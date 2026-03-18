Rozbudowa metra na Kabatach. Będą zmiany w ruchu i komunikacji

Stacja Techniczno-Postojowa Metra Warszawskiego na Kabatach
Pierwsze prace rozpoczną się w nocy z 20 na 21 marca. Wykonawca skupi się na przygotowaniu zaplecza budowy oraz ogrodzeniu terenu w pobliżu pętli. Wiąże się to z likwidacją zatoki autobusowej w alei Komisji Edukacji Narodowej. Inwestycja ma na celu przebudowę komory torów odstawczych, co docelowo pozwoli na płynniejsze zawracanie składów i sprawniejsze wprowadzanie pociągów na linię ze stacji technicznej.
W pierwszym etapie zmian, który wejdzie w życie w nocy z piątku na sobotę, pasażerowie linii 710 i 742 muszą przygotować się na korekty w lokalizacji przystanków. Ostatnim przystankiem na Ursynowie dla tych linii będzie Metro Kabaty 02, znajdujący się w alei KEN za skrzyżowaniem z ulicą Wąwozową.
Z kolei pasażerowie odjeżdżający w kierunku Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwarii będą wsiadać do autobusów na przystanku Metro Kabaty 03 przy ulicy Wąwozowej.
Większe zmiany w ruchu drogowym zaplanowano na 7 kwietnia, czyli tuż po Świętach Wielkanocnych. Wówczas w alei KEN w kierunku centrum zostanie zamknięty jeden pas ruchu.
Na odcinku między ulicą Wąwozową a ulicą Szajnowicza wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W tym czasie niedostępny dla pieszych będzie również chodnik wzdłuż dotychczasowej zatoki autobusowej.
Główne roboty budowlane będą prowadzone pod ziemią, dlatego pasażerowie metra nie zobaczą ich bezpośrednio. Wykonawca planuje rozbiórkę fragmentów istniejącego stropu stacji, ścian oraz płyty torowej. W ich miejscu powstanie nowa, poszerzona konstrukcja z nowoczesną nawierzchnią torową i rozjazdami. Pozwoli to na wykonywanie manewrów technicznych poza peronem pasażerskim, co wyeliminuje przestoje składów dojeżdżających do stacji końcowej.
Przebudowa układu torowego na Kabatach ma kluczowe znaczenie dla przyszłości warszawskiej komunikacji. Dzięki nowym rozjazdom pociągi będą mogły sprawniej wyjeżdżać ze stacji techniczno-postojowej bez blokowania ruchu pasażerskiego. Inwestycja jest również istotna w kontekście planowanej linii M3. Elastyczne zarządzanie ruchem pozwoli na wprowadzanie części składów na nową trasę właśnie poprzez istniejącą infrastrukturę pierwszej linii metra.