Koniec pustych stacji rowerów miejskich? Naukowcy z WAT mają sposób

Aby zwiększyć skuteczność algorytmu, naukowcy oprócz danych ze stacji rowerowych dodali informacje o temperaturze, opadach, sile wiatru i wilgotności oraz pobliskiej infrastrukturze. Uwzględniono m.in. gęstość zaludnienia, bliskość metra, odległość do szkół i uczelni, przystanków komunikacji publicznej, parków, sklepów, galerii handlowych oraz odbywających się w mieście wydarzeń masowych, co pozwoliło lepiej odzwierciedlić rzeczywiste potrzeby użytkowników.

Kluczową innowacją okazała się agregacja przestrzenna. Zamiast badać każdą z niemal 300 stacji oddzielnie, naukowcy podzielili Warszawę na siatkę kwadratów o bokach 3 × 3, 4 × 4 i 5 × 5 km i analizowali przepływy między nimi. Pozwoliło to uchwycić bardziej globalne wzorce przemieszczania się rowerów, które łatwo giną w gąszczu danych z pojedynczych punktów.

mjr dr inż. Igor Betkier z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT Tradycyjne metody statystyczne nie radzą sobie z ogromną liczbą zmiennych

Prognozy dostępności rowerów miejskich

Najwyższą dokładność prognoz uzyskano przy siatce 5 × 5 km, dla której model przewidywał ponad 91 proc. zmienności danych.

– Badanie pokazało także ograniczenia obecnych metod. Jednolite siatki kwadratów o boku kilku kilometrów nie zawsze dobrze oddają zróżnicowanie tkanki miejskiej. Przyszłością mogą być więc bardziej elastyczne modele, które połączą dane z siatki i pojedynczych stacji. Brakuje również danych o wydarzeniach miejskich, takich jak koncerty, mecze czy remonty dróg, które nierzadko silnie wpływają na korzystanie z rowerów, powodując trudne do przewidzenia anomalie. Kolejnym krokiem może być też uwzględnienie czynników społecznych, takich jak wiek, dochody czy styl życia mieszkańców, które kształtują ich codzienne wybory komunikacyjne – mówi Igor Betkier.

Tak precyzyjne prognozy mogą mieć wymierne korzyści dla użytkowników systemu. Operatorzy z korzyścią dla mieszkańców będą szybciej reagować na zmieniające się warunki, odpowiednio dostawiać rowery przed godzinami szczytu i lepiej rozmieszczać stacje w przyszłości. Opracowany model może usprawnić system rowerów miejskich nie tylko w Warszawie, ale również w dowolnym mieście na świecie.

Metoda może również znaleźć zastosowanie w środowisku wojskowym. System rowerów miejskich zastąpiony by został wtedy przez system logistyczny, stacje przez jednostki wojskowe, a przemieszczenia mogą odwzorowywać zaopatrzenie w amunicję, żywność czy inne środki według bieżących potrzeb operacyjnych. Finalnie taki model dokonywałby przewidywania zużycia środków materiałowych i mógłby wspomóc dynamiczne planowanie, odpowiadając na wyzwania współczesnego pola walki.