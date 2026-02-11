3.9°C
Życie Warszawy
Artysta, którego krzyk inspiruje do dziś

Publikacja: 11.02.2026 09:45

Obraz Muncha „Popioły” (1894-1895) często interpretowany jest jako emocjonalny kryzys w relacji między dwojgiem ludzi

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
Norweski malarz i grafik Edvard Munch (1863-1944) był jednym z najbardziej wpływowych malarzy ekspresjonizmu. Mało kto wie, że historia artysty jest równie ciekawa jak jego sztuka. Opowiada o tym najnowszy film „Munch: Miłość, duchy, wampirzyce” w reżyserii Michele Mally.

Lęk przed chorobą, samotnością i śmiercią są głównymi motywami w twórczości artysty. Na obrazach widnieją rozmyte, zdeformowane sylwetki na tle falujących przestrzeni. Krzywa kreska odzwierciedla brak stabilności i spokoju.

 Jest okazja, aby spojrzeć na ponadczasowe dzieła sztuki z innej perspektywy. 

Niepokój zawarty na płótnie

Postaci często mają przerażone twarze i są od siebie oddalone. Kolorystyka dzieł Munch’a również tworzy napięcie. Ciemny błękit, symbolizujący depresję kontrastujący z mocną czerwienią oznaczającą panikę sprawiają, że obrazy wywołują niepokój. Dobrze znany przez wielbicieli sztuki „Krzyk” z 1893 roku, jest jego najpopularniejszym dziełem. Zarówno pierwszoplanowa postać, jak i krajobraz za nią przenikają się nawzajem, robiąc wrażenie namalowanego snu.

Mówi się, że Munch nie malował realistycznie, lecz skupiał się na symbolice. Niemniej, traumy widoczne na płótnach były nieodłączną częścią rzeczywistości malarza. Wczesna śmierć matki i starszej siostry doprowadziły artystę do alkoholizmu, depresji i zaburzeń lękowych. Wielu znawców sztuki i historyków nie docenia jak ciekawy był życiorys Muncha, skupiając uwagę na jego dziełach.

Pokazy „Munch: Miłość, duchy, wampirzyce” zostaną wyświetlone w ramach programu „Wielka sztuka na ekranie”.

Foto: mat. pras.

Spojrzenie w czas

Dokument „Munch: Miłość, duchy, wampirzyce” bada zbiór prac artysty, by na nowo rzucić światło na Edvarda Muncha, człowieka o niezwykłym i tajemniczym uroku, prekursora i mistrza. Jednocześnie, to podróż po Norwegii i bliskich mu miejscach w poszukiwaniu jego korzeni i tożsamości.

Reżyserka Michele Mally, jako jedna z niewielu, analizuje również relacje malarza z kobietami, które sam określał „wampirzycami” i „syrenami”. Jednak przede wszystkim film skupia się na wyjątkowym pojęciu Czasu. Munch napisał: „Nie maluję tego, co widzę, ale to, co widziałem”. Jest to więc okazja, aby spojrzeć na ponadczasowe dzieła sztuki z innej perspektywy.

