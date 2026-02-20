Rajd po Zalewie Zegrzyńskim zakończony zarzutami

Zatrzymany 68-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Do groźnego i kosztownego incydentu doszło 16 lutego po godzinie 14 w Zegrzu Południowym. Jak ustalili funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nieporęcie, 68-letni kierowca volkswagena wjechał na zamarzniętą taflę Zalewu Zegrzyńskiego i zaczął jeździć po lodzie.
Niewinna z pozoru „zimowa przejażdżka” szybko zamieniła się w poważny problem. Podczas wykonywania manewrów auto uderzyło w pomost do cumowania łodzi należący do Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Konstrukcja została poważnie uszkodzona. Wstępna wycena strat mówi o kwocie sięgającej kilkudziesięciu tysięcy złotych. To infrastruktura, która na co dzień służy ratownikom i mieszkańcom – jej zniszczenie realnie wpływa na bezpieczeństwo nad wodą.
Dzięki natychmiastowej interwencji policjantów z Komisariatu Policji w Nieporęcie sprawca został szybko ustalony. 68-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Legionowie.
Funkcjonariusze nie mają wątpliwości – wjeżdżanie samochodem na zamarznięte zbiorniki wodne to skrajna nieodpowiedzialność. Lód bywa zdradliwy i może załamać się w każdej chwili, zwłaszcza pod ciężarem pojazdu.
Tego typu zachowanie to nie tylko ryzyko utraty zdrowia lub życia, ale także ogromne straty materialne i poważne konsekwencje prawne. W tym przypadku finał mógł być jeszcze bardziej dramatyczny.
Służby przypominają: infrastruktura WOPR powstaje po to, by ratować życie. Jej niszczenie uderza w bezpieczeństwo nas wszystkich.