Więcej pociągów RegioJet na trasie Warszawa – Poznań od marca

Rozszerzenie liczby kursów do Poznania to dopiero początek nadrabiania zaległości prez Czechów wynikających z grudniowych opóźnień.
Ostatnie dni przyniosły utrudnienia dla osób planujących podróże pociągami RegioJet po 1 marca. Systemy sprzedaży nie pozwalały na zakup biletów, co było bezpośrednio związane z przygotowaniami do rozszerzenia oferty. Pierwotnie nowe kursy miały wystartować już w grudniu ubiegłego roku, jednak na przeszkodzie stanęły problemy kadrowe czeskiego operatora. Przewoźnik musiał zmierzyć się z niedoborem personelu, w tym przede wszystkim drużyn konduktorskich oraz maszynistów niezbędnych do obsługi polskiej sieci połączeń.
Sytuacja została już opanowana, a bilety na przejazdy realizowane do połowy czerwca trafiły do sprzedaży. Nowe godziny odjazdów pojawią się w rozkładzie już od początku marca, co znacząco zagęści siatkę połączeń między Warszawą a Poznaniem. Liczba par pociągów wzrośnie z dotychczasowych dwóch do sześciu dziennie. Ze stacji Warszawa Wschodnia pasażerowie będą mogli wyruszyć dodatkowo o 9:13, 12:09, 17:13 oraz 19:09. W stronę stolicy pociągi z Poznania odjadą natomiast o 6:13, 8:11, 14:11 i 16:11.
Wraz z odblokowaniem sprzedaży pasażerowie mogą ponownie korzystać z oferty cenowej, która na trasie łączącej Warszawę z Poznaniem zaczyna się już od 27 zł. Przewoźnik utrzymuje również konkurencyjne stawki na innych relacjach. Za podróż ze stolicy do Gdyni zapłacimy od 29 zł, natomiast przejazd na trasie Kraków – Gdynia kosztuje od 69 zł. Osoby planujące wycieczkę do Czech mogą skorzystać z połączenia Warszawa – Praga w cenach startujących od 89 zł.
Rozszerzenie liczby kursów do Poznania to dopiero początek nadrabiania zaległości wynikających z grudniowych opóźnień. Spółka sukcesywnie wdraża plany, na które wcześniej otrzymała odpowiednie zgody od urzędów regulacyjnych. Kolejnym krokiem będzie wzmocnienie komunikacji między Warszawą a południem Polski.
Kolejne zmiany w rozkładzie jazdy wejdą w życie 14 czerwca, wraz z letnią korektą grafiku pociągów. To właśnie wtedy mają ruszyć dwie pary połączeń w relacji Warszawa Wschodnia – Kraków Główny. Zgodnie ze wstępnymi założeniami pociągi ze stolicy do Krakowa będą odjeżdżać o 9:45 i 14:51, natomiast w drogę powrotną wyruszą o 15:29 oraz 20:29.
Warto jednak śledzić komunikaty przewoźnika tuż przed terminem startu nowych połączeń do Małopolski. Godziny odjazdów mogą jeszcze ulec nieznacznym przesunięciom ze względu na trwające prace modernizacyjne na torach i ostateczne ustalenia z zarządcą infrastruktury. Na ten moment priorytetem pozostaje sprawne uruchomienie pełnej siatki połączeń do Poznania, która już za kilkanaście dni stanie się faktem.