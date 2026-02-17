Rekordowa cena za metr kwadratowy zapłacona. Gdzie jest granica?

W sercu stolicy padł sprzedażowy rekord. Za dwupoziomowy apartament w odrestaurowanej kamienicy przy ulicy Okólnik nabywca zapłacił 21 milionów złotych. Tym samym cena za metr kwadratowy w tej prestiżowej inwestycji sięgnęła niemal 90 tysięcy złotych.



Luksusowy penthouse o powierzchni 234 metrów kwadratowych znajduje się w kameralnej inwestycji Orris Residence. To jedna z najwyższych kwot, jakie kiedykolwiek odnotowano na warszawskim rynku pierwotnym – zauważa serwis urbanity.pl.

Nowy właściciel będzie miał do dyspozycji nie tylko przestronne wnętrza, ale również prywatny taras na dachu, z którego rozpościera się widok na panoramę Warszawy oraz Wisłę. Cały budynek mieści jedynie pięć apartamentów, co podkreśla unikatowy i prywatny charakter tego miejsca.

Luksusowy penthouse o powierzchni 234 metrów kwadratowych zaoferuje widok na Wisłę i praski brzeg.. Foto: mat. pras.

Historia w nowoczesnym wydaniu

Inwestycja przy ulicy Okólnik 11 to połączenie bogatej przeszłości z najnowszymi trendami w architekturze. Historia tego miejsca sięga 1912 roku, kiedy wzniesiono tu neoklasycystyczną Kamienicę Ordynacką należącą do rodziny Krasińskich. Choć po wojnie budynek odbudowano w znacznie prostszej formie, obecna realizacja przywróciła mu dawny blask i wielkomiejski szyk.