Życie Warszawy
Rekordowa cena za metr kwadratowy zapłacona. Gdzie jest granica?

Publikacja: 17.02.2026 07:50

Orris Residence przy ulicy Okólnik to pięć wyjątkowo drogich apartamentów

Foto: mat. pras.

M.B.
W sercu stolicy padł sprzedażowy rekord. Za dwupoziomowy apartament w odrestaurowanej kamienicy przy ulicy Okólnik nabywca zapłacił 21 milionów złotych. Tym samym cena za metr kwadratowy w tej prestiżowej inwestycji sięgnęła niemal 90 tysięcy złotych.

Luksusowy penthouse o powierzchni 234 metrów kwadratowych znajduje się w kameralnej inwestycji Orris Residence. To jedna z najwyższych kwot, jakie kiedykolwiek odnotowano na warszawskim rynku pierwotnym – zauważa serwis urbanity.pl.

Nowy właściciel będzie miał do dyspozycji nie tylko przestronne wnętrza, ale również prywatny taras na dachu, z którego rozpościera się widok na panoramę Warszawy oraz Wisłę. Cały budynek mieści jedynie pięć apartamentów, co podkreśla unikatowy i prywatny charakter tego miejsca.

Luksusowy penthouse o powierzchni 234 metrów kwadratowych zaoferuje widok na Wisłę i praski brzeg..

Foto: mat. pras.

Historia w nowoczesnym wydaniu

Inwestycja przy ulicy Okólnik 11 to połączenie bogatej przeszłości z najnowszymi trendami w architekturze. Historia tego miejsca sięga 1912 roku, kiedy wzniesiono tu neoklasycystyczną Kamienicę Ordynacką należącą do rodziny Krasińskich. Choć po wojnie budynek odbudowano w znacznie prostszej formie, obecna realizacja przywróciła mu dawny blask i wielkomiejski szyk.

We wnętrzach króluje marmur, fornir oraz elementy metalow

Foto: mat. pras.

Elewacja budynku została wykonana z jasnego wapienia w beżowych odcieniach, które mają nawiązywać do nadwiślańskiego krajobrazu. Architekci postawili na szlachetne materiały – we wnętrzach króluje marmur, fornir oraz elementy metalowe. Ciekawym rozwiązaniem jest wewnętrzny dziedziniec wzbogacony o ogród wertykalny, który tworzy zieloną enklawę w gęstej zabudowie Śródmieścia.

Ciekawym rozwiązaniem w Orris Residence jest wewnętrzny dziedziniec wzbogacony o ogród wertykalny

Foto: mat. pras.

Prestiżowa lokalizacja i sąsiedztwo sztuki

Na astronomiczną cenę nieruchomości wpłynęło przede wszystkim jej położenie. Orris Residence znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Chopina oraz Uniwersytetu Muzycznego. Spacerując pod oknami kamienicy, można usłyszeć dźwięki fortepianu, co nadaje okolicy niepowtarzalny klimat. W pobliżu znajdują się także ulica Foksal z licznymi galeriami sztuki, teatra oraz luksusowymi butikami znanych projektantów.

