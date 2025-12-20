Gdy galeria będzie niepotrzebna, zburzymy ją. Yoram Reshef o przyszłości Blue City

„Prawdziwy król nie potrzebuje korony”, a kluczem do przetrwania molocha jest elastyczność i gotowość na radykalne zmiany, włącznie z planem całkowitego przekształcenia obiektu. O obecnej sytuacji i planach na przyszłość powiedział Yoram Reshef, wiceprezes zarządu Blue City.



Specyficzne relacje z najemcami oraz scenariusze na kolejne lata w obliczu restrukturyzacji długu i zmieniającego się rynku handlowego przedstawił Yoram Reshef w rozmowie z propertynews.pl.

Historia obiektu i wyzwania finansowe

Początki Blue City wiązały się z przejęciem niedokończonej inwestycji, która przez lata stała pusta. Yoram Reshef w rozmowie z propertynews.pl opisuje stan, w jakim zastał budynek: „Po dzisiejszym Blue City brodziliśmy w wodzie po kolana, gdy przejęliśmy budynek. Zastaliśmy m.in. popękane ściany. Ten obiekt stał pusty, nawet nie pamiętam jak długo przed naszym remontem”.

Yoram Reshef, wiceprezes zarządu Blue City Foto: mat. pras.

Obecnie priorytetem zarządu jest rozwiązanie kwestii zadłużenia. Rok temu banki odmówiły przedłużenia spłaty kredytu w wysokości 156 mln euro. Według wiceprezesa spółki, centrum handlowe dysponowało środkami na spłatę rat, a brak porozumienia wynikał z ogólnej niechęci sektora bankowego do dużych galerii handlowych. Proces restrukturyzacji pod okiem nadzorcy sądowego ma zakończyć się do marca 2026 roku.

Adaptacja biur i nowe podejście do najemców

Jednym z wyzwań dla obiektu jest zagospodarowanie 33 tys. mkw. powierzchni biurowej Blue Office. Wiceprezes Reshef przyznaje, że po pandemii tradycyjne instytucje, jak banki, ograniczyły zapotrzebowanie na przestrzeń. W odpowiedzi Blue City otwiera się na nietypowe projekty. W dawnych biurach działają obecnie m.in. interaktywna wystawa Kosmopark oraz pracownie krawieckie.