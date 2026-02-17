Rekordowa cena za metr kwadratowy zapłacona. Gdzie jest granica?

Orris Residence przy ulicy Okólnik to pięć wyjątkowo drogich apartamentów
Luksusowy penthouse o powierzchni 234 metrów kwadratowych znajduje się w kameralnej inwestycji Orris Residence. To jedna z najwyższych kwot, jakie kiedykolwiek odnotowano na warszawskim rynku pierwotnym – zauważa serwis urbanity.pl.
Nowy właściciel będzie miał do dyspozycji nie tylko przestronne wnętrza, ale również prywatny taras na dachu, z którego rozpościera się widok na panoramę Warszawy oraz Wisłę. Cały budynek mieści jedynie pięć apartamentów, co podkreśla unikatowy i prywatny charakter tego miejsca.
Inwestycja przy ulicy Okólnik 11 to połączenie bogatej przeszłości z najnowszymi trendami w architekturze. Historia tego miejsca sięga 1912 roku, kiedy wzniesiono tu neoklasycystyczną Kamienicę Ordynacką należącą do rodziny Krasińskich. Choć po wojnie budynek odbudowano w znacznie prostszej formie, obecna realizacja przywróciła mu dawny blask i wielkomiejski szyk.
Elewacja budynku została wykonana z jasnego wapienia w beżowych odcieniach, które mają nawiązywać do nadwiślańskiego krajobrazu. Architekci postawili na szlachetne materiały – we wnętrzach króluje marmur, fornir oraz elementy metalowe. Ciekawym rozwiązaniem jest wewnętrzny dziedziniec wzbogacony o ogród wertykalny, który tworzy zieloną enklawę w gęstej zabudowie Śródmieścia.
Na astronomiczną cenę nieruchomości wpłynęło przede wszystkim jej położenie. Orris Residence znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Chopina oraz Uniwersytetu Muzycznego. Spacerując pod oknami kamienicy, można usłyszeć dźwięki fortepianu, co nadaje okolicy niepowtarzalny klimat. W pobliżu znajdują się także ulica Foksal z licznymi galeriami sztuki, teatra oraz luksusowymi butikami znanych projektantów.
Eksperci z agencji Partners International, która pośredniczyła w transakcji, wskazują, że tak wysokie stawki wynikają z bardzo ograniczonej podaży. Na rynku brakuje apartamentów, które łączą historyczny rodowód z nowoczesnym standardem wykończenia i tak prestiżowym adresem.