Pijana jazda mieszkanki powiatu nowodworskiego

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorkową noc w miejscowości Miączynek. Uwagę jednego z podróżnych zwróciła mazda, która poruszała się całą szerokością jezdni.
Świadek wykazał się dużą odpowiedzialnością i przez kilka kilometrów jechał za podejrzanym pojazdem, informując o wszystkim służby. Dzięki precyzyjnemu zgłoszeniu policjanci z Czerwińska nad Wisłą mogli szybko i skutecznie interweniować.
Po zatrzymaniu samochodu do kontroli okazało się, że za kierownicą siedzi 40-letnia mieszkanka powiatu nowodworskiego. Kobieta była kompletnie pijana, co potwierdziło badanie alkomatem wskazujące ponad dwa promile alkoholu. Co więcej, w aucie znajdowała się również nietrzeźwa pasażerka. Funkcjonariusze ustalili dodatkowo, że kierująca w ogóle nie powinna prowadzić samochodu, ponieważ nie posiada wymaganych uprawnień.
Kobieta została przewieziona do policyjnego aresztu w Płońsku. Za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz bez uprawnień grożą jej surowe sankcje karne. Sąd może wymierzyć karę do 3 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywnę oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo 40-latka będzie musiała wpłacić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Policja przypomina, że szybkie powiadomienie służb o podejrzanych zachowaniach na drodze realnie ratuje życie. Każdy kierowca, który porusza się wężykiem lub gwałtownie zmienia pasy ruchu bez powodu, może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takich sytuacjach nie należy interweniować samodzielnie w sposób zagrażający bezpieczeństwu, lecz jak najszybciej zadzwonić pod numer alarmowy 112.