Życie Warszawy

Kajakowe Veturilo nad Kanałem Żerańskim? Nowatorski pomysł na tchnięcie życia w warszawską wodę

Publikacja: 21.09.2025 08:05

Radna wzywa do uzupełnienia infrastruktury sportowej w Parku Żerańskim

Radna wzywa do uzupełnienia infrastruktury sportowej w Parku Żerańskim

Foto: Mateusz Senko - radny Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Kacper Komaiszko
Rewitalizacja Kanału Żerańskiego to jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów w Warszawie. Po latach oczekiwań, teren wzdłuż nabrzeża, ma stać się centrum rekreacji. Jednak nowa koncepcja idzie o krok dalej - Kanał Żerański ma szansę stać się kajakowym eldorado na wzór rozwiązań znanych z zagranicy.

Nowatorska koncepcja, która mogłaby połączyć rekreację z transportem, została oficjalnie przedstawiona w interpelacji radnej Agnieszki Borowskiej skierowanej do Prezydenta Warszawy. Pomysł „kajakowego veturilo” może w pełni wykorzystać potencjał tego unikatowego terenu. Dokument wzywa do uzupełnienia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na całym białołęckim odcinku kanału, aby otworzyć go dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla tych, którzy posiadają własny sprzęt.

Kajakowe Veturilo nad Kanałem Żerańskim – o co chodzi w projekcie?

Proponowane rozwiązanie, czyli mobilne wypożyczalnie kajaków i desek SUP, tzw. „kajakowe veturilo”, ma powstać w kluczowych punktach kanału. Chociaż w nowo oddawanym Parku Żerańskim przewidziano 12 pomostów kajakowo-wioślarskich na odcinku 1 km, to zdaniem radnej, reszta 8-kilometrowego kanału pozostanie niewykorzystana. Z tego powodu, interpelacja proponuje budowę dwóch nowych pomostów wraz z wypożyczalniami:

• W Parku Syrenki, na skrzyżowaniu ulic Długorzecznej i Kobiałka, czyli w miejscu, gdzie już dziś trenują sportowcy i przyszli olimpijczycy.

• W miejscu historycznej przeprawy promowej na skrzyżowaniu ulic Białołęckiej i Zdziarskiej.

Koncepcja mobilnej wypożyczalni czerpie inspirację z amerykańskiego systemu działającego w Regionalnym Parku Mississippi. Tamtejsze „Mississippi River Paddle Share” to innowacyjne, mobilne wypożyczalnie sprzętu wodnego. Co więcej, system jest połączony z wypożyczalniami rowerów, co umożliwia spływ kajakiem w jedną stronę i powrót na dwóch kółkach. Taki model, zdaniem radnej, świetnie sprawdziłby się w warszawskich warunkach.

