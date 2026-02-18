W poniedziałek, 16 lutego, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie podjęli decyzję o niewpuszczeniu do kraju grupy podróżnych. Wśród osób, które nie spełniły wymogów formalnych, znaleźli się trzej obywatele Gruzji oraz po jednym obywatelu Egiptu, Rosji i Uzbekistanu. Rutynowa kontrola paszportowa wykazała nieprawidłowości, które uniemożliwiły im kontynuowanie podróży po Polsce.

Problemy z dokumentacją i systemem Schengen

Głównym powodem wydania decyzji odmownych był brak odpowiednich załączników potwierdzających cel przyjazdu oraz warunki, w jakich cudzoziemcy planowali przebywać w kraju. Ponadto połowa zatrzymanych osób widniała w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). Dane trzech obcokrajowców były tam zarejestrowane z adnotacją o zakazie wjazdu, co automatycznie blokuje możliwość przekroczenia granicy nie tylko Polski, ale i innych państw należących do tej strefy.

Procedura powrotna na lotnisku

Po otrzymaniu oficjalnych decyzji administracyjnych, większość cudzoziemców musiała niezwłocznie zaplanować powrót. Straż Graniczna dopilnowała, aby osoby te udały się w rejsy powrotne do krajów, z których pierwotnie przyleciały do Warszawy. Cała procedura odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony granic i ruchu osobowego na lotniskach międzynarodowych.