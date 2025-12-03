Jest projektant tunelu tramwajowego Kasprzaka - Dworzec Zachodni

Projekt budowy został podzielony na dwa zadania. Pierwsze obejmuje odcinek od ulicy Kasprzaka do stacji Warszawa Zachodnia, natomiast drugie dotyczy wyposażenia tunelu tramwajowego pod stacją wraz z podziemnym zespołem przystankowym zlokalizowanym przy peronie 9. Podział ten ma umożliwić elastyczne etapowanie całej inwestycji, uzależnione od dostępności i wysokości środków finansowych na projektowanie, procedury administracyjne i późniejszą budowę.

Zakres obowiązków projektanta i harmonogram

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie kompleksowej dokumentacji, w tym projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji przetargowej. Ponadto, firma Databout jest odpowiedzialna za uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, które pozwolą na rozpoczęcie i realizację robót budowlanych. Kompletna dokumentacja ma zostać przekazana w terminie 43 miesięcy od momentu zawarcia umowy.

Budowa nowej trasy jest wstępnie planowana po roku 2030, a jej ostateczny harmonogram jest ściśle związany z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych na realizację.

Wpływ trasy na komunikację miejską

Planowana inwestycja jest kluczowym elementem w tworzeniu tramwajowego połączenia obwodowego, które ma znacznie ułatwić podróżowanie pomiędzy dzielnicami, ograniczając potrzebę przejazdu przez ścisłe centrum miasta. Trasa ma także istotnie poprawić dojazd z Woli do Dworca Zachodniego, który dynamicznie rozwija się jako ważny węzeł przesiadkowy w systemie komunikacji miejskiej i kolejowej.