Rozbudowa metra na Kabatach. Będą zmiany w ruchu i komunikacji

Rusza modernizacja układu torowego przy stacji metra Kabaty. Inwestycja usprawni kursowanie pociągów, ale wiąże się z czasowymi utrudnieniami dla pasażerów autobusów oraz kierowców, które zaczną obowiązywać już w najbliższy weekend.



Pierwsze prace rozpoczną się w nocy z 20 na 21 marca. Wykonawca skupi się na przygotowaniu zaplecza budowy oraz ogrodzeniu terenu w pobliżu pętli. Wiąże się to z likwidacją zatoki autobusowej w alei Komisji Edukacji Narodowej. Inwestycja ma na celu przebudowę komory torów odstawczych, co docelowo pozwoli na płynniejsze zawracanie składów i sprawniejsze wprowadzanie pociągów na linię ze stacji technicznej.

Nowa organizacja dla pasażerów autobusów

W pierwszym etapie zmian, który wejdzie w życie w nocy z piątku na sobotę, pasażerowie linii 710 i 742 muszą przygotować się na korekty w lokalizacji przystanków. Ostatnim przystankiem na Ursynowie dla tych linii będzie Metro Kabaty 02, znajdujący się w alei KEN za skrzyżowaniem z ulicą Wąwozową.

Z kolei pasażerowie odjeżdżający w kierunku Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwarii będą wsiadać do autobusów na przystanku Metro Kabaty 03 przy ulicy Wąwozowej.

Utrudnienia dla kierowców po Wielkanocy

Większe zmiany w ruchu drogowym zaplanowano na 7 kwietnia, czyli tuż po Świętach Wielkanocnych. Wówczas w alei KEN w kierunku centrum zostanie zamknięty jeden pas ruchu.