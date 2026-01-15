Koszmar Zdzisława Beksińskiego na płótnie i poza nim

Kinoteka zaprasza na pokazy specjalne filmu „Werniks. Z Beksińskim po drodze” w reżyserii Grzegorza Gajewskiego. To jedna z nie wielu okazji, aby obejrzeć dokument, ponieważ nie jest on dostępny w innych kinach.



Opowiedziana historia życia artysty pozwala lepiej zrozumieć jego enigmatyczną twórczość.

Beksiński przez pryzmat przyjaciół

Podchodząc do tematu zupełnie inaczej niż reżyserzy filmów „Ostatnia rodzina” z 2016 i „Beksińscy. Album wideofoniczny” z 2017 roku, Gajewski tworzy wizerunek Beksińskiego, składając wypowiedzi jego bliskich, bez ścisłego scenariusza. Reżyser sam był przyjacielem Tomasza, syna malarza i często sam spędzał czas w ich domu. Produkcja różni się od poprzednich również tym, że prezentuje perspektywę człowieka, który uczestniczył w codzienności rodziny.

Ekipa filmowa zabiera widzów w podróż do ważnych dla artysty miejsc, jak jego mieszkanie w Warszawie, podczas gdy Ci, którzy byli mu najbliżsi, opowiadają o artyście i o tym, kim dla nich był. W filmie zobaczymy śpiewaka Wiesława Ochmana, malarza Henryka Wańka oraz reżysera teatralnego Józefa Opalskiego. Wywiady przeprowadzone na potrzebę tytułu, wraz z doświadczeniem reżysera, tworzą najbardziej namacalne wyobrażenie o Beksińskim jak tylko jest to możliwe. W dokumencie znajdują się także prywatne nagrania z domowego archiwum rodziny Beksińskich.

Klatka z filmu „Werniks. Z Beksińskim po drodze”, zdjęcie robi Zdzisław Beksiński Foto: mat. pras.

Szczęście w nieszczęściu

Zdzisław Beksiński pochodził z Sanoka. Utrzymywał rodzinę pracując w fabryce, za czym nie przepadał, zaś resztę czasu poświęcał swoim pasjom. Malarstwo fantastyczne nie było jedyną formą sztuki jaką się zajmował, lecz to w nim odnajdywał się najlepiej. W miejscowym Muzeum Historycznym, powstała największa galeria jego prac. Po wywłaszczeniu domu, artysta przeniósł się do Warszawy, która stała się miejscem jego najbardziej udanych wystaw.