-2.1°C
1029.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Twenty One Pilots budują wspólnotę wychodzącą poza sale koncertowe

Publikacja: 20.02.2026 15:25

W 2025 roku duet, zagrał legendarny koncert w Meksyku na stadionie Estadio GNP Seguros w ramach tras

W 2025 roku duet, zagrał legendarny koncert w Meksyku na stadionie Estadio GNP Seguros w ramach trasy „The Clancy World Tour”, na który przyszło 65 tys. fanów.

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
Multipleksy udostępniają wydarzenie muzyczne „Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined” przedstawiające największy koncert w karierze zespołu, który odbył się w Meksyku. Film koncertowy łączy krajobrazy, widowiskowe ujęcia z występu z unikatowymi materiałami z backstage’u.

Tyler Joseph i Josh Dun tworzą Amerykański zespół muzyczny o nazwie Twenty One Pilots. Artyści eksperymentują z wieloma stylami, natomiast słyną z alternatywnego rock’a, hip-hopu oraz electropopu. Pierwszy duży sukces odnieśli z albumem „Blurryface”, w których znajdziemy ich kultowe utwory takie jak „Stressed Out” oraz „Heathens” z filmu „Legion Samobójców” z 2016 roku. Słuchacze z całego świata utożsamiają się z twórczością zespołu, ponieważ poza świetnym rytmem, jego teksty poruszają aktualne tematy lęków, depresji, wiary w siebie i tożsamości.  Okazywanie zrozumienia nie kończą się jedynie na tekstach. Koncerty TOP słyną z nawiązywania kontaktu z publicznością oraz budowania wspólnoty i kultury wzajemnego wsparcia.

Kamery umieszczone na scenie i ujęcia na poziomie wzroku tłumu sprawiają, że widzowie mają uczucie z

Kamery umieszczone na scenie i ujęcia na poziomie wzroku tłumu sprawiają, że widzowie mają uczucie znalezienia się w samym centrum wydarzenia.

Foto: mat. pras.

Wydarzenie muzyczne, o którym sami nie śmieli marzyć

W 2025 roku duet, zagrał legendarny koncert w Meksyku na stadionie Estadio GNP Seguros w ramach trasy „The Clancy World Tour”, na który przyszło 65 tys. fanów. Film z koncertu jest dokumentacją przełomowego momentu ich kariery i symbolem sukcesu. Jednak, głównym celem produkcji, jest celebracja grupy fanów i osiągnięć zespołu. Ujęcia z koncertu na Estadio GNP Seguros ukazują serce, humor i autentyczność artystów w trakcie przygotowań a także w innych sytuacjach. Widzowie mogą zobaczyć artystów od momentu przybycia do Meksyku, aż po wyjście na scenę i razem z nimi poczuć narastająca ekscytację zbliżającym się wydarzeniem.

Osobiste komentarze Tylera i Josha, zawierają ich prywatne refleksje na temat drogi, która doprowadziła ich do tego historycznego momentu, oraz głębokiej więzi z fanami, dzięki którym wszystko stało się możliwe. Dodatkowo, rozległe kadry stadionu z lotu ptaka, kamery umieszczone na scenie i ujęcia na poziomie wzroku tłumu sprawiają, że widzowie mają uczucie znalezienia się w samym centrum wydarzenia. 

Polecane
Program wydarzeń przygotowano z myślą o osobach, które szukają w kinie czegoś więcej niż tylko czyst
27 lutego - 26 kwietnia
Klasyka kina i wielcy reżyserzy za darmo na Ursynowie
Reklama
Reklama

To film dla wszystkich fanów, również tych, którzy widzieli koncert na żywo, ponieważ produkcja zawiera niedostępne do tej pory materiały zza kulis.

Gdzie i kiedy projekcja filmu

Cinema City:

  • Pierwszy pokaz: 25 luty 2026 roku – Sadyba
  • Pozostałe pokazy: 26 i 28 lutego 2026 roku – Sadyba, Arkadia, Mokotów, Promenada

Helios Blue City:

  • 26 i 28 lutego 2026 roku
Reklama
Reklama

Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie wybranego kina.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Multipleksy prezentują jedną z najbardziej ikonicznych sag zemsty w historii kina - rzadko pokazywan
20-25 lutego

Kill Bill zgodnie z wizją Quentina Tarantino

Program wydarzeń przygotowano z myślą o osobach, które szukają w kinie czegoś więcej niż tylko czyst
27 lutego - 26 kwietnia

Klasyka kina i wielcy reżyserzy za darmo na Ursynowie

„Bucza” wyróżnia się wyjątkową dbałością o detale historyczne i dokumentalne.
24, 27 lutego, 1 marca

„Bucza” - specjalny pokaz i spotkanie z bohaterem historii

Obraz Muncha „Popioły” (1894-1895) często interpretowany jest jako emocjonalny kryzys w relacji międ
16, 18 lutego

Artysta, którego krzyk inspiruje do dziś

W te Walentynki Multikino rezygnuje z przewidywalności
13 lutego

Mniej konwencjonalne Walentynki

Seanse odbywają się w zmodernizowanej przestrzeni wyposażonej w system dźwiękowy Dolby Digital 5.1.
luty-czerwiec

Bezpłatne seanse filmowe w Kinie Domu Sztuki

Gra aktorska Rose Bryne zachwyciła widzów i filmoznawców
10, 16, 18 lutego

Komediodramat, który unaocznia ludzkie problemy

Film otwarcia festiwalu w Cannes w warszawskich kinach
od 6 lutego

Film otwarcia festiwalu w Cannes w warszawskich kinach

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA