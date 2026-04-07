Życie Warszawy
Pociągi nie przyjechały, pasażerowie zostali na peronach. Warszawa odczuła chaos po decyzjach RegioJet

Publikacja: 07.04.2026 14:30

Kupno biletu oznacza zawarcie umowy – a tej, zdaniem regulatora, RegioJet nie dotrzymał.

M.B.
Odwołane kursy, nerwowe oczekiwanie na zwroty i nagłe zmiany planów – mieszkańcy Warszawy boleśnie odczuli grudniowe problemy RegioJet. Teraz sprawą zajmuje się Urząd Transportu Kolejowego.

Grudzień miał być dla wielu warszawiaków czasem spokojnych podróży – do Krakowa, nad morze czy dalej, w stronę Berlina. Zamiast tego część pasażerów utknęła na peronach, a inni w pośpiechu szukali alternatywnych połączeń. Wszystko przez decyzje RegioJet, który nie uruchomił 23 zaplanowanych pociągów.

Dziś Urząd Transportu Kolejowego nie ma wątpliwości – doszło do naruszenia praw pasażerów.

Warszawa w centrum problemu

To właśnie stolica była jednym z głównych punktów na mapie odwołanych połączeń. Problemy dotknęły pasażerów korzystających m.in. z Warszawy Centralnej, Zachodniej i Wschodniej. Z Warszawy nie wyjechały pociągi do Krakowa, Poznania i Trójmiasta.

To przewoźnik odpowiada za realizację połączeń, które sam wprowadził do rozkładu i na które sprzedawał bilety

Dla wielu osób oznaczało to jedno – nagłą zmianę planów, często w ostatniej chwili. Szczególnie dotkliwe było to dla tych, którzy podróżowali służbowo lub mieli przesiadki na dalsze połączenia międzynarodowe.

„Musiałem kupić drugi bilet”

Do UTK zaczęły trafiać skargi, także od pasażerów z Warszawy. Relacje były podobne: chaos informacyjny i realne straty finansowe.

Podróżni wskazywali na problemy z szybkim odzyskaniem pieniędzy, brak jasnych informacji na dworcach, konieczność kupowania nowych biletów, często droższych. W praktyce wielu z nich płaciło dwa razy za tę samą podróż – raz za odwołany kurs, drugi raz za alternatywę.

Jak podkreślił prezes UTK Ignacy Góra, taka sytuacja jest nie do zaakceptowania i stanowi naruszenie prawa przewozowego.

Tłumaczenia nie przekonały regulatora

RegioJet wskazywał na trudności organizacyjne. Jednak z perspektywy pasażera z Warszawy – stojącego na peronie i patrzącego na tablicę odjazdów – takie wyjaśnienia niewiele zmieniają.

UTK jasno podkreśla: to przewoźnik odpowiada za realizację połączeń, które sam wprowadził do rozkładu i na które sprzedawał bilety. Kupno biletu oznacza zawarcie umowy – a tej, zdaniem regulatora, RegioJet nie dotrzymał.

Co dalej? Możliwe konsekwencje

Sprawa jeszcze się nie zakończyła. Decyzja UTK nie jest prawomocna, a przewoźnik może się od niej odwołać.

Jednak nad firmą wisi widmo poważnych konsekwencji finansowych. W osobnym postępowaniu UTK może nałożyć karę sięgającą nawet 2 proc. rocznych przychodów. To nie byłby precedens. W przeszłości kary otrzymywali już inni przewoźnicy, m.in. PKP Intercity czy Koleje Mazowieckie.

Dla warszawskich pasażerów sprawa ma jednak bardziej przyziemny wymiar – chodzi o zaufanie. Bo jeśli pociąg widnieje w rozkładzie na Warszawie Centralnej, to powinien po prostu przyjechać.

