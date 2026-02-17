Więcej pociągów RegioJet na trasie Warszawa – Poznań od marca

Pasażerowie podróżujący między stolicą a Wielkopolską zyskają od 1 marca znacznie więcej opcji przejazdu. Czeski przewoźnik poinformował o uruchomieniu brakujących kursów i wznowieniu sprzedaży biletów na popularnych trasach krajowych.



Ostatnie dni przyniosły utrudnienia dla osób planujących podróże pociągami RegioJet po 1 marca. Systemy sprzedaży nie pozwalały na zakup biletów, co było bezpośrednio związane z przygotowaniami do rozszerzenia oferty. Pierwotnie nowe kursy miały wystartować już w grudniu ubiegłego roku, jednak na przeszkodzie stanęły problemy kadrowe czeskiego operatora. Przewoźnik musiał zmierzyć się z niedoborem personelu, w tym przede wszystkim drużyn konduktorskich oraz maszynistów niezbędnych do obsługi polskiej sieci połączeń.

Reklama Reklama

27 złotych wynosi cena najtańszych biletów dostępnych na trasie Warszawa - Poznań realizowanych przez RegioJet

Sytuacja została już opanowana, a bilety na przejazdy realizowane do połowy czerwca trafiły do sprzedaży. Nowe godziny odjazdów pojawią się w rozkładzie już od początku marca, co znacząco zagęści siatkę połączeń między Warszawą a Poznaniem. Liczba par pociągów wzrośnie z dotychczasowych dwóch do sześciu dziennie. Ze stacji Warszawa Wschodnia pasażerowie będą mogli wyruszyć dodatkowo o 9:13, 12:09, 17:13 oraz 19:09. W stronę stolicy pociągi z Poznania odjadą natomiast o 6:13, 8:11, 14:11 i 16:11.

Przystępne ceny i zagraniczne kierunki

Wraz z odblokowaniem sprzedaży pasażerowie mogą ponownie korzystać z oferty cenowej, która na trasie łączącej Warszawę z Poznaniem zaczyna się już od 27 zł. Przewoźnik utrzymuje również konkurencyjne stawki na innych relacjach. Za podróż ze stolicy do Gdyni zapłacimy od 29 zł, natomiast przejazd na trasie Kraków – Gdynia kosztuje od 69 zł. Osoby planujące wycieczkę do Czech mogą skorzystać z połączenia Warszawa – Praga w cenach startujących od 89 zł.