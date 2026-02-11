Murano przy ul. Anielewicza nabiera ostatecznego kształtu

Kompleks Murano to chyba ostatnia tak duża inwestycja w tym rejonie Warszawy
Murano powstaje w zwartej, śródmiejskiej zabudowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wydaje się, że to jedna z ostatnich tak dużych inwestycji mieszkaniowych w tej części Warszawy.
Projekt, który obejmuje powstanie 189 mieszkań o zróżnicowanych metrażach – od ok. 30 do 145 m2 ma formę kaskadową, a jego najwyższa część osiągnie 11 kondygnacji. Zaplanowano również jedną kondygnację podziemną z garażem.
Wysokość mieszkań ma wynosić do 2,97 m. Lokale zostaną wyposażone m.in. w ogrzewanie podłogowe, indywidualną rekuperację, klimatyzację oraz instalacje umożliwiające zastosowanie rozwiązań smart home.
Projektantem budynku są BBGK Architekci, ale rytmiczny układ elewacji przywodzi na myśl prace innej pracowni – JEMS Architekci
W obrębie inwestycji zaplanowano przestrzenie wspólne przeznaczone do codziennego użytkowania przez mieszkańców. Znajdą się tam m.in. sale spotkań, strefy wypoczynkowe oraz pomieszczenia o charakterze rekreacyjnym.
Na dachach budynków przewidziano zielone tarasy i ogrody, które mają pełnić funkcje rekreacyjne i półpubliczne. Zieleń ma również oddzielać budynek od intensywnego ruchu ulicznego.
Część parterowa budynku została zaplanowana z myślą o funkcjach usługowych. Mają się tam pojawić lokale gastronomiczne, winiarnia oraz punkt handlowy z ofertą spożywczą. Przewidziano także przestrzenie, które mogą być wykorzystywane do wydarzeń sąsiedzkich i spotkań lokalnych.
Lokale w parterze Murano mają być dostępne dla wszystkich
Inwestycja zakłada podziemny garaż oraz infrastrukturę dla samochodów elektrycznych. Dla mieszkańców przewidziano również stanowiska dla rowerów i elektrycznych skuterów.
Murano realizowane jest przez firmę Profbud. Budowa rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku i według planu miała potrwać 38 miesięcy. Zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na listopad 2026 roku.
Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia BBGK Architekci.