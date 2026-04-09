Warszawa i całe Mazowsze znów na czele kolejowej mapy Polski. W 2025 roku pociągiem podróżowało tu ponad 120 mln pasażerów – to wynik, którego inne regiony mogą tylko pozazdrościć. Takie informacje płyną z raportu „Przewozy pasażerskie w województwach w 2025 r. Porównanie danych na przestrzeni lat 2023-2025. Analiza”.



Warszawa od dawna żyje koleją – i najnowsze dane zawarte w publikacji Urzędu Transportu Kolejowego tylko to potwierdzają. W 2025 roku mieszkańcy stolicy i całego Mazowsza wsiedli do pociągów aż 120,3 mln razy, co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich podróży kolejowych w Polsce. Trudno o lepszy dowód na to, że kolej stała się jednym z filarów codziennego życia w regionie.

Warszawa napędza kolejowy boom, Mazowsze liderem

Za tym wynikiem stoi przede wszystkim Warszawa – największa aglomeracja w kraju, gdzie kolej to nie tylko środek transportu na dłuższe trasy, ale też codzienny sposób na dojazd do pracy, szkoły czy na uczelnię. Dynamiczny rozwój połączeń aglomeracyjnych sprawia, że mieszkańcy chętnie wybierają pociąg zamiast samochodu. Widać to szczególnie w godzinach szczytu, gdy składy kursujące przez stolicę są wypełnione po brzegi.

21,9 razy korzystał z kolei statystyczny mieszkaniec Mazowsza w ciągu całego 2025 roku

W skali kraju Mazowsze nie ma sobie równych. Region odpowiada za 27,4 proc. wszystkich pasażerów kolei w Polsce. Dla porównania, drugie w zestawieniu województwo pomorskie osiąga wyraźnie niższy wynik, a kolejne regiony zostają jeszcze dalej w tyle.

To pokazuje ogromną różnicę między dużymi aglomeracjami a mniej zurbanizowanymi częściami kraju. Tam, gdzie sieć kolejowa jest rzadsza, mieszkańcy znacznie rzadziej korzystają z pociągów.

Foto: Rafał Guz

Kolej to codzienność mieszkańców

W Warszawie i na Mazowszu kolej nie tylko przyciąga najwięcej pasażerów, ale też najszybciej rośnie. W 2025 roku liczba podróży wzrosła tu o 13,7 proc. rok do roku – to najwyższy wynik w Polsce. Jeszcze lepiej widać to w codziennych nawykach. Statystyczny mieszkaniec regionu korzystał z kolei średnio 21,9 razy w ciągu roku, co znacząco przewyższa krajową średnią wynoszącą 11,7 przejazdu.

Dla wielu warszawiaków kolej to dziś coś zupełnie naturalnego. Szybkie połączenia pozwalają sprawnie przemieszczać się między dzielnicami, a także dojeżdżać z podwarszawskich miejscowości do centrum. Dużą rolę odgrywają tu przewoźnicy regionalni i aglomeracyjni, którzy odpowiadają za większość ruchu pasażerskiego. To właśnie dzięki nim kolej stała się realną alternatywą dla samochodu, zwłaszcza w zatłoczonej stolicy.

Polska kolej rośnie, ale nierówno, stolica nadaje kierunek

Choć w całej Polsce liczba pasażerów osiągnęła rekordowy poziom niemal 439 mln, rozwój kolei nie jest równomierny. W wielu regionach, zwłaszcza tych mniej zurbanizowanych, kolej wciąż przegrywa z innymi środkami transportu.

Na tym tle Warszawa i Mazowsze wyróżniają się jeszcze bardziej. To tutaj kolej jest realnym kręgosłupem komunikacyjnym, podczas gdy w innych częściach kraju wciąż pełni raczej rolę uzupełniającą.

Dane nie pozostawiają wątpliwości – to właśnie Warszawa i jej okolice wyznaczają dziś kierunek rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Jeśli inne regiony chcą dogonić lidera, będą musiały postawić na rozwój infrastruktury i częstsze połączenia.