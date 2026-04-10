Czy w warszawskim autobusie znajdziemy apteczkę? Po groźnym incydencie w linii 180 na jaw wyszły luki w przepisach. Ratusz wyjaśnia, że prawo nie nakłada na przewoźników takiego obowiązku, wskazując jednocześnie na inne systemy ratownictwa.



Sytuacja, która rozegrała się w godzinach porannych 1 marca 2026 roku w autobusie linii 180, stała się początkiem dyskusji o bezpieczeństwie pasażerów komunikacji w stolicy. Podczas przejazdu jeden z pasażerów nieszczęśliwie upadł i doznał głębokiego rozcięcia głowy. Na miejscu natychmiast pojawili się inni podróżni, którzy ruszyli z pomocą.

Choć postawa kierowcy została oceniona jako wysoce profesjonalna, to próba znalezienia materiałów opatrunkowych w pojeździe zakończyła się niepowodzeniem. Świadkowie zdarzenia zostali poinformowani, że w warszawskich autobusach apteczek po prostu nie ma. Sprawa trafiła na biurko prezydenta miasta za sprawą radnej Karoliny Zioło-Pużuk, która w swojej interpelacji domagała się jasnych wyjaśnień w kwestii standardów wyposażenia medycznego.

Miejskie Zakłady Autobusowe wyposażyły sto swoich pojazdów defibrylatory AED.

Przepisy nie wymagają opatrunków w autobusach

Odpowiedź udzielona przez Sekretarza Miasta, Macieja Fijałkowskiego, rzuca nowe światło na obowiązujący stan prawny, który dla wielu pasażerów może być zaskakujący. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów, apteczka pierwszej pomocy nie stanowi obowiązkowego wyposażenia autobusów komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej.

Oznacza to, że przewoźnicy operujący na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego nie mają ustawowego nakazu posiadania gaz czy bandaży na pokładzie. W praktyce doprowadziło to do sytuacji, w której wyposażenie pojazdu zależy od indywidualnych decyzji poszczególnych operatorów. O ile wszystkie warszawskie tramwaje są standardowo doposażone w apteczki, o tyle w przypadku autobusów sytuacja jest niejednolita i dotyczy jedynie wybranych jednostek.

Mobilny system wsparcia i Nadzór Ruchu

Miasto argumentuje, że system bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej opiera się na wyspecjalizowanych jednostkach pomocniczych. Kluczową rolę odgrywa tutaj Służba Zabezpieczenia Ruchu, powszechnie znana jako Nadzór Ruchu. Wszystkie radiowozy tej formacji są w pełni wyposażone w profesjonalne apteczki i zestawy ratunkowe. Co więcej, jej pracownicy przechodzą regularne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ze względu na specyfikę pracy i mobilność, jednostki Nadzoru Ruchu bardzo często docierają na miejsce wypadku komunikacyjnego szybciej niż karetki pogotowia ratunkowego. To właśnie te patrole mają stanowić główne wsparcie dla pasażerów w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia w miejscach, gdzie brak jest stacjonarnych punktów pomocy.

Defibrylatory jako nowoczesny standard ochrony

Brak apteczek w autobusach jest tym bardziej zaskakujące, że stolica w innej dziedzinie pierwszej pomocy bardzo się stara zapewnić poczucie bezpieczeństwa u pasażerów. Warszawa kładzie duży nacisk na dostępność defibrylatorów AED, które są kluczowe przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Obecnie urządzenia te są standardem na każdej stacji metra oraz w każdym pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej.

W samym taborze autobusowym Miejskie Zakłady Autobusowe wyposażyły sto swoich pojazdów w takie urządzenia. Dodatkowo defibrylatory znajdują się w siedemnastu ekspedycjach tramwajowych oraz pięciu autobusowych, obejmując strategiczne węzły przesiadkowe takie jak Metro Młociny, Plac Narutowicza czy Wiatraczna. Miasto zachęca mieszkańców do korzystania z cyfrowych map lokalizacji AED, które pozwalają w kilka sekund odnaleźć najbliższy punkt ratunkowy w przestrzeni miejskiej.

Inwestycje w bezpieczeństwo z budżetu obywatelskiego

System ratownictwa medycznego w warszawskim transporcie jest w fazie ciągłej rozbudowy. Obecnie realizowany jest projekt „AED-y dla Warszawy”, który finansowany jest bezpośrednio ze środków budżetu obywatelskiego. Inicjatywa ta zakłada montaż kolejnych urządzeń w osiemnastu radiowozach nadzoru ruchu ZTM oraz pięciu pojazdach Tramwajów Warszawskich.

Zmiany obejmą również infrastrukturę stacjonarną, gdzie osiemnaście budynków ekspedycji autobusowych i pięć tramwajowych otrzyma nowe zestawy ratunkowe. Wszystkie obiekty i pojazdy posiadające defibrylator zostaną wyraźnie oznakowane. Informacje o ich dostępności pojawią się także na oficjalnej mapie Miejskiego Centrum Kontaktu, co ma ułatwić mieszkańcom szybką reakcję w razie konieczności udzielenia pomocy drugiemu człowiekowi.