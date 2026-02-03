-0.8°C
Życie Warszawy
Nocny remont torowiska na Okopowej

Publikacja: 03.02.2026 16:20

Mimo prowadzonych prac pasażerowie tramwajów nie odczują żadnych niedogodności

Foto: mat. pras.

M.B.
Od wtorkowego wieczora, 3 lutego, na Woli nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym związane z naprawą torów tramwajowych. Prace skoncentrują się na ulicy Okopowej w rejonie Ronda Zgrupowania AK Radosław i potrwają do czwartku rano.

Wymiana szyny tramwajowej rozpocznie się we wtorek o godz. 23. Na czas prowadzenia robót robotnicy wyłączą z ruchu lewy pas ulicy Okopowej prowadzący w stronę Ronda Zgrupowania AK Radosław.

Utrudnienia pojawią się na odcinku za skrzyżowaniem z ulicami Powązkowską i Dziką. Kierowcy jadący w tym kierunku będą mogli skorzystać z lewego pasa ponownie dopiero tuż przed samym rondem.

Przerwa w pracach w godzinach szczytu

Zarządca infrastruktury przewidział ułatwienia dla osób poruszających się po mieście w ciągu dnia. W godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, czyli w godz. 14-22, cały lewy pas jezdni będzie udostępniony dla ruchu. Takie rozwiązanie ma na celu zminimalizowanie zatorów drogowych w jednym z kluczowych punktów stolicy.

Komunikacja miejska i termin zakończenia

Mimo prowadzonych robót bezpośrednio przy torowisku, pasażerowie tramwajów nie odczują żadnych niedogodności. Ruch szynowy na ulicy Okopowej będzie odbywał się bez zmian, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Cała operacja techniczna ma zakończyć się w czwartek, 5 lutego, o godz. 5, kiedy to przywrócona zostanie stała organizacja ruchu.

Źródło: zyciewarszawy.pl

