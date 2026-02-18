Od 25 czerwca pasażerowie zyskają nowe możliwości podróży koleją. Przewoźnik zwiększa liczbę kursów na popularnej trasie do Krakowa oraz dodaje połączenia międzynarodowe do stolicy Czech, oferując przy tym bilety w bardzo atrakcyjnych cenach.



Planowane zmiany to odpowiedź na duże zainteresowanie podróżnych, którzy coraz chętniej wybierają kolej jako alternatywę dla samochodu czy samolotu. Od 25 czerwca pociągi na trasie między Warszawą a Krakowem będą kursować cztery razy dziennie w każdym kierunku. To istotne ułatwienie zarówno dla osób podróżujących służbowo, jak i turystów planujących weekendowe wyjazdy.

8 złotych to cena najtańszych biletów na połączenie Warszawa - Kraków realizowane przez Leo Express

Międzynarodowe podróże do stolicy Czech

Rozbudowa oferty obejmuje również kierunki zagraniczne. Liczba bezpośrednich połączeń między Warszawą a Pragą wzrośnie do trzech dziennie w każdą stronę. Do tej pory na tej trasie realizowane były dwa codzienne kursy. Dodatkowo pasażerowie z Krakowa zachowają szeroki wybór połączeń do stolicy Czech, co czyni ofertę Leo Express jedną z najciekawszych propozycji na południowym kierunku.

Bilety w promocyjnych cenach

Przewoźnik uruchomił już sprzedaż biletów na nowe terminy. Ceny za przejazd z Warszawy do Krakowa zaczynają się od 8 PLN, natomiast podróż na całej trasie do Pragi można zarezerwować już od 49 PLN. Rezerwacja biletów z wyprzedzeniem pozwala na skorzystanie z najniższych stawek, co przy jednoczesnym zachowaniu standardów szybkości i komfortu podróży stanowi mocną ofertę na rynku przewozów pasażerskich.