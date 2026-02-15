-5.1°C
1016 hPa
Życie Warszawy
Zamknięcie ul. Patriotów w Wawrze. Rusza kolejny etap modernizacji linii otwockiej

Publikacja: 15.02.2026 16:00

W związku z pracami prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamknięte zostanie skrzyżowan

W związku z pracami prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Patriotów i Młodej w Wawrze.

Foto: PKP PLK

M.B.
Od 16 lutego kierowcy i pasażerowie w Wawrze muszą przygotować się na zmiany. PKP PLK zamyka skrzyżowanie ul. Patriotów i Młodej. Będą objazdy, nowe trasy autobusów i utrudnienia nawet przez dwa tygodnie.

W poniedziałek 16 lutego o godz. 8 rusza kolejny etap modernizacji tzw. linii otwockiej. W związku z pracami prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Patriotów i Młodej w Wawrze. To część dużej inwestycji na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk.

Foto: mat. pras.

Utrudnienia mają potrwać maksymalnie do 2 marca.

Zamknięta Patriotów i Młoda. Gdzie nie przejedziemy?

Od godziny 8 w poniedziałek zamknięta będzie jezdnia ul. Patriotów po stronie ulic Bysławskiej i Młodej oraz sama ul. Młoda. Drogowcy muszą przebudować podziemne sieci i przygotować skrzyżowanie do planowanego w kwietniu zamknięcia przejazdu kolejowego.

Ulica Patriotów zostanie wyłączona z ruchu od ronda z ul. Młodą na odcinku około 70 metrów w stronę Józefowa – do wyjazdu z drogi wewnętrznej łączącej się z ul. Młodą. Z kolei ul. Młoda będzie nieprzejezdna przy budynkach nr 19 i 30 – między drogą wewnętrzną a Patriotów.

Ważna informacja: przejazd kolejowy przy stacji Warszawa Falenica pozostanie otwarty.

Objazdy dla kierowców i dojazd do posesji

Objazd poprowadzi drugą jezdnią ul. Patriotów – po przeciwnej stronie torów. Przejazd przez tory będzie możliwy przy stacjach Falenica oraz Michalin.

Zakaz ruchu od strony Michalina nie obejmie dojazdu do posesji przy ul. Patriotów 51. Mieszkańcy tej części ulicy będą mogli dojechać do swoich domów.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Zmiany odczują także pasażerowie. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wyznaczył objazdy dla linii 161, 213 oraz nocnej N72.

Autobusy 161 pojadą do pętli Falenica, a następnie ulicami: Bysławską, Poezji, Jachowicza, Olecką, Włókienniczą, Michalinki, Patriotów i Piłsudskiego w Józefowie do ronda Księdza Popiełuszki. Tam zawrócą i zatrzymają się na przystanku PKP Michalin 02, po czym ruszą w stronę Zbójnej Góry.

Tę samą trasę objazdową będą miały autobusy nocne N72 – zarówno w kierunku Dworca Centralnego, jak i Starego Miasta w Karczewie. Linia 213 pojedzie objazdem tylko w stronę Błot – ulicami Patriotów i Bysławską. Autobusy 146 pozostaną na swojej stałej trasie.

Szczegółowe informacje publikowane są na stronie Warszawski Transport Publiczny.

Co powstaje na linii nr 7?

Prace w Wawrze to fragment dużej inwestycji na linii kolejowej nr 7. Obecnie przebudowywany jest odcinek Warszawa Wawer – Otwock. Powstaną tu dwa nowe tory, co pozwoli oddzielić ruch dalekobieżny od podmiejskiego i zwiększyć liczbę pociągów.

Modernizowane będą także perony – zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. W planach są nowe przejścia pod torami oraz przebudowa istniejących.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Dla mieszkańców Wawra oznacza to kilka tygodni utrudnień. W zamian – sprawniejszą kolej i bezpieczniejszą infrastrukturę w przyszłości.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

