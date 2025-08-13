„Grzybek” na stacji Warszawa Zachodnia po remoncie. Zabytek znów cieszy oko

Nastawnia na Dworcu Zachodnim po remoncie olśniewa swą bielą
Nastawnia, będąca jedyną pozostałością po niezrealizowanym projekcie dworca z lat 60. XX wieku, przeszła gruntowny remont.
Prace przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które wydano w kwietniu 2024 i 2025 roku.
Wśród najważniejszych wykonanych działań znalazły się:
Dzięki temu odświeżony budynek może w pełni pełnić swoją funkcję, którą jest kierowanie i nadzór nad ruchem pociągów na stacji Warszawa Zachodnia. Warto jedynie dodać, że w pierwotnym projekcie z lat 60. XX wieku budynek nastawni pomalowany był na jasny kolor a słupy miały kolor ciemniejszy.
Budynek tzw. Grzybka zachwyca swoją formą
„Grzybek” przy ul. Tunelowej 8 został wpisany do rejestru zabytków w 2023 roku decyzją ówczesnego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prof. Jakuba Lewickiego. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w rejonie stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Wyjątkowość budynku polega na jego modernistycznej architekturze oraz powiązaniu z historią stolicy.
Jak czytamy w decyzji sprzed dwóch lat nastawnia jest „świadectwem świadomości projektantów, którzy uwzględnili planowaną rozbudowę dworca, projektując budynek zachowujący utylitarne wartości”. Dodatkowo, budynek uchodzi za przykład „ikonicznej architektury” i ilustruje ważny etap prac koncepcyjnych związanych z rozwojem zachodniego węzła komunikacyjnego Warszawy.
Wnętrze nastwni budzi skojarzenia związane w mostkiem wielkiego statku pasażerskiego lub futurystycznej jednostki kosmicznej rodem z filmów sf
Unikalna budowla składa się z głównego, spłaszczonego cylindra o średnicy ok. 12 metrów, umieszczonego na 10-metrowym wsporniku, oraz przylegającej klatki schodowej. Nowoczesna stylistyka wyróżnia nastawnię spośród innych budowli tego typu w Polsce.