„Grzybek” na stacji Warszawa Zachodnia po remoncie. Zabytek znów cieszy oko

Budynek tzw. Grzybka zachwyca swoją formą Foto: mat. pras.

Dlaczego nastawnia to zabytek?

„Grzybek” przy ul. Tunelowej 8 został wpisany do rejestru zabytków w 2023 roku decyzją ówczesnego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prof. Jakuba Lewickiego. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w rejonie stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Wyjątkowość budynku polega na jego modernistycznej architekturze oraz powiązaniu z historią stolicy.

Jak czytamy w decyzji sprzed dwóch lat nastawnia jest „świadectwem świadomości projektantów, którzy uwzględnili planowaną rozbudowę dworca, projektując budynek zachowujący utylitarne wartości”. Dodatkowo, budynek uchodzi za przykład „ikonicznej architektury” i ilustruje ważny etap prac koncepcyjnych związanych z rozwojem zachodniego węzła komunikacyjnego Warszawy.

Wnętrze nastwni budzi skojarzenia związane w mostkiem wielkiego statku pasażerskiego lub futurystycznej jednostki kosmicznej rodem z filmów sf Foto: mat. pras.

Unikalna budowla składa się z głównego, spłaszczonego cylindra o średnicy ok. 12 metrów, umieszczonego na 10-metrowym wsporniku, oraz przylegającej klatki schodowej. Nowoczesna stylistyka wyróżnia nastawnię spośród innych budowli tego typu w Polsce.