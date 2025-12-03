Jest projektant tunelu tramwajowego Kasprzaka - Dworzec Zachodni

Przejście z peronów Dworca Zachodniego na przystanek zajmie tylko chwilę. Projektowane połączenie jeszcze mocniej wzmocni dostępność Dworca Zachodniego
Wybór wykonawcy za kwotę około 14,4 mln zł brutto oczekuje obecnie na uprawomocnienie.
Nowa trasa tramwajowa połączy ulicę Kasprzaka z Dworcem Zachodnim, a jej całkowita długość wyniesie około 1,4 kilometra. Charakterystyczną cechą projektu jest to, że niemal 0,9 kilometra torów będzie znajdować się w tunelu. Tory poprowadzą przez istniejący tunel pod stacją kolejową, a następnie przez nowy, który ma przebiegać w ciągu ulic Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Połączenie z ulicą Kasprzaka przewidziano w rejonie przystanku Szpital Wolski.
Przebieg projektowanej trasy tramwajowej Dworzec Zachodni - Kasprzaka
Zgodnie z wymogami przetargu, wyłoniony projektant, firma Databout, w pierwszej fazie będzie musiał przygotować trzy warianty przebiegu trasy. Warianty te będą różniły się między sobą kilkoma kluczowymi elementami, takimi jak:
Projekt budowy został podzielony na dwa zadania. Pierwsze obejmuje odcinek od ulicy Kasprzaka do stacji Warszawa Zachodnia, natomiast drugie dotyczy wyposażenia tunelu tramwajowego pod stacją wraz z podziemnym zespołem przystankowym zlokalizowanym przy peronie 9. Podział ten ma umożliwić elastyczne etapowanie całej inwestycji, uzależnione od dostępności i wysokości środków finansowych na projektowanie, procedury administracyjne i późniejszą budowę.
Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie kompleksowej dokumentacji, w tym projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji przetargowej. Ponadto, firma Databout jest odpowiedzialna za uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, które pozwolą na rozpoczęcie i realizację robót budowlanych. Kompletna dokumentacja ma zostać przekazana w terminie 43 miesięcy od momentu zawarcia umowy.
Budowa nowej trasy jest wstępnie planowana po roku 2030, a jej ostateczny harmonogram jest ściśle związany z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych na realizację.
Planowana inwestycja jest kluczowym elementem w tworzeniu tramwajowego połączenia obwodowego, które ma znacznie ułatwić podróżowanie pomiędzy dzielnicami, ograniczając potrzebę przejazdu przez ścisłe centrum miasta. Trasa ma także istotnie poprawić dojazd z Woli do Dworca Zachodniego, który dynamicznie rozwija się jako ważny węzeł przesiadkowy w systemie komunikacji miejskiej i kolejowej.