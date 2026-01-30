Remont ulicy Antoniewskiej. Zmiana organizacji ruchu od 2 lutego

Deweloper przystępuje do modernizacji nawierzchni ulicy Antoniewskiej na odcinku między ulicą Augustówka a Kaloryczną. Od poniedziałku wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, co wiąże się z wyznaczeniem objazdów dla kierowców.



Prace drogowe stanowią kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej realizowanej przy nowym osiedlu mieszkaniowym. Wykonawca zapowiedział położenie nowej nawierzchni asfaltowej mimo trwających przygotowań do sezonu zimowego. Roboty zostały podzielone na etapy, aby zminimalizować utrudnienia dla okolicznych mieszkańców.

Foto: mat. pras.

Ruch jednokierunkowy na Antoniewskiej

Od 2 lutego, od godz. 7, ulica Antoniewska na remontowanym odcinku stanie się przejezdna wyłącznie w kierunku ulicy Polskiej. W pierwszej fazie drogowcy zajmą pas prowadzący w stronę ulicy Augustówka. Skutkuje to brakiem możliwości połączenia ulicy Kalorycznej z Antoniewską. Po upływie około dwóch tygodni nastąpi zamiana stron – wykonawca przeniesie się na drugi pas ruchu, a pojazdy będą poruszać się pozostałą częścią jezdni.

Oficjalny objazd został wytyczony głównymi ciągami komunikacyjnymi dzielnicy.

Zapewnienie dojazdu do posesji

Mimo prowadzonych robót, wykonawca zobowiązał się do utrzymania dojazdu do posesji zlokalizowanych przy remontowanym fragmencie drogi. Dotyczy to również obsługi ulicy Piramowicza, do której dostęp ma być korygowany wraz z postępem prac asfaltowych. Całość inwestycji ma zostać sfinalizowana do końca lutego, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne.