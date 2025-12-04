Rekordowy wzrost przewozów pasażerskich. Mazowsze i Warszawa w czołówce

Województwo mazowieckie odpowiada obecnie za 26,8 proc. wszystkich podróży koleją w Polsce
Region nie tylko ponownie znalazł się na pierwszym miejscu pod względem liczby podróżnych, lecz także odnotował jeden z najwyższych wzrostów w ujęciu rok do roku.
W III kwartale 2025 r. w województwie mazowieckim z pociągów skorzystało 30,1 mln pasażerów, co stanowi 14,5 proc. wzrost rok do roku. To najlepszy wynik w historii statystyk prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego.
Kluczową rolę odgrywa tu Warszawa, będąca największym węzłem komunikacyjnym w Polsce. Wzrost liczby pasażerów wynika zarówno z rozbudowy oferty przewoźników – m.in. Kolei Mazowieckich i SKM Warszawa – jak i zwiększonej mobilności mieszkańców oraz rosnącej popularności podróży do stolicy w celach zawodowych, edukacyjnych i turystycznych.
Województwo mazowieckie odpowiada obecnie za 26,8 proc. wszystkich podróży koleją w Polsce, pozostając zdecydowanie najważniejszym rynkiem przewozów pasażerskich.
Mazowsze zanotowało także największy wzrost średniej liczby przejazdów na mieszkańca. Wskaźnik wykorzystania kolei wzrósł tu o 0,7, osiągając poziom 5,5 przejazdu na osobę.
To wynik znacznie powyżej średniej krajowej (3 przejazdy), potwierdzający, że w regionie kolej jest jednym z kluczowych środków transportu, szczególnie na trasach aglomeracyjnych i podmiejskich prowadzących do Warszawy.
Choć największy procentowy wzrost liczby pasażerów odnotowało województwo łódzkie (+18,6 proc.), to Mazowsze pozostaje absolutnym liderem pod względem liczby przejazdów. Drugie w zestawieniu województwo pomorskie osiągnęło 22,2 mln pasażerów, a trzecie dolnośląskie – ponad 10 mln.
Warto podkreślić, że żadne inne województwo oprócz mazowieckiego i pomorskiego nie przekroczyło 10 proc. udziału w krajowej liczbie podróżnych.
Statystyki UTK potwierdzają, że mieszkańcy Mazowsza – szczególnie aglomeracji warszawskiej – korzystają z kolei w sposób intensywny i regularny. Na wzrost popularności wpływają m.in.:
W skali kraju największy kwartalny wzrost zanotowało województwo pomorskie (+1,6 mln pasażerów), jednak to Mazowsze utrzymuje najbardziej stabilny i konsekwentny trend wzrostowy, niezależny od sezonowości czy lokalnych zmian infrastrukturalnych.
Dane UTK wskazują jednoznacznie:
Wzrosty te pokazują wyraźnie, że kolej na Mazowszu staje się nie tylko alternatywą, lecz często pierwszym wyborem w codziennych podróżach mieszkańców.