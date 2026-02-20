Twenty One Pilots budują wspólnotę wychodzącą poza sale koncertowe

Multipleksy udostępniają wydarzenie muzyczne „Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined” przedstawiające największy koncert w karierze zespołu, który odbył się w Meksyku. Film koncertowy łączy krajobrazy, widowiskowe ujęcia z występu z unikatowymi materiałami z backstage’u.



Tyler Joseph i Josh Dun tworzą Amerykański zespół muzyczny o nazwie Twenty One Pilots. Artyści eksperymentują z wieloma stylami, natomiast słyną z alternatywnego rock’a, hip-hopu oraz electropopu. Pierwszy duży sukces odnieśli z albumem „Blurryface”, w których znajdziemy ich kultowe utwory takie jak „Stressed Out” oraz „Heathens” z filmu „Legion Samobójców” z 2016 roku. Słuchacze z całego świata utożsamiają się z twórczością zespołu, ponieważ poza świetnym rytmem, jego teksty poruszają aktualne tematy lęków, depresji, wiary w siebie i tożsamości. Okazywanie zrozumienia nie kończą się jedynie na tekstach. Koncerty TOP słyną z nawiązywania kontaktu z publicznością oraz budowania wspólnoty i kultury wzajemnego wsparcia.

Kamery umieszczone na scenie i ujęcia na poziomie wzroku tłumu sprawiają, że widzowie mają uczucie znalezienia się w samym centrum wydarzenia. Foto: mat. pras.

Wydarzenie muzyczne, o którym sami nie śmieli marzyć

W 2025 roku duet, zagrał legendarny koncert w Meksyku na stadionie Estadio GNP Seguros w ramach trasy „The Clancy World Tour”, na który przyszło 65 tys. fanów. Film z koncertu jest dokumentacją przełomowego momentu ich kariery i symbolem sukcesu. Jednak, głównym celem produkcji, jest celebracja grupy fanów i osiągnięć zespołu. Ujęcia z koncertu na Estadio GNP Seguros ukazują serce, humor i autentyczność artystów w trakcie przygotowań a także w innych sytuacjach. Widzowie mogą zobaczyć artystów od momentu przybycia do Meksyku, aż po wyjście na scenę i razem z nimi poczuć narastająca ekscytację zbliżającym się wydarzeniem.

Osobiste komentarze Tylera i Josha, zawierają ich prywatne refleksje na temat drogi, która doprowadziła ich do tego historycznego momentu, oraz głębokiej więzi z fanami, dzięki którym wszystko stało się możliwe. Dodatkowo, rozległe kadry stadionu z lotu ptaka, kamery umieszczone na scenie i ujęcia na poziomie wzroku tłumu sprawiają, że widzowie mają uczucie znalezienia się w samym centrum wydarzenia.