-0.8°C
1028 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Rajd po Zalewie Zegrzyńskim zakończony zarzutami

Publikacja: 20.02.2026 14:05

Zatrzymany 68-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 la

Zatrzymany 68-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Foto: policja

M.B.
Wjechał volkswagenem na zamarznięty Zalew Zegrzyński i urządził sobie rajd. Finał? Zniszczony pomost WOPR, straty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych i zarzuty karne dla 68-latka.

Do groźnego i kosztownego incydentu doszło 16 lutego po godzinie 14 w Zegrzu Południowym. Jak ustalili funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nieporęcie, 68-letni kierowca volkswagena wjechał na zamarzniętą taflę Zalewu Zegrzyńskiego i zaczął jeździć po lodzie.

Niebezpieczne manewry i zniszczony pomost

Niewinna z pozoru „zimowa przejażdżka” szybko zamieniła się w poważny problem. Podczas wykonywania manewrów auto uderzyło w pomost do cumowania łodzi należący do Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Konstrukcja została poważnie uszkodzona. Wstępna wycena strat mówi o kwocie sięgającej kilkudziesięciu tysięcy złotych. To infrastruktura, która na co dzień służy ratownikom i mieszkańcom – jej zniszczenie realnie wpływa na bezpieczeństwo nad wodą.

Polecane
Policjanci namierzyli seata i próbowali zatrzymać go do kontroli, używając sygnałów świetlnych oraz
bezpieczeństwo
Desperacka ucieczka przed policją. Pijana 53-latka z dwoma zakazami
Reklama
Reklama

Szybka reakcja policji i zarzuty

Dzięki natychmiastowej interwencji policjantów z Komisariatu Policji w Nieporęcie sprawca został szybko ustalony. 68-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Legionowie.

Policja apeluje: lód to nie droga

Funkcjonariusze nie mają wątpliwości – wjeżdżanie samochodem na zamarznięte zbiorniki wodne to skrajna nieodpowiedzialność. Lód bywa zdradliwy i może załamać się w każdej chwili, zwłaszcza pod ciężarem pojazdu.

Polecane
Trudne warunki pogodowe oraz śliska jezdnia sprawiły, że ucieczka trwała tylko chwilę.
bezpieczeństwo
Pijany kierowca uciekał przed policją. Finał pościgu w rowie

Tego typu zachowanie to nie tylko ryzyko utraty zdrowia lub życia, ale także ogromne straty materialne i poważne konsekwencje prawne. W tym przypadku finał mógł być jeszcze bardziej dramatyczny.

Służby przypominają: infrastruktura WOPR powstaje po to, by ratować życie. Jej niszczenie uderza w bezpieczeństwo nas wszystkich.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Inwestycja o wartości 1,6 mld zł została w całości sfinansowana z budżetu stolicy.
ekologia

Warszawa ma nową ikonę. Warszawska Wytwórnia Energii oficjalnie otwarta

Gdy funkcjonariusze weszli pod wskazany adres, zastali tam dwóch młodych mężczyzn w wieku 23 i 24 la
bezpieczeństwo

Fikcyjny policjant i narkotyki na Ursynowie

Młodzi przestępcy oferowali narzędzie imitujące rządową aplikację mObywatel
e-bezpieczeństwo

Koniec z podróbką mObywatela. CBZC rozbiło grupę nastolatków

Zaprojektowany przez Marconiego Dworzec Wiedeński na kilkadziesiąt lat zdefiniował kształ ówczesnego
Warszawskie historie...

Wspomnienie o Rzymianinie, co Warszawiakiem się stał

Prawdziwy przełom nastąpi w niedzielę, kiedy do Warszawy dotrze zdecydowanie cieplejsze powietrze.
prognoza

Od siarczystego mrozu i alertów po wiosenną odwilż

Kompleks Bulwary Praskie powstaje naprzeciw Kępy Potockiej na Żoliborzu
inwestycje

Mennica Polska stawia kolejne budynki. Nowy etap na Pradze Północ

Posiadacze wyżej położonych mieszkań w kompleksie Apartamenty Gutenberga będą mieli wspaniały widok
nieruchomości luksusowe

Apartamenty Gutenberga ruszają z budową

Ostatni etap budowy Bliska Wola Tower zakończył się ponad trzy lata temu. Od tego czsu lokatorzy nie
nieruchomości

Sądowy impas na Woli. Tysiące mieszkańców bez aktów notarialnych

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA