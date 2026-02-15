Co dalej z warszawskim Grzybkiem, czyli remont bez planu na przyszłość

W głównej sali zabytkowego Grzybka zachowano dwa z trzech dawnych pulpitów sterowniczych, co tworzy niepowtarzalny klimat.
Charakterystyczna budowla, która od 1965 roku nierozerwalnie kojarzy się z krajobrazem warszawskiej kolei, w końcu doczekała się uwagi, na jaką zasługiwała. Grzybek przez prawie sześć dekad pełnił kluczową rolę w sterowaniu ruchem pociągów.
Dopiero w maju 2024 roku ostatni dyżurni przenieśli się do nowoczesnego centrum sterowania, zostawiając za sobą dziesięciolecia tradycji. Budynek, który w 2023 roku został wpisany do rejestru zabytków jako ikona architektury, przeszedł szeroko zakrojone prace renowacyjne.
W działaniach kolejarzy widać pewną niekonsekwencję, która budzi pytania o sensowność planowania. Z jednej strony PKP PLK we współpracy z wykonawcą modernizacji stacji Warszawa Zachodnia włożyło ogromny wysiłek w ratowanie obiektu. Budynek został osuszony, wymieniono w nim instalacje oraz stolarkę, a wnętrzom przywrócono blask z lat 60.
Z drugiej strony, mimo zakończenia prac w sierpniu 2025 roku, właściciel wciąż nie potrafi określić, czemu właściwie ma służyć odnowiony zabytek. Brakuje jasnej wizji zagospodarowania przestrzeni, która mogłaby tętnić życiem.
Zabytkowy pulpit sterowniczy w Grzybku
Wnętrze Grzybka kryje w sobie unikalne detale, takie jak oryginalny układ pomieszczeń, nietypowe stopnie schodów czy charakterystyczne luksfery na klatce schodowej. W głównej sali zachowano dwa z trzech dawnych pulpitów sterowniczych, co tworzy niepowtarzalny klimat.
Niestety, zamiast otwartej dla mieszkańców i turystów kawiarni, która mogłaby stać się nową wizytówką tej części miasta, najprawdopodobniej powstanie tam izba pamięci. Oznacza to, że jeden z najciekawszych obiektów architektonicznych w okolicy może pozostać miejscem dostępnym jedynie dla nielicznych, służąc głównie jako biurowa pamiątka korporacyjna.
Remont Grzybka to niewątpliwie sukces konserwatorski, ale jednocześnie dowód na to, że PKP PLK lepiej radzi sobie z odtwarzaniem przeszłości niż z projektowaniem przyszłości. Inwestycja warta znaczne środki finansowe powinna służyć szerokiej publiczności, tymczasem brak konkretnej koncepcji sprawia, że obiekt po renowacji pozostaje w zawieszeniu.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że najpierw uratowano budynek, a dopiero teraz ktoś zaczyna się zastanawiać, co z tym fantem zrobić. Na ten moment warszawiakom pozostaje jedynie podziwianie odnowionej elewacji z okien przejeżdżających pociągów.