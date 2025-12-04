Rekordowy wzrost przewozów pasażerskich. Mazowsze i Warszawa w czołówce

W III kwartale 2025 r. kolej w Polsce zanotowała historyczny rekord – z przejazdów skorzystało aż 112,2 mln pasażerów, o 9 mln więcej niż rok wcześniej. Największy wpływ na ten wynik miało województwo mazowieckie z Warszawą jako głównym ośrodkiem komunikacyjnym kraju.



Region nie tylko ponownie znalazł się na pierwszym miejscu pod względem liczby podróżnych, lecz także odnotował jeden z najwyższych wzrostów w ujęciu rok do roku.

Mazowsze liderem krajowego transportu kolejowego

W III kwartale 2025 r. w województwie mazowieckim z pociągów skorzystało 30,1 mln pasażerów, co stanowi 14,5 proc. wzrost rok do roku. To najlepszy wynik w historii statystyk prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego.

Kluczową rolę odgrywa tu Warszawa, będąca największym węzłem komunikacyjnym w Polsce. Wzrost liczby pasażerów wynika zarówno z rozbudowy oferty przewoźników – m.in. Kolei Mazowieckich i SKM Warszawa – jak i zwiększonej mobilności mieszkańców oraz rosnącej popularności podróży do stolicy w celach zawodowych, edukacyjnych i turystycznych.

Mieszkańcy Mazowsza – szczególnie aglomeracji warszawskiej – korzystają z kolei w sposób intensywny i regularny

Województwo mazowieckie odpowiada obecnie za 26,8 proc. wszystkich podróży koleją w Polsce, pozostając zdecydowanie najważniejszym rynkiem przewozów pasażerskich.