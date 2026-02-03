Nocny remont torowiska na Okopowej

Od wtorkowego wieczora, 3 lutego, na Woli nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym związane z naprawą torów tramwajowych. Prace skoncentrują się na ulicy Okopowej w rejonie Ronda Zgrupowania AK Radosław i potrwają do czwartku rano.



Wymiana szyny tramwajowej rozpocznie się we wtorek o godz. 23. Na czas prowadzenia robót robotnicy wyłączą z ruchu lewy pas ulicy Okopowej prowadzący w stronę Ronda Zgrupowania AK Radosław.

Reklama Reklama

Utrudnienia pojawią się na odcinku za skrzyżowaniem z ulicami Powązkowską i Dziką. Kierowcy jadący w tym kierunku będą mogli skorzystać z lewego pasa ponownie dopiero tuż przed samym rondem.

Przerwa w pracach w godzinach szczytu

Zarządca infrastruktury przewidział ułatwienia dla osób poruszających się po mieście w ciągu dnia. W godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, czyli w godz. 14-22, cały lewy pas jezdni będzie udostępniony dla ruchu. Takie rozwiązanie ma na celu zminimalizowanie zatorów drogowych w jednym z kluczowych punktów stolicy.