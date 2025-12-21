Siódma próba sprzedaży lokali przy Szolca-Rogozińskiego 1. Czy tym razem się uda?

Historia przetargów i warunki nowej oferty

Pierwsze postępowanie przetargowe odbyło się w marcu 2023 roku, a cena wywoławcza wynosiła wówczas 14,5 mln zł. W toku kolejnych prób kwota ta została obniżona do 13 mln zł. Według informacji przekazanych przez rzecznika Ursynowa, Pawła Ciacha, mimo obecności zainteresowanych osób podczas oględzin lokali, w poprzednich terminach nie wpłynęła żadna oficjalna oferta.

Przedmiotem siódmego przetargu są dwa lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1745 m2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i częściowe podpiwniczenie. Cena wywoławcza ponownie wynosi 13 mln zł.

Relacje ze spółdzielnią kluczową barierą

Burmistrz Ursynowa, Robert Kempa, wskazuje, że główną przyczyną braku chętnych nie jest cena, lecz skomplikowana sytuacja Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skraju, która jest większościowym udziałowcem nieruchomości. Inwestor decydujący się na zakup części należącej do miasta musiałby podjąć rozmowy z zarządem spółdzielni w sprawie przyszłego zagospodarowania gruntu.

Spółdzielnia zmaga się z problemami organizacyjnymi oraz brakiem zaufania członków po wcześniejszych niepowodzeniach inwestycyjnych. Dodatkowo część mieszkańców sąsiednich bloków protestowała przeciwko dopuszczeniu w tym miejscu nowej zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 11 pięter, choć taką możliwość przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Perspektywy zagospodarowania nieruchomości

W debacie publicznej pojawiały się pomysły, aby dzielnica przejęła całość obiektu na cele społeczne, takie jak przychodnia czy centrum seniora. Władze Ursynowa odrzucają jednak ten scenariusz, argumentując go brakiem ekonomicznego uzasadnienia. Koszty wykupu części spółdzielczej, rozbiórki starego pawilonu i budowy nowego obiektu szacowane są na kilkadziesiąt milionów złotych.

Spółdzielnia Na Skraju, mimo podjętych przed laty uchwał zobowiązujących do przedstawienia planu inwestycyjnego dla tego terenu, nie wypracowała dotąd konkretnej strategii. Jak informuje haloursynow.pl, sprzedaż gruntów w tej lokalizacji może przynieść znaczne zyski, co pokazał przykład pobliskiego terenu po dawnym Fortepianie – nigdy niedokończonym centrum handlowym.

Termin siódmego przetargu ustnego wyznaczono na 12 lutego 2026 roku. Odbędzie się on w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61.