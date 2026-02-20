Rajd po Zalewie Zegrzyńskim zakończony zarzutami

Wjechał volkswagenem na zamarznięty Zalew Zegrzyński i urządził sobie rajd. Finał? Zniszczony pomost WOPR, straty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych i zarzuty karne dla 68-latka.



Do groźnego i kosztownego incydentu doszło 16 lutego po godzinie 14 w Zegrzu Południowym. Jak ustalili funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nieporęcie, 68-letni kierowca volkswagena wjechał na zamarzniętą taflę Zalewu Zegrzyńskiego i zaczął jeździć po lodzie.

Niebezpieczne manewry i zniszczony pomost

Niewinna z pozoru „zimowa przejażdżka” szybko zamieniła się w poważny problem. Podczas wykonywania manewrów auto uderzyło w pomost do cumowania łodzi należący do Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Konstrukcja została poważnie uszkodzona. Wstępna wycena strat mówi o kwocie sięgającej kilkudziesięciu tysięcy złotych. To infrastruktura, która na co dzień służy ratownikom i mieszkańcom – jej zniszczenie realnie wpływa na bezpieczeństwo nad wodą.