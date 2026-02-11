Murano przy ul. Anielewicza nabiera ostatecznego kształtu

Przy ul. Anielewicza, na Muranowie, trwa budowa inwestycji pod nazwą Murano. Projekt, którego realizacja dobiega końca, zakłada powstanie 189 mieszkań oraz lokali usługowych i ogólnodostępne przestrzenie wspólne. 11-piętrowe gmachy stoją na wąskiej działce wzdłuż ulicy nieopodal Muzeum POLIN.



Murano powstaje w zwartej, śródmiejskiej zabudowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wydaje się, że to jedna z ostatnich tak dużych inwestycji mieszkaniowych w tej części Warszawy.

Reklama Reklama

Skala i forma zabudowy

Projekt, który obejmuje powstanie 189 mieszkań o zróżnicowanych metrażach – od ok. 30 do 145 m2 ma formę kaskadową, a jego najwyższa część osiągnie 11 kondygnacji. Zaplanowano również jedną kondygnację podziemną z garażem.

Wysokość mieszkań ma wynosić do 2,97 m. Lokale zostaną wyposażone m.in. w ogrzewanie podłogowe, indywidualną rekuperację, klimatyzację oraz instalacje umożliwiające zastosowanie rozwiązań smart home.