Koniec sezonu Veturilo. 230 tys. warszawiaków skorzystało z rowerów. System całoroczny na razie niemożliwy

Stabilny trend utrzymuje się od trzech lat, a dane potwierdzają, że rower jest intensywnie używany w szczytach porannych i popołudniowych do dojazdów do pracy, szkoły i na spotkania. Średnia dzienna wypożyczeń na jeden rower jest bardzo wysoka: rowery standardowe notują około 5 wypożyczeń dziennie, natomiast rowery elektryczne osiągają wynik od 9 do 11 wypożyczeń dziennie. Wzrost notowany jest również w zakresie długości przejazdów. Sałański zaznaczył, że użytkownicy coraz częściej pokonują całą trasę, na przykład pomiędzy domem a pracą, zamiast traktować rower jedynie jako środek na krótki odcinek „ostatniej mili”.

Całoroczne Veturilo najprędzej od 2029 roku

Wraz z zakończeniem sezonu, ponownie rozgorzała dyskusja o całorocznym funkcjonowaniu systemu. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze podważa zasadność zimowej przerwy w systemie. Aktywiści podkreślają, że liczba niemal 5 milionów wypożyczeń mogłaby być jeszcze większa, gdyby system Veturilo działał przez cały rok. MJN wskazuje na przykłady miast, takich jak Paryż, Nowy Jork, czy zdecydowanie zimniejszy Montreal, gdzie rower miejski działa nieprzerwanie.

Operator systemu, Nextbike, potwierdził gotowość do wdrożenia całorocznego systemu w stolicy. Firma ma przetestowane systemy zimowe między innymi we Wrocławiu i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie w okresie grudzień-luty generują one od 100 do 140 tysięcy wypożyczeń. Mimo postulatów i gotowości operatora, decyzja leży po stronie Urzędu Miasta. Jednak obecnie zmiana nie może zostać wprowadzona z przyczyn formalnych. Perspektywa wdrożenia zimowego Veturilo jest przesuwana i może nastąpić najprawdopodobniej dopiero po zakończeniu obecnego kontraktu, czyli w 2029 roku.

Czy warszawiacy chcą i potrzebują zimowego roweru miejskiego?

Choć w komentarzach na portalach społecznościowych warszawiacy w większości popierają pomysł całorocznego Veturilo, stawiają jednocześnie kluczowe warunki. Mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo i stan techniczny rowerów w trudnych warunkach. Wskazują także, że system mógłby działać tylko w przypadku, gdyby odśnieżane były ścieżki rowerowe. Inni zwracają uwagę na konieczność solidnego serwisowania rowerów, aby zapobiec korozji spowodowanej dużą wilgocią. Podniesiono również kwestię bezpieczeństwa – piesi obawiają się częstszej jazdy rowerzystów po chodniku, co w obliczu coraz gęstszej zabudowy zwiększa ryzyko kolizji.

Reklama Reklama

Stabilne i rosnące statystyki Veturilo dowodzą, że rower miejski jest już nie tylko modą, ale trwałym elementem codziennego transportu w Warszawie. Dyskusja o całoroczności pokazuje, że użytkownicy są gotowi na ten krok. Jednak wdrożenie go wymagałoby od miasta nie tylko formalnej zgody, ale także zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i zimowego utrzymania dróg rowerowych.