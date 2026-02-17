-4.8°C
Desperacka ucieczka przed policją. Pijana 53-latka z dwoma zakazami zatrzymana

Publikacja: 17.02.2026 09:55

Policjanci namierzyli seata i próbowali zatrzymać go do kontroli, używając sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych.

Foto: policja

M.B.
Kobieta mająca 2 promile alkoholu spowodowała kolizję, ignorowała sygnały radiowozu i uciekała przed policją. Mieszkanka Modlina Starego, która złamała dwa sądowe zakazy prowadzenia aut, trafiła do aresztu. Grozi jej teraz do 5 lat więzienia.

Do niebezpiecznych wydarzeń doszło w sobotni wieczór, 14 lutego 2026 roku. Przed godz. 20 na ulicy Generała Wiktora Thommée w Nowym Dworze Mazowieckim kierująca seatem doprowadziła do zderzenia z bmw. Zamiast zatrzymać się i sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało, kobieta odjechała z miejsca zdarzenia. Poszkodowany kierowca nie pozostał jednak bierny i ruszył w ślad za sprawczynią, jednocześnie informując o wszystkim policję.

Po sprawdzeniu danych w policyjnych systemach okazało się, że kobieta posiada dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Pościg ulicami miasta i zatrzymanie

Na zgłoszenie błyskawicznie zareagowali funkcjonariusze z posterunku w Zakroczymiu. Policjanci namierzyli seata i próbowali zatrzymać go do kontroli, używając sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych. Siedząca za kierownicą 53-latka zignorowała jednak polecenia i kontynuowała ucieczkę, próbując zgubić radiowóz. Dynamiczna akcja zakończyła się na ulicy Czarnieckiego, gdzie mundurowi skutecznie zablokowali drogę i uniemożliwili kobiecie dalszą jazdę.

Dynamiczna akcja zakończyła się na ulicy Czarnieckiego, gdzie mundurowi skutecznie zablokowali drogę i uniemożliwili kobiecie dalszą jazdę.

Foto: policja

Szereg złamanych przepisów i sądowe zakazy

Podczas interwencji szybko wyjaśniło się, dlaczego mieszkanka Modlina Starego tak desperacko próbowała uniknąć spotkania z prawem. Badanie alkomatem wykazało u niej 2 promile alkoholu w organizmie. To jednak nie był koniec problemów zatrzymanej. Po sprawdzeniu danych w policyjnych systemach okazało się, że kobieta posiada dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zostały one wydane przez Sąd Rejonowy w Legionowie i miały obowiązywać aż do listopada 2028 roku.

