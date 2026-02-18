Pijana jazda mieszkanki powiatu nowodworskiego

Dzięki czujności innego kierowcy udało się uniknąć tragedii na drodze krajowej nr 62. Policjanci zatrzymali 40-letnią kobietę, która prowadziła auto mając ponad dwa promile alkoholu w organizmie i nie posiadając uprawnień do kierowania.



Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorkową noc w miejscowości Miączynek. Uwagę jednego z podróżnych zwróciła mazda, która poruszała się całą szerokością jezdni.

Policja przypomina, że szybkie powiadomienie służb o podejrzanych zachowaniach na drodze realnie ratuje życie.

Świadek wykazał się dużą odpowiedzialnością i przez kilka kilometrów jechał za podejrzanym pojazdem, informując o wszystkim służby. Dzięki precyzyjnemu zgłoszeniu policjanci z Czerwińska nad Wisłą mogli szybko i skutecznie interweniować.

Skrajna nieodpowiedzialność na drodze

Po zatrzymaniu samochodu do kontroli okazało się, że za kierownicą siedzi 40-letnia mieszkanka powiatu nowodworskiego. Kobieta była kompletnie pijana, co potwierdziło badanie alkomatem wskazujące ponad dwa promile alkoholu. Co więcej, w aucie znajdowała się również nietrzeźwa pasażerka. Funkcjonariusze ustalili dodatkowo, że kierująca w ogóle nie powinna prowadzić samochodu, ponieważ nie posiada wymaganych uprawnień.