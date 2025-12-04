2.8°C
Życie Warszawy

Rekordowy wzrost przewozów pasażerskich. Mazowsze i Warszawa w czołówce

Publikacja: 04.12.2025 15:45

Województwo mazowieckie odpowiada obecnie za 26,8 proc. wszystkich podróży koleją w Polsce

Województwo mazowieckie odpowiada obecnie za 26,8 proc. wszystkich podróży koleją w Polsce

Foto: Kacper Komaiszko

M.B.
W III kwartale 2025 r. kolej w Polsce zanotowała historyczny rekord – z przejazdów skorzystało aż 112,2 mln pasażerów, o 9 mln więcej niż rok wcześniej. Największy wpływ na ten wynik miało województwo mazowieckie z Warszawą jako głównym ośrodkiem komunikacyjnym kraju.

Region nie tylko ponownie znalazł się na pierwszym miejscu pod względem liczby podróżnych, lecz także odnotował jeden z najwyższych wzrostów w ujęciu rok do roku.

Mazowsze liderem krajowego transportu kolejowego

W III kwartale 2025 r. w województwie mazowieckim z pociągów skorzystało 30,1 mln pasażerów, co stanowi 14,5 proc. wzrost rok do roku. To najlepszy wynik w historii statystyk prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego.

Kluczową rolę odgrywa tu Warszawa, będąca największym węzłem komunikacyjnym w Polsce. Wzrost liczby pasażerów wynika zarówno z rozbudowy oferty przewoźników – m.in. Kolei Mazowieckich i SKM Warszawa – jak i zwiększonej mobilności mieszkańców oraz rosnącej popularności podróży do stolicy w celach zawodowych, edukacyjnych i turystycznych.

Mieszkańcy Mazowsza – szczególnie aglomeracji warszawskiej – korzystają z kolei w sposób intensywny i regularny

Województwo mazowieckie odpowiada obecnie za 26,8 proc. wszystkich podróży koleją w Polsce, pozostając zdecydowanie najważniejszym rynkiem przewozów pasażerskich.

Wysoki wzrost wskaźnika wykorzystania kolei

Mazowsze zanotowało także największy wzrost średniej liczby przejazdów na mieszkańca. Wskaźnik wykorzystania kolei wzrósł tu o 0,7, osiągając poziom 5,5 przejazdu na osobę.

To wynik znacznie powyżej średniej krajowej (3 przejazdy), potwierdzający, że w regionie kolej jest jednym z kluczowych środków transportu, szczególnie na trasach aglomeracyjnych i podmiejskich prowadzących do Warszawy.

Mazowsze na tle innych regionów kraju

Choć największy procentowy wzrost liczby pasażerów odnotowało województwo łódzkie (+18,6 proc.), to Mazowsze pozostaje absolutnym liderem pod względem liczby przejazdów. Drugie w zestawieniu województwo pomorskie osiągnęło 22,2 mln pasażerów, a trzecie dolnośląskie – ponad 10 mln.

Warto podkreślić, że żadne inne województwo oprócz mazowieckiego i pomorskiego nie przekroczyło 10 proc. udziału w krajowej liczbie podróżnych.

Kolej coraz częściej wybierana w codziennych podróżach mieszkańców Warszawy

Statystyki UTK potwierdzają, że mieszkańcy Mazowsza – szczególnie aglomeracji warszawskiej – korzystają z kolei w sposób intensywny i regularny. Na wzrost popularności wpływają m.in.:

  • modernizacja infrastruktury kolejowej w regionie,
  • rosnąca liczba połączeń aglomeracyjnych,
  • rozwój SKM i Kolei Mazowieckich,
  • ułatwienia w integracji taryfowej (np. Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD),
  • korki na głównych trasach wjazdowych do stolicy.
Sezonowe wzrosty w Polsce, ale Mazowsze trzyma stabilne tempo

W skali kraju największy kwartalny wzrost zanotowało województwo pomorskie (+1,6 mln pasażerów), jednak to Mazowsze utrzymuje najbardziej stabilny i konsekwentny trend wzrostowy, niezależny od sezonowości czy lokalnych zmian infrastrukturalnych.

26,8 proc.

wszystkich podróży koleją w Polsce pada udziałem województwa mazowieckiego

Warszawa i Mazowsze siłą napędową polskiej kolei

Dane UTK wskazują jednoznacznie:

  • Mazowsze dominuje pod względem liczby pasażerów
  • Warszawa pozostaje najważniejszym węzłem kolejowym kraju,
  • Region jest liderem wzrostu wskaźnika wykorzystania kolei,
  • Udział Mazowsza w krajowych przewozach jest kluczowy dla całego systemu transportu publicznego.

Wzrosty te pokazują wyraźnie, że kolej na Mazowszu staje się nie tylko alternatywą, lecz często pierwszym wyborem w codziennych podróżach mieszkańców.







