Co dalej z warszawskim Grzybkiem, czyli remont bez planu na przyszłość

Zabytkowa nastawnia na terenie Warszawy Zachodniej przeszła gruntowną odnowę pod okiem konserwatora. Choć budynek odzyskał blask, kolejarze wciąż nie mają konkretnego pomysłu, jak wykorzystać ten unikalny obiekt w codziennym życiu miasta.



Charakterystyczna budowla, która od 1965 roku nierozerwalnie kojarzy się z krajobrazem warszawskiej kolei, w końcu doczekała się uwagi, na jaką zasługiwała. Grzybek przez prawie sześć dekad pełnił kluczową rolę w sterowaniu ruchem pociągów.

Dopiero w maju 2024 roku ostatni dyżurni przenieśli się do nowoczesnego centrum sterowania, zostawiając za sobą dziesięciolecia tradycji. Budynek, który w 2023 roku został wpisany do rejestru zabytków jako ikona architektury, przeszedł szeroko zakrojone prace renowacyjne.

Niezrozumiała strategia zarządcy

W działaniach kolejarzy widać pewną niekonsekwencję, która budzi pytania o sensowność planowania. Z jednej strony PKP PLK we współpracy z wykonawcą modernizacji stacji Warszawa Zachodnia włożyło ogromny wysiłek w ratowanie obiektu. Budynek został osuszony, wymieniono w nim instalacje oraz stolarkę, a wnętrzom przywrócono blask z lat 60.