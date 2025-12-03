5.1°C
Życie Warszawy

Jest projektant tunelu tramwajowego Kasprzaka - Dworzec Zachodni

Publikacja: 03.12.2025 12:30

Przejście z peronów Dworca Zachodniego na przystanek zajmie tylko chwilę. Projektowane połączenie je

Przejście z peronów Dworca Zachodniego na przystanek zajmie tylko chwilę. Projektowane połączenie jeszcze mocniej wzmocni dostępność Dworca Zachodniego

Foto: mat. pras.

M.B.
Firma Databout została wybrana wykonawcą kompletnej dokumentacji projektowej dla nowej trasy tramwajowej. Połączenie o długości około 1,4 km, w większości przebiegające pod ziemią, ma ułatwić mieszkańcom Woli dojazd do Dworca Zachodniego i stanowić kluczowy element obwodowego połączenia tramwajowego.

Wybór wykonawcy za kwotę około 14,4 mln zł brutto oczekuje obecnie na uprawomocnienie.

Szczegóły planowanej inwestycji

Nowa trasa tramwajowa połączy ulicę Kasprzaka z Dworcem Zachodnim, a jej całkowita długość wyniesie około 1,4 kilometra. Charakterystyczną cechą projektu jest to, że niemal 0,9 kilometra torów będzie znajdować się w tunelu. Tory poprowadzą przez istniejący tunel pod stacją kolejową, a następnie przez nowy, który ma przebiegać w ciągu ulic Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Połączenie z ulicą Kasprzaka przewidziano w rejonie przystanku Szpital Wolski.

Przebieg projektowanej trasy tramwajowej Dworzec Zachodni - Kasprzaka

Przebieg projektowanej trasy tramwajowej Dworzec Zachodni - Kasprzaka

Foto: mat. pras.

Etapy prac projektowych i warianty trasy

Zgodnie z wymogami przetargu, wyłoniony projektant, firma Databout, w pierwszej fazie będzie musiał przygotować trzy warianty przebiegu trasy. Warianty te będą różniły się między sobą kilkoma kluczowymi elementami, takimi jak:

  • Miejsce zakończenia podziemnego odcinka.
  • Lokalizacja rampy wyjazdowej (w rejonie ulic Prądzyńskiego lub Krzyżanowskiego).
  • Sposób włączenia nowej trasy w ulicę Kasprzaka.
Projekt budowy został podzielony na dwa zadania. Pierwsze obejmuje odcinek od ulicy Kasprzaka do stacji Warszawa Zachodnia, natomiast drugie dotyczy wyposażenia tunelu tramwajowego pod stacją wraz z podziemnym zespołem przystankowym zlokalizowanym przy peronie 9. Podział ten ma umożliwić elastyczne etapowanie całej inwestycji, uzależnione od dostępności i wysokości środków finansowych na projektowanie, procedury administracyjne i późniejszą budowę.

