keniga 1 na którego ścianie szczytowej ma powstać mural upamiętniający 50. ro
przestrzeń miejska

Mural dla Ursusa. Konkurs z historią w tle i nagroda 15 tys. zł

Podczas testów mogą pojawić się zarówno modulowane, jak i ciągłe sygnały dźwiękowe, trwające do trze
bezpieczeństwo

Test syreny alarmowej przy ul. Żwirki i Wigury. Co usłyszą mieszkańcy?

Kompleks będzie trzykondygnacyjnym obiektem z ofertą handlową i rozrywkową oraz przestronną antresol
handel

Libretto – nowe centrum handlu i rozrywki na Czerniakowie

Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe z
bezpieczeństwo

Maserati skradzione na Mokotowie. Policja rozbiła duet złodziei

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA