Życie Warszawy

„Grzybek" na stacji Warszawa Zachodnia po remoncie. Zabytek znów cieszy oko

Publikacja: 13.08.2025 10:30

Nastawnia na Dworcu Zachodnim po remoncie olśniewa swą bielą

Nastawnia na Dworcu Zachodnim po remoncie olśniewa swą bielą

Foto: mat. pras.

M.B.
Zakończył się remont słynnej nastawni kolejowej na stacji Warszawa Zachodnia, zwanej popularnie „Grzybkiem”. Odnowienie zabytkowego budynku z 1965 roku przeprowadzono na mocy decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nastawnia, będąca jedyną pozostałością po niezrealizowanym projekcie dworca z lat 60. XX wieku, przeszła gruntowny remont.

Remont nastawni „Grzybek” – co zrobiono?

Prace przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które wydano w kwietniu 2024 i 2025 roku.

Wśród najważniejszych wykonanych działań znalazły się:

  • osuszanie budynku,
  • odtworzenie sufitów podwieszanych,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymiana elementów wodno-kanalizacyjnych i instalacji grzewczej.

Dzięki temu odświeżony budynek może w pełni pełnić swoją funkcję, którą jest kierowanie i nadzór nad ruchem pociągów na stacji Warszawa Zachodnia. Warto jedynie dodać, że w pierwotnym projekcie z lat 60. XX wieku budynek nastawni pomalowany był na jasny kolor a słupy miały kolor ciemniejszy.

Budynek tzw. Grzybka zachwyca swoją formą

Budynek tzw. Grzybka zachwyca swoją formą

Foto: mat. pras.

Dlaczego nastawnia to zabytek?

„Grzybek” przy ul. Tunelowej 8 został wpisany do rejestru zabytków w 2023 roku decyzją ówczesnego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prof. Jakuba Lewickiego. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w rejonie stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Wyjątkowość budynku polega na jego modernistycznej architekturze oraz powiązaniu z historią stolicy.

Jak czytamy w decyzji sprzed dwóch lat nastawnia jest „świadectwem świadomości projektantów, którzy uwzględnili planowaną rozbudowę dworca, projektując budynek zachowujący utylitarne wartości”. Dodatkowo, budynek uchodzi za przykład „ikonicznej architektury” i ilustruje ważny etap prac koncepcyjnych związanych z rozwojem zachodniego węzła komunikacyjnego Warszawy.

Wnętrze nastwni budzi skojarzenia związane w mostkiem wielkiego statku pasażerskiego lub futurystycz

Wnętrze nastwni budzi skojarzenia związane w mostkiem wielkiego statku pasażerskiego lub futurystycznej jednostki kosmicznej rodem z filmów sf

Foto: mat. pras.

Unikalna budowla składa się z głównego, spłaszczonego cylindra o średnicy ok. 12 metrów, umieszczonego na 10-metrowym wsporniku, oraz przylegającej klatki schodowej. Nowoczesna stylistyka wyróżnia nastawnię spośród innych budowli tego typu w Polsce.

