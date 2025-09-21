Kajakowe Veturilo nad Kanałem Żerańskim? Nowatorski pomysł na tchnięcie życia w warszawską wodę

Rewitalizacja Kanału Żerańskiego to jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów w Warszawie. Po latach oczekiwań, teren wzdłuż nabrzeża, ma stać się centrum rekreacji. Jednak nowa koncepcja idzie o krok dalej - Kanał Żerański ma szansę stać się kajakowym eldorado na wzór rozwiązań znanych z zagranicy.



Nowatorska koncepcja, która mogłaby połączyć rekreację z transportem, została oficjalnie przedstawiona w interpelacji radnej Agnieszki Borowskiej skierowanej do Prezydenta Warszawy. Pomysł „kajakowego veturilo” może w pełni wykorzystać potencjał tego unikatowego terenu. Dokument wzywa do uzupełnienia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na całym białołęckim odcinku kanału, aby otworzyć go dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla tych, którzy posiadają własny sprzęt.

Kajakowe Veturilo nad Kanałem Żerańskim – o co chodzi w projekcie?

Proponowane rozwiązanie, czyli mobilne wypożyczalnie kajaków i desek SUP, tzw. „kajakowe veturilo”, ma powstać w kluczowych punktach kanału. Chociaż w nowo oddawanym Parku Żerańskim przewidziano 12 pomostów kajakowo-wioślarskich na odcinku 1 km, to zdaniem radnej, reszta 8-kilometrowego kanału pozostanie niewykorzystana. Z tego powodu, interpelacja proponuje budowę dwóch nowych pomostów wraz z wypożyczalniami:

• W Parku Syrenki, na skrzyżowaniu ulic Długorzecznej i Kobiałka, czyli w miejscu, gdzie już dziś trenują sportowcy i przyszli olimpijczycy.

• W miejscu historycznej przeprawy promowej na skrzyżowaniu ulic Białołęckiej i Zdziarskiej.